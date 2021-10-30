Беременность и рождение ребенка — большая радость для женщины. Но после того, как малыш появляется на свет, женское тело меняется и это нередко становятся поводом для расстройства. Гормональные скачки, изменения в работе всего организма, животик, который остается на долгие месяцы могут довести женщину до депрессивного состояния.
Поэтому послеродовая пластическая хирургия — один из популярных запросов недавно родивших мам. О пяти самых востребованных процедурах, которые помогут вернуть ваше тело в тонус и восстановят силуэт, рассказывает пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук Тигран Алексанян.
Тигран Алексанян
Медицина
Пластический хирург, эксперт по ринопластике, доктор медицинских наукwww.instagram.com/alexsanyan_tigran/
Абдоминопластика
Больше всего меняется и деформируется в процессе беременности и родов живот женщины. Даже при правильном питании, занятиях спортом и минимальных стрессах все равно будет сложно избежать трудностей с восстановлением красивого силуэта.
«После родов у женщины часто происходит диастаз — расхождение прямых мышц брюшного пресса. Его необходимо ушивать не из-за желания выглядеть стройно, а по медицинским показаниям, чтобы избежать развития грыж в будущем», — объясняет хирург.
Малотравматичная эндоскопическая абдоминопластика поможет справиться с таким животиком, если проблема заключается только в нем. Однако если вы хотите убрать излишки кожи в области живота, тогда уже нужна классическая абдоминопластика. Эта операция может не только устранить диастаз, но и убрать так называемый кожно-жировой фартук — нависающие жировые отложения и излишки кожи. Ваш живот снова будет подтянутым, пупок вернется в прежнее положение, а кожа будет выглядеть значительно лучше.
Маммопластика
После родов многие девушки сталкиваются с проблемой потери эластичности и объема, деформацией молочных желез, грудь обвисает и становится асимметричной. Есть несколько методик маммопластики, которые помогут восстановить прежнюю форму и скорректировать несовершенства, говорит врач.
«Редукционная маммопластика помогает тем, чья грудь значительно увеличилась после грудного вскармливания. В данном случае мы уменьшаем объем молочной железы и удаляем излишки кожи, чтобы вернуть грудь к исходным размерам. Подтяжка груди справится с провисанием, асимметрией и дефектами формы. Можно даже слегка поднять и подтянуть грудь, скорректировать ее, „собрав“ новую форму молочной железы из собственных тканей пациентки».
Еще одно вмешательство, которое называется эндопротезирование груди имплантатами, позволяет создать нужный объем и форму груди. Здесь возможно также убрать асимметрию за счет имплантатов разного объема для левой и правой груди. В результате мы получаем красивую форму и подтянутую грудь.
Лабиопластика
Каждой женщине важно чувствовать себя красивой и желанной даже после родов, когда организм претерпевает огромные изменения. Поэтому некоторые решаются на интимную пластику. После родов может возникнуть гипертрофия, лишние ткани будут мешать вести комфортную половую жизнь, а в повседневности приносить дискомфорт.
Чтобы избавиться от комплексов, связанных с интимной красотой, можно провести процедуру по коррекции интимной зоны. Данная операция позволяет сформировать правильные и симметричные контуры в этой области.
«Операция достаточно простая, может проводиться даже под местной анестезией, а восстановительный период протекает довольно легко, быстро и без осложнений», — поясняет хирург.
Липосакция и липофилинг
Недостаток или избыток жира в различных частях тела может сильно ударить по самооценке и физическому здоровью мамы. В таких случаях может помочь липосакция и липофилинг нужных областей. Эти две процедуры часто идут в паре, потому что откачанный в процессе липосакции жир может быть тут же использован для создания новых контуров тела посредством липофилинга.
Так, например, липофилинг зоны молочных желез поможет заполнить образовавшиеся после кормления пустоты в области груди. Чаще всего эта процедура проводится в комплексе с эндопротезированием, чтобы создать подтянутые и округлые контуры в верхней части груди. Липофилинг интимной зоны может увеличить половые губы, если произошла атрофия тканей после родов или в результате травмы.
Липосакция позволяет избавиться от так называемых «жировых ловушек» или локальных жировых отложений. Они образуются в результате изменений гормонального фона и не корректируются с помощью диет и тренировок. Такие отложения чаще всего появляются в области живота, бедер, коленей и подмышек, иногда в лобковой области. Липосакция позволяет убрать излишки подкожно-жировой клетчатки и восстановить красивый точеный силуэт.
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