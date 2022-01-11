«Мы есть то, что мы едим», — фраза мудреца, с которой нельзя не согласиться. И гормональные нарушения в организме в некоторых случаях могут быть вызваны неправильным питанием.

Так, недостаток йода нарушает работу щитовидной железы, кофе и алкоголь повышают уровень гормона стресса кортизола, привычка есть на ночь и мало двигаться приводит к развитию инсулинорезистентности.