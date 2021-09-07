Американские исследователи провели рандомизированное контролируемое исследование, в котором приняли участие 105 взрослых с избыточной массой тела и ожирением. В течение 12 недель (3 месяцев) они включали в свой рацион по одному авокадо в день. Результаты
«Целью не было снижение веса. Нам было интересно понять, как употребление авокадо влияет на накопление жира в организме. Расположение жира в организме играет важную роль для здоровья», — пояснил Найман Кхан (Naiman Khan), профессор кинезиологии и общественного здравоохранения из Иллинойса.
Есть два вида жира в брюшной полости — подкожный и висцеральный, который окружает внутренние органы и давит на них. Второй вид жира наиболее опасный — он, к примеру, повышает риск развития сахарного диабета. Исследователей, прежде всего, интересовало, может ли авокадо изменить соотношение доли подкожного и висцерального жира.
Участников разделили на две группы. Одна группа получала еду со свежим авокадо, вторая — с почти идентичными ингредиентами и схожими калориями, но без этого плода. В начале эксперимента и в конце 12-й недели у всех измерили уровень абдоминального жира и толерантность к глюкозе — показатель метаболизма и маркер диабета. Оказалось, что у женщин, употреблявших во время еды авокадо, висцеральный жир уменьшился, а также уменьшилось соотношение этого жира к подкожному. В то же время у мужчин распределение жира не изменилось, не было и улучшений толерантности к глюкозе — причем, ни у мужчин, ни у женщин.
«Хотя ежедневное употребление авокадо не повлияло на толерантность к глюкозе, мы узнали, что режим питания, включающий авокадо в день, положительно влияет на то, как откладывается в организме жир, но преимущества были в первую очередь у женщин», — сказал Кхан.
По словам авторов работы, планируется провести следующий эксперимент, чтобы выяснить, какие типы людей получают наибольшую выгоду от включения авокадо в питание, а также как этот плод влияет на маркеры здоровья в целом и кишечника в частности.
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