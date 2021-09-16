Никто не хочет стареть, но время необратимо и никому не подвластно. Возраст в паспорте откорректировать нельзя, зато можно поработать над биологическим, чтобы ощущать себя молодым не только в душе, но и физически. Над этим вопросом глубоко задумались ученые из Научно-исследовательского института Хелфготта, Национального университета естественной медицины и Института функциональной медицины (США).

Они провели исследование с участием 43 здоровых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. В течение 8 недель им предлагалось придерживаться четырех простых правил: спать 7-8 часов, заниматься спортом 30 минут в день, не нервничать и соблюдать растительную диету. Дополняли терапию пробиотики и нутриенты. До и после вмешательства у «подопытных» делали анализ метилирования ДНК, который берут из образцов слюны.