Как часто бывает так, что вы просыпаетесь утром и чувствуете, как в затылке или в висках разливается мучительная боль? При этом, накануне вы вовсе не злоупотребляли алкоголем, спали достаточное количество времени и никаких хронических заболеваний у вас нет.
Причин для головной боли после пробуждения немало, как безобидных, так и не очень. Но любая боль приносит дискомфорт и требует консультации невролога, отмечают врачи.
Валерий Куваев
медицина
врач-невролог
- Некоторые головные боли относятся к первичным, то есть, их источник — цепочка биохимических процессов, которые мозг воспринимает как боль, — поясняет врач-невролог Валерий Куваев. — К таким болям относится, например, мигрень, которая может провоцироваться избытком или недостатком сна, сменой часовых поясов накануне. Или головная боль от холодного стимула, которая быстро проходит, но возникает, если поспать под холодным кондиционером или у окна, откуда сильно дует. Болью голова может «жаловаться» и на то, что ночью было маловато кислорода. Но бывают и головные боли вторичные, источники которых очень разнообразны, от самых безобидных до смертельно опасных, они как бы вовлекают нервную систему в страдание, провоцируя боль.
Обычным явлением головные боли могут быть, когда вы давно знакомы со своей болью, убедились, что она не опасна для жизни, и знаете, как себе с ней вести.
Редкий тип первичной головной боли
Будить во время сна почти каждый день может гипническая («будильниковая») головная боль. Это часто повторяющиеся приступы головной боли, которые развиваются только во время сна, вызывая пробуждение через 2-6 часов после засыпания, и длятся от 15 минут до трех часов, без признаков других симптомов, связанных с другим заболеванием. Чаще голова болит в передней части, с обеих сторон и может быть как легкой, так и средней интенсивности. Во время дневного сна таких болей почти не бывает. Они зачастую не связаны с серьезными проблемами со здоровьем, но для их исключения стоит сделать МРТ. Чаще всего «будильниковая» головная боль впервые возникает у людей старше 50 лет. Причины ее точно не установлены.
Невролог отмечает, что, безусловно, причиной головой боли, «нападающей» с утра, может быть и алкоголь, причем, даже если вы не пили его перед сном слишком много.
- У некоторых алкоголь может провоцировать приступ мигрени, причем, иногда достаточно скоро — и даже после приема самой «безобидной» дозы, — поясняет врач-невролог Валерий Куваев.
Опасные причины головой боли с утра
Гипертонический криз (резкое повышение уровня артериального давления до 180/120 мм рт. ст) тоже может сопровождаться головной болью, а это может произойти и утром.
Изредка головная боль может быть симптомом ишемического инсульта, кровоизлияния, опухоли и воспалительных болезней головного мозга, но как правило, сопровождается это и другими симптомами: общими (повышение температуры тела, общая слабость) и неврологическими (слабость в руке или ноге, нарушения речи, сонливость, головокружение).
Любая головная боль требует внимания и наблюдения неврологом, особенно новая. Ведь так можно попытаться взять боль под контроль, выявив ее провокаторы и подобрав лечение.
Наталья Ратникова
Неврология
Врач-невролог
Наиболее частые причины регулярной головной боли по утрам
Неправильно подобранная подушка или неудобный матрас. Необходимо обратить внимание не только на мягкость или жесткость подушки, но и на высоту. Часто после сна на неудобной постели утром ощущается не только боль и тяжесть в голове, но и боль и напряжение мышц шеи и спины.
Регулярные нарушения режима сна. Сон менее 6 часов в сутки и более 9 часов в сутки могут быть причиной утренней головной боли. Режим сна и бодрствования регулируются сложными механизмами взаимодействия мозга и эндокринной системы через последовательное, цикличное выделение таких веществ, как мелатонин, серотонин, дофамин, кортизол, соматотропный гормон и т.д. — При недостаточном или избыточном количестве сна происходит нарушение этого баланса, со всеми вытекающими последствиями. Головная боль при этом может сопровождаться общим плохим самочувствием, ощущением оглушённости и сниженным настроением, — пояснила врач-невролог Наталья Ратникова.
Долгий сон в вынужденной, неудобной позе
Употребление нейротоксических и возбуждающих веществ (алкоголь, никотин, наркотические вещества). Даже небольшие дозы алкоголя могут значительно изменять качество сна и стать причиной головной боли после пробуждения.
Головная боль напряжения — это боль, связанная с хроническим перенапряжением мышц головы или без выраженного напряжения. Боль как правило давящая, ноющая в затылочной области или по без четкой локализации.
Храп и обструктивное апноэ во сне — это разные степени проявления одного процесса — нарушение дыхания во сне вследствие колебаний мягких тканей глотки и гортани из-за их сниженного тонуса или сужения их просвета.
- Чаще всего эти нарушения связаны с употреблением алкоголя, ожирением, хроническими заболеваниями носоглотки, приемом снотворных, беременностью, — говорит невролог. — При этом спать вы можете по времени достаточно, но ощущать себя после ночного отдыха абсолютно не выспавшимся.
Скрежетание зубами во сне или бруксизм. Из-за перенапряжения жевательных мышц во время сна происходит плотное смыкание зубов и скрежет. Часто сопровождается болью в челюстях и лицевых мышцах.
Переутомление и стресс.
- Сейчас особенно актуально физическое переутомление на фоне интенсивных занятий в тренажерном зале, когда неправильно подобраны режим и интенсивность тренировок, — обращает внимание эксперт.
Некоторые серьезные заболевания головного мозга как инсульты, травмы головы, опухоли, инфекционные заболевания мозга могут сопровождаться головной болью по утрам.
- Для этих состояний характерно внезапное начало, головная боль, как правило, сильная и может стать причиной пробуждения, при этом может беспокоить тошнота или рвота до не скольких раз за утро. Иногда сопровождается повышением температуры. При этих симптомах нужно сразу же обратиться к врачу, — добавляет Наталья Ратникова.
Ранее невролог Валерий Черненко рассказал «Доктору Питеру», что можно обойтись таблеткой обезболивающего, если голова болит 1-2 раза в месяц, и эта боль контролируемая — уши слышат, зрение «не выпало», руки-ноги не немеют.
- Если боль быстро прошла, приступы не учащаются, то стоит просто в плановом порядке обратиться к врачу и разобраться в причинах боли, и как контролировать обострения, — поясняет врач. — Если же несколько лет подряд голова болела раз в месяц, но вдруг что-то изменилось — появились новые ощущения, боль стала сильнее, таблетки почему-то «не работают», давление скачет, вы замечаете шаткость, головокружение, шум в ушах сильный, и справиться с этими симптомами вы не можете, надо, не откладывая, обратиться за помощью к доктору.
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