Ринопластика — одна из самых популярных пластических операций. Красивый изящный нос может полностью преобразить внешность. Взять даже известные всем примеры звезд: Кира Найтли, Меган Фокс, Блейк Лайвли… Результаты «до» и «после» впечатляют.
Но все же это полноценное хирургическое вмешательство подвергает организм весомой нагрузке, поэтому неразумно так рисковать, чтобы скорректировать мелкие недостатки. Три причины всерьез задуматься о ринопластике назвал пластический хирург, главный врач клиники Art-Plastic, доктор медицинских наук Тигран Алексанян.
Тигран Алексанян
Медицина
Пластический хирург, эксперт по ринопластике, доктор медицинских наукwww.instagram.com/alexsanyan_tigran/
Эстетика
«Идеальный нос — мечта многих, поэтому ринопластика заслуженно занимает почетное место в топе рейтинга самых популярных операций. Конечно, мы все прекрасны в своей индивидуальности, но иногда даже небольшая коррекция косметических дефектов может изменить не только внешность, но всю жизнь, отношение к ней. Многие актрисы прошли ринопластику, чтобы сделать свою внешность более яркой и запоминающейся зрителю», — поясняет доктор.
Например Меган Фокс: девушка решилась на первую операцию еще в юности, а в результате сделала целых три ринопластики: убрала горбинку, благодаря чему лицо стало более благородным, скорректировала форму ноздрей и приподняла кончик носа, что придало образу еще больше привлекательности.
Форма носа может не просто не нравиться своему обладателю, а еще и мешать общаться, строить отношения, наслаждаться жизнью. Нос необычной формы нередко становится поводом для издевательств в школе. Актриса Лиза Кудроу, известная по сериалу «Друзья», сделала ринопластику летом перед старшей школой, чтобы произвести на новых одноклассников приятное впечатление. И она не жалеет, наоборот, называет это решение лучшим в своей жизни.
Проблемы с дыханием
Практически у каждого человека есть хотя бы минимальное искривление носовой перегородки, вызванное природным строением носа или внешним воздействием. Затрудненное дыхание — частая проблема у спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, ведь усиливается риск получить травму.
По словам врача, многие игнорируют проблемы с носовым дыханием, пока они не станут критическими. Но это опасно для здоровья. При хроническом дефиците поступления кислорода в организм человек может испытывать неприятные последствия:
головные боли,
храп,
быструю утомляемость,
бессонницу и хроническую усталость.
«Вследствие всего этого иммунитет сильно ослабеет», — добавляет наш эксперт.
Для исправления носовой перегородки необходимо провести операцию под названием септопластика — ее делают специалисты в области отоларингологии. Но нередко пациенты принимают решение убить двух зайцев сразу, и вместе с коррекцией внутреннего носа улучшают и его внешний вид. В таком случае вам нужен пластический хирург с опытом в отоларингологии, чтобы сразу поработать со всеми несовершенствами носа.
Исправление последствий предыдущей ринопластики
К пластическим операциям необходимо относиться серьезно, всегда подбирайте грамотного специалиста. Ведь даже самое незначительное вмешательство в анатомию носа может иметь ряд последствий: эстетические неточности, проблемы с дыханием, нос может просто «уплыть».
О результате ринопластики хирург может судить спустя год после проведения операции. За этот период нос уже «встал» на место, его пирамида полностью сформировалась. Только тогда можно точно ответить на вопрос: а нужно ли повторное вмешательство?
«Часто пациенты боятся еще раз ложиться под нож, ведь придется заново переживать реабилитационный период. Некоторые опасаются еще и наркоза. Но, если не провести коррекционную операцию вовремя, можно получить плачевный результат», — предупредил хирург.
Коррекция носа без операции
Некоторые бояться ложиться на стол к пластическому хирургу. И этот страх вполне обоснован: наркоз, реабилитация и, самое главное, результат. Вдруг что-то пойдет не так? Поэтому женщины решаются на коррекции специальными нитями или же колют филлеры. Но все безоперационные методики коррекции формы носа, как минимум, бесполезны, а, как максимум, еще могут быть и опасны для здоровья.
«Их практикуют дерматокосметологи, у этих специалистов нет глубокого понимания анатомии носа и лица в целом, соответственно, результат может быть только косметическим и крайне недолговременным», — уверен Тигран Алексанян.
«Недавно был громкий случай, его активно обсуждали в профильном сообществе. Пациентке сделали инъекции филлеров в область носа, некорректно ввели препарат, он попал в кровеносную систему глаза. После этого девушка безвозвратно потеряла зрение. Еще раз объясню: область носа имеет очень сложное строение, работа с ней требует серьезной профильной подготовки. В США даже есть отдельное направление в хирургии, оно называется Head & Neck Surgery — хирургия головы и шеи. В нашем понимании это близко к отоларингологии. Если студент не прошел успешно эту дисциплину, его никогда не допустят делать хоть какие-то манипуляции с носом», — говорит Тигран Алексанян.
Все эти косметологические методики — нити, липолитики, филлеры, еще делают инъекции специальными препаратами — дают эффект на 2-3 месяца, а затем все возвращается. Помимо рисков для здоровья, о которых было сказано выше, есть еще и риски чисто косметические:
на месте введение препаратов могут образоваться заломы, произойти деформация кожи и мягких тканей, появиться рубцы;
от введения нитей остаются множественные мелкие гематомы, которые превращаются в шрамы.
Поэтому если вы действительно недовольны своим носом, то стоит задумываться о полноценной ринопластике, либо научиться принимать свою внешность такой, какой ее создала природа. Не рискуйте лишний раз, заключил эксперт.
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