Согласно действующему законодательству, все косметические средства подлежат обязательной сертификации, поэтому ингредиенты, входящие в их состав, указываются на этикетке в соответствии с единым международным косметическим стандартом (номенклатурой INCI).

Продукты, которые почти всегда есть в составе косметики — это вода, эмульгаторы, консерванты, стабилизаторы, эмоленты, стабилизатор кислотности и парфюмерная композиция. На этикетке их перечисляют не в любом порядке, а по уменьшению массовой доли: первые пять ингредиентов в списке — основная масса средства, остальные обычно занимают не более 5%.

Какие компоненты лучше ограничить

Парабены (различные химические соединения бензойной кислоты)

Это эффективный и доступный консервант, за счет противогрибкового и антибактериального свойств продлевающий сроки хранения косметики.

При этом он повышает восприимчивость кожи к ультрафиолету, что может приводить к ее преждевременному старению , а иногда и к возникновению аллергических реакций (например, у людей с чувствительной кожей).

Также парабены являются разновидностью ксеноэстрогенов — химических соединений, которые в больших концентрациях могут оказывать влияние на гормональную систему, а при накоплении в организме — и на репродуктивную функцию.

Поэтому в современных косметических средствах используются минимальные концентрации парабенов — эффективные против микробов, но нетоксичные для кожи. Например, в ЕС запрещена продажа средств, в которых содержание парабенов превышает 0,4% (для одного вещества) или 0,8% (при использовании нескольких парабенов).

Пропиленгликоль (продукт нефтепереработки)

Придает средству кремовую консистенцию, проводит активные вещества в более глубокие слои эпидермиса, удерживает воду, обеспечивая увлажняющее и смягчающее действие. Часто в составе он стоит на втором месте после воды, входит в состав многих косметических продуктов, в т.ч. кремов для бритья, шампуней и даже детского масла.

Раньше считалось, что пропиленгликоль канцерогенен и токсичен, но многочисленные исследования показали, что в небольшом количестве это вещество не приносит вреда. Однако оно может вызвать раздражение, поэтому людям с чувствительной кожей и склонным к аллергическим реакциям лучше ограничить использование средств с этим компонентом.

Формальдегид

Консервант, который используют при производстве увлажняющих средств, лаков для ногтей, продуктов для кератинового выпрямления волос. Классифицируется как канцероген, может вызывать сильные аллергические реакции кожи и глаз.

Использование этого вещества в косметике строго регламентировано. Так, в продуктах, непосредственно контактирующих с кожей, его содержание не должно превышать 0,2%; в ополаскивателях для рта — 0,1%.

Лаурил-, лауретсульфат натрия