Никто не хочет стареть, но время необратимо и никому не подвластно. Возраст в паспорте откорректировать нельзя, зато можно поработать над биологическим, чтобы ощущать себя молодым не только в душе, но и физически. Над этим вопросом глубоко задумались ученые из Научно-исследовательского института Хелфготта, Национального университета естественной медицины и Института функциональной медицины (США).
Они провели исследование с участием 43 здоровых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. В течение 8 недель им предлагалось придерживаться четырех простых правил: спать 7-8 часов, заниматься спортом 30 минут в день, не нервничать и соблюдать растительную диету. Дополняли терапию пробиотики и нутриенты. До и после вмешательства у «подопытных» делали анализ метилирования ДНК, который берут из образцов слюны.
- Участников эксперимента мы разделили на две группы, — объяснила ход исследования одна из его авторов Кара Фицджеральд в журнале
- Насколько нам известно, это первое контролируемое исследование, в котором предполагается, что вмешательства в образ жизни могут обратить вспять эпигенетическое старение у здоровых взрослых людей, — подчеркнул представитель Научно-исследовательского института Хелфготта Дуглас Хейнс.
Проводились и три неконтролируемых исследования: польские женщины, придерживавшиеся в течение года средиземноморской диеты в сочетании с витамином D, снизили биологический возраст на 1,47 года, афроамериканские женщины с избыточным весом за 16-недельный прием витамина D3 биологически помолодели на 1,85 года, и год приема гормональных препаратов в сочетании с пищевыми добавками снизил биовозраст мужчин на полтора года.
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