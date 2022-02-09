В нашей стране в обиходе более традиционно название «инфаркт», во многих других странах используют термин «сердечный приступ». Но каким бы ни было название — суть остается единой. Сердечным приступом называют целый комплекс крайне неприятных, болезненных субъективных ощущений, которые включают боль за грудиной в области сердца либо в зоне левой части грудной клетки. Эти проявления могут сочетаться с резкой бледностью кожи, ухудшением общего состояния, учащением пульса, затруднением дыхания и(ли) очень высоким давлением.
Но все эти признаки типичны для «возрастных» инфарктов, у лиц с серьезными проблемами здоровья, которым 50-60 или больше лет. Могут ли быть сердечные приступы у женщин или мужчин в возрасте 20 или 30 лет? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к кардиологу Татьяне Чернушенко.
Татьяна Чернушенко
Кардиология
Врач-кардиолог Городской поликлиники №52 филиал №1 (Москва), врач общей практики, член Российского кардиологического общества (РКО) и Европейского общества кардиологов (ESC), к.м.н.www.instagram.com/dr.chernushenko/
Каковы причины сердечного приступа?
В основном, причина одна — это серьезное несоответствие поступления кислорода по сосудам, питающим сердечную мышцу (коронарным, венечным артериям) и потребность тканей в кислороде. Проще говоря, мышца расходует гораздо больше кислорода, чем получает с кровью. Миокард — одна из самых энергоемких тканей, при своем весе в примерно 250-300 г она расходует около 100-150 ккал.
Несоответствие между поступлением и расходами кислорода приводит к снижению кровоснабжения сердечной мышцы и других органов.
Чаще всего такое состояние развивается в возрасте 50+ лет на фоне нарушения обмена липидов и отложения холестерина в сосудистых стенках, атеросклеротического поражения артерий или острого тромбоза (закупорки сгустком).
Инфаркты «помолодели» и угрожают 30-летним
Инфаркты «молодеют», и врачей уже не удивляют сердечные приступы, возникающие в 20-30 лет. Но есть некоторые отличия в их причинах. Так, в молодом возрасте чаще всего причиной сердечного приступа является:
ранний атеросклероз (если по наследству переданы проблемы с обменом холестерина),
спазм коронарных артерий (если воздействуют мощные факторы, которые на длительное время сжимают стенки сосудов).
«Молодые инфаркты» встречаются чаще у мужчин, реже у девушек и молодых женщин. И еще одна особенность: сердечный приступ чаще всего развивается без предшествующих болей в сердце.
Инфаркт — это болезнь «образа жизни»
Безусловно, развитие «молодых» сердечных приступов связано с изменением образа жизни:
частые стрессы,
нарушение режима сна,
отсутствие необходимой минимальной физической активности (пользуемся лифтом, передвигаемся на транспорте, преобладание сидячей работы),
неправильное питание (питание «на ходу», фастфуды и тд);
— все это приводит к раннему нарушению липидного обмена, повышению холестерина, избыточному весу, нарушению углеводного обмена, повышению артериального давления.
Все эти факторы способствуют развитию атеросклероза в сосудах, быстрому прогрессированию роста атеросклеротической бляшки.
Помимо факторов, которые способны повлиять на развитие раннего атеросклероза, важно знать о состояниях, не связанных с «бляшками», но способных спровоцировать сердечный приступ у молодых людей. Это факторы, снижающие обеспечение сердца кислородом. Например, железодефицитная анемия, нарушение функции щитовидной железы (гипертиреоз), сильный стресс.
10 тревожных признаков скорого инфаркта
Кардиологами выделяются тревожные признаки, наличие которых повышает риск развития «молодого» сердечного приступа в несколько раз:
избыточный вес, индекс массы тела (вес в кг/ рост в метрах в квадрате) — ИМТ более 25! Особенно опасно висцеральное ожирение — обьем талии у девушки более 80 см, у парней более 94 см.
повышенные цифры давления — высокое нормальное давление 130-139/85-89 мм.рт.ст. По данным исследований уже при высоком нормальном давление были выявлены субклинические поражения сердца и сосудов.
высокий пульс — частота сердечных сокращений более 90-100 уд в минуту в покое.
нарушение липидного обмена. Высокий общий холестерин — показание для исследования липидограммы (плохой холестерин -ХС ЛПНП, хороший холестерин -ХС ЛПВП, триглицериды, индекс атерогенности).
нарушение углеводного обмена — глюкоза крови более 5,1 ммоль/л натощак.
наследственность — случаи внезапной смерти и инфарктов/инсультов у кровных родственников в возрасте моложе 45 лет.
курение — это независимый фактор риска развития инфаркта у молодых. Каждая сигарета сокращает продолжительность жизни на 10-15 минут!
малоподвижный образ жизни также оказывается независимым предиктором повышенного риска ранних инфарктов.
Прием молодыми женщинами оральных контрацептивов — при определенной предрасположенности к повышенному тромбообразованию могут вызывать внезапный тромбоз в сосудах, в том числе сосудах сердца.
длительное эмоциональное и физическое перенапряжение.
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