Если зайти в Instagram и вбить в поисковую строку «пластический хирург», то можно увидеть сотни профилей врачей. С одной стороны, это очень удобно — смотри себе и смотри, выбирай специалиста который приглянется, находится ближе к дому и делает такие операции, результат которых вам по душе.
Но, с другой стороны, есть и минусы: среди обилия профилей, красивых картинок и длинных постов легко потеряться. К тому же из-за такой доступности становится все больше неопытных специалистов, которые публикуют фейковые фотографии и отзывы, а их сертификаты о подтверждении квалификации и премии куплены. В случае с пластической хирургией визит к такому «профи» может стать опасным для жизни. Как не попасться на удочку непрофессионалов, рассказывает Отари Гогиберидзе, ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты».
Отари Гогиберидзе
Хирургия
Пластический хирург, член экспертного совета НАКЭМ
Признаки, по которым можно заподозрить неопытного хирурга, внимательно изучив его аккаунт.
Обилие «мертвых» подписчиков
Многие убеждены, что накрученные подписчики придадут им статус и привлекут новых клиентов. Однако большая цифра в шапке профиля и всего десяток лайков под фотками, скорее всего, оставят негативное впечатление — ведь боты и «мертвые» подписчики говорят лишь о невостребованности специалиста.
«Хороший и опытный хирург с многолетним стажем работы, который активно ведет соцсети уже имеет свою аудиторию. Ему не нужно привлекать клиентов за счет фейковых цифр, поэтому при выборе пластического хирурга всегда обращайте внимание на „живую“ активность на его странице», — говорит эксперт.
Много личных фотографий
У профессионала в аккаунте всегда много фотографий его работ. А как еще можно показать, что ты мастер своего дела?
Поэтому если вы наткнулись на профиль, который состоит лишь из личных фотографий и «умных» постов о пластической хирургии — сразу закрывайте его. Скорее всего, такому специалисту нечего показывать, так как его работы недостаточно хороши или клиентов слишком мало.
Молодой хирург с многолетним стажем
Опытный специалист — это точно не тот врач, который только что закончил ординатуру.
«Чтобы стать профессионалом в мире пластической хирургии, нужно много лет ассистировать главному хирургу и только потом приступать к самостоятельной работе. Не очаровывайтесь обаянием симпатичного молодого врача: доверяйте свою внешность хирургам, которые действительно имеют многолетний опыт за плечами», — говорит Отари Гогиберидзе.
Мастер на все руки
Хорошим специалистом во всех сферах пластической хирургии быть невозможно. У каждого доктора есть своя специализация.
Важно помнить, что все пластические операции отличаются друг от друга, потому что врачу необходимо детально изучать все нюансы и особенности анатомии разных зон. Поэтому, увидев в шапке профиля надпись «специалист по пластике груди, носа, живота и губ», даже не продолжайте рассматривать этот аккаунт. Скорее всего, специалист недостаточно опытен и обладает лишь поверхностными знаниями в этих сферах.
Идеальные отзывы в Instagram
Идеальная картинка в соцсетях может скрывать за собой негативные отзывы и отсутствие квалификации.
«Никогда не доверяйте только аккаунту: поищите в Интернете информацию о хирурге, на его личном сайте, форумах, изучите отзывы и карьерный путь. Очень часто дифирамбы в социальных сетях не совпадают с отзывами на других платформах. Если год назад врач был эндокринологом, а уже сегодня занимается пластическими операциями, нужно задаться вопросом: возможно ли стать специалистом в другой области так быстро?», — комментирует пластический хирург.
Обилие премий
Наглядный пример: хирург оперирует два года и уже обладает премиями «Лучший маммолог года» и «Лучший хирург в области ринопластики». Разве это похоже на правду? С большей вероятностью эти дипломы были куплены.
К сожалению, в нашем мире купить какую-либо награду ради повышения своего статуса очень легко, говорит Отари Гогиберидзе. Существует большое количество организаций, которые продают такие дипломы. И проверить, действительно ли хирург выиграл эти премии или нет крайне сложно, так как они официально зарегистрированы и имеют всю соответствующую документацию. В таких коварных ситуациях обращайтесь к здравому смыслу: молодой хирург, только что открывший свою клинику, не может получить все годовые премии.
Сохранять красоту и молодость только при помощи кремов и массажа очень сложно. Часто для достижения этой цели знаменитости прибегают к помощи хирургов. Иногда операции действительно очень помогают, преображают женщину, а иногда только усугубляют ситуацию. С помощью пластического хирурга «Доктор Питер» проанализировал самые показательные результаты операций звезд.
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