Есть два вида жира в брюшной полости — подкожный и висцеральный, который окружает внутренние органы и давит на них. Второй вид жира наиболее опасный — он, к примеру, повышает риск развития сахарного диабета. Исследователей, прежде всего, интересовало, может ли авокадо изменить соотношение доли подкожного и висцерального жира.

Участников разделили на две группы. Одна группа получала еду со свежим авокадо, вторая — с почти идентичными ингредиентами и схожими калориями, но без этого плода. В начале эксперимента и в конце 12-й недели у всех измерили уровень абдоминального жира и толерантность к глюкозе — показатель метаболизма и маркер диабета. Оказалось, что у женщин, употреблявших во время еды авокадо, висцеральный жир уменьшился, а также уменьшилось соотношение этого жира к подкожному. В то же время у мужчин распределение жира не изменилось, не было и улучшений толерантности к глюкозе — причем, ни у мужчин, ни у женщин.

«Хотя ежедневное употребление авокадо не повлияло на толерантность к глюкозе, мы узнали, что режим питания, включающий авокадо в день, положительно влияет на то, как откладывается в организме жир, но преимущества были в первую очередь у женщин», — сказал Кхан.