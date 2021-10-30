Абдоминопластика

Больше всего меняется и деформируется в процессе беременности и родов живот женщины. Даже при правильном питании, занятиях спортом и минимальных стрессах все равно будет сложно избежать трудностей с восстановлением красивого силуэта.

«После родов у женщины часто происходит диастаз — расхождение прямых мышц брюшного пресса. Его необходимо ушивать не из-за желания выглядеть стройно, а по медицинским показаниям, чтобы избежать развития грыж в будущем», — объясняет хирург.

Малотравматичная эндоскопическая абдоминопластика поможет справиться с таким животиком, если проблема заключается только в нем. Однако если вы хотите убрать излишки кожи в области живота, тогда уже нужна классическая абдоминопластика . Эта операция может не только устранить диастаз, но и убрать так называемый кожно-жировой фартук — нависающие жировые отложения и излишки кожи. Ваш живот снова будет подтянутым, пупок вернется в прежнее положение, а кожа будет выглядеть значительно лучше.

Маммопластика

После родов многие девушки сталкиваются с проблемой потери эластичности и объема, деформацией молочных желез, грудь обвисает и становится асимметричной. Есть несколько методик маммопластики, которые помогут восстановить прежнюю форму и скорректировать несовершенства, говорит врач.