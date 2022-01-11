«Мы есть то, что мы едим», — фраза мудреца, с которой нельзя не согласиться. И гормональные нарушения в организме в некоторых случаях могут быть вызваны неправильным питанием.
Так, недостаток йода нарушает работу щитовидной железы, кофе и алкоголь повышают уровень гормона стресса кортизола, привычка есть на ночь и мало двигаться приводит к развитию инсулинорезистентности.
Розалия Тумбасова
медицина
врач-терапевт, диетолог, эндокринолог. Врач высшей категории семейной клиники «Роддом на Фурштатской»rody.rd2.ru/
Йод и гормоны
- На функционирование щитовидной железы, которая обеспечивает нам основной обмен в организме, необходимо около 120-150 мкг йода в сутки — для взрослого человека, а беременной женщине до 250 мкг/сутки, — рассказала «Доктору Питеру» врач-эндокринолог Розалия Тумбасова. — Снижение суточного поступления йода до уровня менее 80 мкг/сутки не позволяет поддерживать основную функцию щитовидной железы — синтез тиреоидных гормонов, что может привести к нарушению ее работы, формированию зоба, развитию гипотиреоза.
Недостаток йода в организме может проявляться такими симптомами:
замедляется метаболизм;
появляется слабость, сонливость;
снижается память;
ухудшается состояние кожи (она становится сухой) и волос (они начинают выпадать);
появляются лишний вес и мучают запоры.
Дефицит йода во время беременности может приводить к задержке умственного развития ребенка.
Как восполнить дефицит йода
Большое количество йода содержится:
в красной икре;
печени трески;
рыбе;
креветках;
морепродуктах;
морской капусте;
хурме;
фейхоа.
Можно добавлять в пищу йодированную соль — но важно помнить, что йод разрушается при нагревании блюд с добавленной полезной солью.
Что мешает усвоению йода
- Транспорт йода блокируют вещества, которые содержатся в крестоцветных — это брокколи, брюссельская капуста, репа, цветная капуста, китайская листовая капуста, репа, брюква, редис, редька, — поясняет врач-эндокринолог. — Они насыщены веществами (глюкозинолатами), которые мешают различным этапам синтеза гормонов щитовидной железы. Употребление в пищу слишком большого количества или постоянный прием этих овощей могут способствовать развитию гипотиреоза или усугубить его.
Избыток йода
- Встречается при заболевании, известном как базедова болезнь, или токсический зоб, проявляется раздражительностью, слабостью, потливостью, снижением веса, нарушениями со стороны сердца и сосудов — аритмией, повышением артериального давления, мышечной атрофией, — говорит Розалия Тумбасова. — Но получить избыток йода только из продуктов сложно. Но при заболевании с повышенной функцией щитовидной железы, или гипертиреозе, продукты, которые насыщены йодом, йодированная соль, — противопоказаны, они будут усугублять течение болезни.
Еда и кортизол
- Кортизол — гормон стресса, который вырабатывается надпочечниками, — говорит эндокринолог Розалия Тумбасова. — А также он является гормоном энергии и бодрости и, например, вырабатывается в случае опасности и у спортсменов перед стартом.
При повышении уровня кортизола растут артериальное давление и сахар крови.
Хронически повышенный кортизол крови приводит к синдрому истощения надпочечников, который сопровождается повышенной утомляемостью, а также к депрессии, раннему старению, низкой стрессоустойчивости, ослаблению иммунитета, ожирению.
- Чтобы нормализовать уровень кортизола, надо ограничить употребление кофеина, — советует врач-эндокринолог. — Кофе с кофеином не должно быть вредной привычкой. Провоцируют активный выброс кортизола трансжиры, алкоголь, большое количество пакетированных соков и сладостей, ароматизаторы, усилители вкуса и другие вредные вещества.
Продукты-антистресс
рыба, содержащая омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (лосось, форель, скумбрия, сельдь),
клетчатка — салаты с брокколи, брюссельской капустой или спаржей. В в них содержится фолиевая кислота.
Рекомендовано пить больше воды, особенно утром, когда уровень кортизола самый высокий.
авокадо — содержит витамин В5 — пантотеновую кислоту,
орехи — содержат магний,
продукты, содержащие аскорбиновую кислоту — цитрусовые, ягоды, квашенная капуста. Витамин С участвует во многих биохимических процессах в организме, активирует синтез белка, участвует в иммунных реакциях. Его концентрация снижается при приеме алкоголя и курении, простудных заболеваниях, стрессовой ситуации.
Женское здоровье, питание и гормоны
— После 40-45 лет снижается уровень эстрогенов, отвечающих за многие функции в организме женщины, в том числе за состояние сердечно-сосудистой, костной системы, кожи (синтез коллагена), волос и так далее, — отмечает врач Розалия Тумбасова. — Часто, чтобы продлить молодость и красоту, а главное, сохранить здоровье, назначается заместительная гормональная терапия эстроген–гестагеновыми препаратами. Но их назначить может только врач — с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний.
Кроме этого, для сглаживания первых проявлений климакса (нарушений настроения и сна, приливов) широко используются фитоэстрогены — резко ослабленная «маска» эстрогенов, преимущественно содержащиеся в растениях (красный клевер, цимицифуга и другие). Есть класс веществ, которые могут действовать как слабые эстрогены — это изофлавоны, куместаны и лигнаны. Они содержатся в некоторых пищевых продуктах.
Исследования показали, что диета, содержащая фитоэстрогены, уменьшает частоту горячих приливов у женщин приблизительно на 50%.
- Изофлавоны, как и эстрогены, могут влиять на состав липидов крови, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, являются антиоксидантами (то есть борются с повреждением клеток), — поясняет врач-эндокринолог. — Фитоэстрогены не оказывают системного эффекта, поэтому могут использоваться в косметической промышленности.
Фитоэстрогены содержатся:
в большем количестве - в сое и соесодержащих продуктах,
семя льна содержит большое количество лигнанов, которые по биологическому действию схожи с изофлавонами,
в вине из красного винограда обнаружен фитоэстроген — ресвератрол, который обладает высокой антиоксидантной активностью, а в хмеле пива содержится фитоэстроген 8-пренилнарингенин.
Образ жизни и гормональный фон
Нарушение питания и неправильный образ жизни могут стать причиной развития инсулинорезистентности (невосприимчивости организма к действию своего инсулина).
Часто из-за переедания, преобладания в рационе быстрых углеводов и малоподвижного образа жизни повышается выработка инсулина крови и как следствие — происходит отложение жира в запасах организма, приводящее к увеличению массы тела и ожирению.
- Ожирение — одна из основных причин целого ряда серьезных заболеваний, — предупреждает эксперт. — Повышение уровня сахара крови и снижение чувствительности тканей к гормону инсулину вызывает сахарный диабет 2-го типа. Из-за избыточного потребления жира повышается уровень холестерина в крови, что грозит атеросклерозом, стенокардией, инфарктом миокарда, развитием гипертонической болезни и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Все инфекционные заболевания при ожирении протекают тяжелее и дольше, часто с осложнениями.
Причины ожирения
частое переедание; неправильное питание — еда на ночь, избыточное потребление соли, газировок, алкоголя, одновременное потребление углеводов и жиров способствует отложению жировых запасов,
малоактивный образ жизни (например, сидячая работа); наследственная предрасположенность; болезни нервной системы (повреждение области мозга, которая отвечает за пищевое поведение); стрессы, прием некоторых лекарственных веществ — всё это факторы риска заболевания,
отдельные заболевания эндокринных желез — опухоли, вырабатывающие гормоны, заболевания щитовидной железы и половых желез со снижением их функции, заболевания надпочечников — также могут быть причиной ожирения.
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