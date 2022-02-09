В нашей стране в обиходе более традиционно название «инфаркт», во многих других странах используют термин «сердечный приступ». Но каким бы ни было название — суть остается единой. Сердечным приступом называют целый комплекс крайне неприятных, болезненных субъективных ощущений, которые включают боль за грудиной в области сердца либо в зоне левой части грудной клетки. Эти проявления могут сочетаться с резкой бледностью кожи, ухудшением общего состояния, учащением пульса, затруднением дыхания и(ли) очень высоким давлением.

Но все эти признаки типичны для «возрастных» инфарктов, у лиц с серьезными проблемами здоровья, которым 50-60 или больше лет. Могут ли быть сердечные приступы у женщин или мужчин в возрасте 20 или 30 лет? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к кардиологу Татьяне Чернушенко.