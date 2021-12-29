Фото №1 - Кардиолог Бокерия рассказала, какой витамин помогает снизить уровень холестерина
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Высокий уровень «вредного» холестерина в крови способен медленно и тихо, без особых симптомов привести человека к инфаркту, инсульту или более печальному исходу. Поэтому так важно следить за показателями холестерина и питаться правильно.

Кардиолог Ольга Бокерия рассказала об еще одном способе бороться с холестерином — с помощью витамина В3 (который также называют ниацином или никотиновой кислотой).

Ольга Бокерия

Медицина

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

www.instagram.com/olga_bockeria/

Как объясняет врач, это он помогает организму превращать пищу в энергию. Кроме того, ниацин необходим для здоровой нервной системы.

Его дефицит приводит к неприятным последствиям:

  • Тошнота

  • Рвота

  • Сыпь

  • Спутанность сознания

  • Слабоумие

Рекомендуемая норма никотиновой кислоты в день — 15 мг.

Кроме того, ученые еще в 1955 году выяснили: доза от 100 до 300 мг может существенно снизить уровень общего холестерина у мужчин. При этом ниацин борется именно с «вредным» холестерином, повышая одновременно уровень холестерина «хорошего». При систематическом использовании никотиновая кислота увеличит последний параметр на 30 процентов.

Другие же исследования, отмечает Бокерия, установили, что ниацин в дозе 1000 мг уменьшает толщину внутренней оболочки сонных артерий и снижает уровень С-реактивного белка. Такого эффекта получится добиться, если регулярно принимать ниацин в такой дозе — более 5 лет.

Есть у этого витамина неприятный побочный эффект — покраснение лица. Однако, подчеркивает кардиолог, современные препараты не вызывают таких последствий. Более того, необходимую дозу витамина В3 вы можете получить из обычных продуктов.

Витамин В3 есть в следующих продуктах:

  • Цветная капуста;

  • Морковь;

  • Лук;

  • Огурцы;

  • Помидоры;

  • Яйца.

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Атеросклероз и сердце

Также Бокерия рассказала о том, что атеросклероз может не только сам вызывать инсульты и инфаркты, но и подготавливать почву для развития других болезней сердечно-сосудистой системы.

Так, пациенты с нарушением питания сердца (в частности с атеросклеросклеротическим сужением правой коронарной артерии) чаще сталкиваются с фибрилляцией предсердий.

Кстати, еще в зону риска по этому заболеванию попадают люди с лишним весом, у которых и с холестерином тоже часто бывают проблемы.

- Поэтому контроль веса, а также показателей сахара и холестерина крайне важен в профилактике как самого атеросклероза, так и заболеваний на первый взгляд с ним не связанных, — резюмирует врач.

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Порой человек может соблюдать все рекомендации по снижению уровня холестерина, однако ситуация так и не будет двигаться с мертвой точки. О причинах подобного явления и о типичных ошибках пациентах рассказала кардиолог Анна Кореневич, подробнее об этом ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова