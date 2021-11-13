- Своих пациентов, которые страдают от жира на животе, я отправляю на анализ двух гормонов — кортизола и инсулина, — объяснила диетолог Пиппа Кэмпбелл. — Кортизол — гормон стресса, он играет важную роль в организме.

Когда вы нервничаете, он поднимается выше нормальных значений. Периодические подъемы кортизола не вредны, а вот хронически высокий уровень — серьезное испытание для работы организма.

- Из-за этого вы больше едите, у вас повышается аппетит. Особенно, если это касается сладкого или другой высококалорийной пищи, — уточняет Пиппа Кэмпбелл. — Также вас могут беспокоить головные боли, проблемы со сном и многие другие расстройства здоровья.

Кортизол отвечает за процесс «бей или беги» у древних людей, когда при встрече с тигром необходимо было либо расправиться с животным, либо вовремя от него скрыться. Но тигры на нашем пути сейчас не встречаются, а кортизол в стрессовой ситуации продолжает выделяться в больших количествах.