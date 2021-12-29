Как объясняет врач, это он помогает организму превращать пищу в энергию. Кроме того, ниацин необходим для здоровой нервной системы.

Его дефицит приводит к неприятным последствиям:

Тошнота

Рвота

Сыпь

Спутанность сознания

Слабоумие

Рекомендуемая норма никотиновой кислоты в день — 15 мг.

Кроме того, ученые еще в 1955 году выяснили: доза от 100 до 300 мг может существенно снизить уровень общего холестерина у мужчин. При этом ниацин борется именно с «вредным» холестерином, повышая одновременно уровень холестерина «хорошего». При систематическом использовании никотиновая кислота увеличит последний параметр на 30 процентов.

Другие же исследования, отмечает Бокерия, установили, что ниацин в дозе 1000 мг уменьшает толщину внутренней оболочки сонных артерий и снижает уровень С-реактивного белка. Такого эффекта получится добиться, если регулярно принимать ниацин в такой дозе — более 5 лет.