Чтобы не терпеть головную боль, спазмы в желудке, неприятные ощущения в суставах или же просто успокоиться и заснуть, мы привыкли пить таблетки. В аптеках сегодня можно купить различные обезболивающие, антацидные, успокоительные средства. Они хранятся в домашней аптечке, некоторые даже носят таблетки с собой, чтобы боль не застала их врасплох.

Также есть препараты, которые отпускают только по рецепту. Люди с хроническими заболеваниями вынуждены принимать их годами, четко соблюдая назначенную врачом дозировку. Лекарственная зависимость может развиться как от препаратов по рецепту, так и от тех, которые продаются без него, пишет британское издание Express.