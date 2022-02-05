Косметический рынок сейчас переполнен: выбор самых разных баночек для ухода и макияжа так велик, что глаза разбегаются. Впрочем, в ярких симпатичных флакончиках могут скрываться опасные для здоровья составы. О том, какая косметика может навредить и к каким компонентам стоит относиться с осторожностью, рассказывают специалисты.
Марина Руденко
Медицина
Врач-дерматовенеролог, косметолог Международного медицинского центра «СОГАЗ»
Согласно действующему законодательству, все косметические средства подлежат обязательной сертификации, поэтому ингредиенты, входящие в их состав, указываются на этикетке в соответствии с единым международным косметическим стандартом (номенклатурой INCI).
Продукты, которые почти всегда есть в составе косметики — это вода, эмульгаторы, консерванты, стабилизаторы, эмоленты, стабилизатор кислотности и парфюмерная композиция. На этикетке их перечисляют не в любом порядке, а по уменьшению массовой доли: первые пять ингредиентов в списке — основная масса средства, остальные обычно занимают не более 5%.
Какие компоненты лучше ограничить
Парабены (различные химические соединения бензойной кислоты)
Это эффективный и доступный консервант, за счет противогрибкового и антибактериального свойств продлевающий сроки хранения косметики.
При этом он повышает восприимчивость кожи к ультрафиолету, что может приводить к ее преждевременному старению, а иногда и к возникновению аллергических реакций (например, у людей с чувствительной кожей).
Также парабены являются разновидностью ксеноэстрогенов — химических соединений, которые в больших концентрациях могут оказывать влияние на гормональную систему, а при накоплении в организме — и на репродуктивную функцию.
Поэтому в современных косметических средствах используются минимальные концентрации парабенов — эффективные против микробов, но нетоксичные для кожи. Например, в ЕС запрещена продажа средств, в которых содержание парабенов превышает 0,4% (для одного вещества) или 0,8% (при использовании нескольких парабенов).
Пропиленгликоль (продукт нефтепереработки)
Придает средству кремовую консистенцию, проводит активные вещества в более глубокие слои эпидермиса, удерживает воду, обеспечивая увлажняющее и смягчающее действие. Часто в составе он стоит на втором месте после воды, входит в состав многих косметических продуктов, в т.ч. кремов для бритья, шампуней и даже детского масла.
Раньше считалось, что пропиленгликоль канцерогенен и токсичен, но многочисленные исследования показали, что в небольшом количестве это вещество не приносит вреда. Однако оно может вызвать раздражение, поэтому людям с чувствительной кожей и склонным к аллергическим реакциям лучше ограничить использование средств с этим компонентом.
Формальдегид
Консервант, который используют при производстве увлажняющих средств, лаков для ногтей, продуктов для кератинового выпрямления волос. Классифицируется как канцероген, может вызывать сильные аллергические реакции кожи и глаз.
Использование этого вещества в косметике строго регламентировано. Так, в продуктах, непосредственно контактирующих с кожей, его содержание не должно превышать 0,2%; в ополаскивателях для рта — 0,1%.
Лаурил-, лауретсульфат натрия
Эффективные очистители, обезжириватели и пенообразователи (ПАВ, детергенты, эмульгаторы), которые широко применяются в производстве гигиенических средств. Повышают проницаемость кожи, разрушая липидный слой, а также способны раздражать слизистые, при длительном контакте вызывая сухость кожи и повреждая волосяной покров. Сегодня в косметике используются минимальные концентрации этих веществ, однако учитывая их способность накапливаться в организме, лучше не принимать продолжительные ванны со средствами, в состав которых они входят.
Синтетические ароматизаторы и отдушки
Компоненты, которые могут вызывать аллергические реакции у людей, склонных к ним, а также мигрень и приступы астмы. При этом производитель может не раскрывать состав аромата, указав просто «perfume». Поэтому лучше отдавать предпочтение неароматизированным средствам.
Этаноламины
Синтетическая производная аммиака, которую часто используют в красках и средствах для волос. Могут вызывать раздражение чувствительной кожи, при попадании на слизистые — вплоть до ожога. В сочетании с некоторые компонентами (например, сложными эфирами, этаноламинами и пр.) могут выделять вредные вещества. Однако при применении в допустимых концентрациях обладает малой токсичностью и не наносит вреда.
Фталаты
Химические вещества, которые используются для увеличения эластичности продуктов, их способности сохранять цвет и запах. Используются при производстве лаков для ногтей и волос. В составе средства также могут скрываться за словом «парфюмерная композиция».
Проникают в организм через кожу, классифицируются как возможная причина эндокринных нарушений. Эти вещества считаются особенно опасными для детей и мужчин (т.к. в больших количествах способны нарушить работу предстательной железы и уменьшить количество сперматозоидов).
Важно помнить: в отдельных случаях аллергическую реакцию может вызвать любой компонент, поэтому людям с чувствительной, склонной к раздражению и аллергии кожей рекомендуется применять гипоаллергенную косметику. Важно помнить и то, что обычные косметические средства не подходят детям и подросткам — их компоненты могут нанести вред здоровью.
В целом при выборе косметических средств всегда нужно учитывать возраст, пол, тип кожи, имеющиеся заболевания, индивидуальную непереносимость тех или иных ингредиентов, а также физиологическое состояние (например, в период беременности и кормления грудью косметику следует выбирать особенно тщательно).
Наталья Ратникова
Медицина
Врач-невролог, косметолог
- Требования к косметике на территории РФ выше, чем во многих других странах: например, у нас в открытой продаже не встретишь крем с гидрохиноном (это вещество добавляют в косметику для отбеливания кожи), хотя в некоторых странах такие средства продаются свободно. Россияне нередко по чьей-то рекомендации покупают эти продукты за границей и при неправильном использовании получают побочные эффекты: проблемы с эндокринными и нервными системами.
Однако даже безобидные на первый взгляд продукты все-таки могут навредить.
Например, некоторые косметические средства провоцируют появление контактного дерматита. Это воспаление, которое появляется как реакция кожи на тот или иной компонент.
Симптомы контактного дерматита:
Отек
Зуд
Сухость кожи
Шелушения
Реже встречается дерматит аллергический, при котором к вышеперечисленным симптомам присоединяется крапивница, а в некоторых случаях выраженные нарушения дыхания или анафилактический шок.
Простой контактный дерматит могут вызвать любые химически активные компоненты косметики. Я перечислю наиболее часто встречающиеся в практике.
Мицеллярная вода и другие средства для снятия макияжа
Чаще всего появление контактного дерматита провоцируют очищающие средства. В частности, мицеллярная вода различных производителей, которые часто рекламируют как средства, не требующие смывания. На самом деле это не так.
Мицеллярная вода, молочко или любое другое средство, которое используется для очищения кожи и снятия макияжа — все эти средства всегда в своем составе содержат поверхностно-активные вещества.
При нанесении они вступают в реакцию не только с макияжем, но и с кожей, разрушают липидный защитный слой и выводят компоненты натурального увлажняющего фактора, которые удерживают влагу в самом поверхностном роговом слое. Поэтому средства для снятия макияжа нужно обязательно смывать дополнительно.
Наиболее часто используемые поверхностно-активные вещества с агрессивным действием:
лаурилсульфат натрия,
лауретсульфат натриевое мыло (лаурат натрия/кокоат натрия),
алкилфосфаты.
Они хорошо очищают, хорошо пенятся, но не стоит брать средства с этими компонентами в составе, если у вас чувствительная кожа, склонная к сухости.
Кремы и тоники с кислотами
Кроме того, очень опасно бездумное использование средств с гидрокислотами. Речь идет о лосьонах, кремах и бытовых поверхностных пилингах. Их не стоит использовать каждый день.
Гидрокислоты обладают выраженным эксфолиативным свойством, то есть способствуют активному отшелушиванию рогового слоя, который обладает защитными свойствами. По этой причине вместе с кислотами необходимо использовать кремы с СПФ защитой, так как даже кратковременное воздействие солнца может привести к образованию пигментных пятен.
Так же нередко гидрокислоты, простые кислоты и щелочи встречаются в средствах для удаления натоптышей и мозолей. При правильном применении они не вызывают побочных эффектов, но, к сожалению, не все соблюдают инструкции и для лучшего эффекта передерживают эти средства или используют не по назначению, получая легкие химические ожоги.
Кокосовое масло
«Натуральную» косметику обычно принято считать безопасной, но увы, даже органические компоненты могут навредить. Например, кокосовое масло — прекрасное косметическое средство для увлажнения кожи, но обладает комедогенной способностью. То же относится к ланолину и кукурузному маслу.
Косметику с этими компонентами лучше избегать пациентам с жирной кожей и акне, так как они могут провоцировать появление комедонов и обострение акне.
Есть даже такое понятие: косметические акне. Это множественные высыпания (прыщи) на лице, которые возникают после использования масляных, жирных косметических средств, нередко после косметического массажа, сделанного по маслу.
Елена Николаева
Производство косметики
Косметический химик, разработчик косметики,
- Запрещенные и опасные для здоровья компоненты, прежде всего, могут встретиться в поддельной косметике. Поэтому при покупке очередного крема важно посмотреть этикетку и убедиться, что на ней написано название и адрес производителя, указан полный ингредиентный состав.
Если косметика иностранного производства, то на ней должен быть указан импортер. Если Вы берете в руки баночку и видите на ней «произведено в Корее», но нет адреса производства, не указан импортер в России, указаны только активные компоненты, а не весь состав полностью — такая косметика действительно может представлять реальную угрозу.
Это может быть подделка, косметика может содержать запрещенные компоненты или быть изготовлена без соответствующих условий по качеству — у нее нет сертификатов или других гарантий качества.
А вот сульфатов, которыми так любят пугать производители, можно не бояться.
Когда мы слышим фразы «не содержит сульфатов», мы начинаем думать, что такая косметика не причинит нам вреда. Но что такое сульфаты, большинство потребителей даже не знает. Но раз об этом написали, то наверное хорошо, что их там нет.
Под сульфатами в косметике чаще всего понимают поверхностно-активные (моющие) вещества SLS или SLES. Эти компоненты обладают высоким раздражающим потенциалом. Но яд от лекарства отделяет доза. Небольшие количества ПАВ, которые мы наносим на кожу на короткое время не представляют опасности, если у вас нет индивидуальной реакции.
Зато шампуни с сульфатами отлично промывают жирную кожу головы и облегчают жизнь многим людям.
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