Признаки, по которым можно заподозрить неопытного хирурга, внимательно изучив его аккаунт.

Обилие «мертвых» подписчиков

Многие убеждены, что накрученные подписчики придадут им статус и привлекут новых клиентов. Однако большая цифра в шапке профиля и всего десяток лайков под фотками, скорее всего, оставят негативное впечатление — ведь боты и «мертвые» подписчики говорят лишь о невостребованности специалиста.

«Хороший и опытный хирург с многолетним стажем работы, который активно ведет соцсети уже имеет свою аудиторию. Ему не нужно привлекать клиентов за счет фейковых цифр, поэтому при выборе пластического хирурга всегда обращайте внимание на „живую“ активность на его странице», — говорит эксперт.

Много личных фотографий

У профессионала в аккаунте всегда много фотографий его работ. А как еще можно показать, что ты мастер своего дела?

Поэтому если вы наткнулись на профиль, который состоит лишь из личных фотографий и «умных» постов о пластической хирургии — сразу закрывайте его. Скорее всего, такому специалисту нечего показывать, так как его работы недостаточно хороши или клиентов слишком мало.