- У таких людей кардиоваскулярные события происходят гораздо позже, чем в целом по популяции. Потому что люди обращают на себя внимание, обследуются. При кардионеврозе идет выброс адреналина и сердце работает — как при физической нагрузке. Кардионевротики, у которых постоянно идут приступы тахикардии (повышенная частота сердечных сокращений — прим. ред.), как будто тренируются в тренажерном зале. А мы все знаем, что регулярные физические нагрузки полезны. Это крайне неприятное состояние (для самого человека), но с точки зрения кардиологов — есть и есть, — объяснила доктор в эфире на своем ютуб-канале.

Как поясняет врач, кардионевроз, как вегето-сосудистая дистония или панические атаки, это всегда диагноз-«исключение» — врач назначает обследования, чтобы исключить или подтвердить возможные заболевания. Страдающие кардионеврозом могут годами искать причину своих недомоганий, иногда посещая до 5-6 разных кардиологов. Но обследования показывают: органических поражений сердца и сосудов у них нет. Избавить человека от изнурительных симптомов в этом случае поможет только психотерапевт.

- Кардионевроз в чистом виде — это ваше ощущение, что у вас есть какая-то проблема в сердце и сосудах, а на самом деле ее нет. Но вам от этого не легче. Пациентам становится легче, но ненадолго — сходил к врачу, успокоился на пару часиков, а может дней, но не более недели. Потом опять начинается. Надо идти к психотерапевту и заняться своей психикой. Другого пути просто нет, — заключает кардиолог.

А, по словам психотерапевтов, за проявлениями кардионевроза часто скрывается самая настоящая депрессия. У нее есть даже особое название — маскированная депрессия.