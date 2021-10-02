Эстетика

«Идеальный нос — мечта многих, поэтому ринопластика заслуженно занимает почетное место в топе рейтинга самых популярных операций. Конечно, мы все прекрасны в своей индивидуальности, но иногда даже небольшая коррекция косметических дефектов может изменить не только внешность, но всю жизнь, отношение к ней. Многие актрисы прошли ринопластику, чтобы сделать свою внешность более яркой и запоминающейся зрителю», — поясняет доктор.

Например Меган Фокс: девушка решилась на первую операцию еще в юности, а в результате сделала целых три ринопластики: убрала горбинку, благодаря чему лицо стало более благородным, скорректировала форму ноздрей и приподняла кончик носа, что придало образу еще больше привлекательности.