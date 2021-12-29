Высокий уровень «вредного» холестерина в крови способен медленно и тихо, без особых симптомов привести человека к инфаркту, инсульту или более печальному исходу. Поэтому так важно следить за показателями холестерина и питаться правильно.
Ольга Бокерия
Медицина
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАНwww.instagram.com/olga_bockeria/
Как объясняет врач, это он помогает организму превращать пищу в энергию. Кроме того, ниацин необходим для здоровой нервной системы.
Его дефицит приводит к неприятным последствиям:
Тошнота
Рвота
Сыпь
Спутанность сознания
Слабоумие
Рекомендуемая норма никотиновой кислоты в день — 15 мг.
Кроме того, ученые еще в 1955 году выяснили: доза от 100 до 300 мг может существенно снизить уровень общего холестерина у мужчин. При этом ниацин борется именно с «вредным» холестерином, повышая одновременно уровень холестерина «хорошего». При систематическом использовании никотиновая кислота увеличит последний параметр на 30 процентов.
Другие же исследования, отмечает Бокерия, установили, что ниацин в дозе 1000 мг уменьшает толщину внутренней оболочки сонных артерий и снижает уровень С-реактивного белка. Такого эффекта получится добиться, если регулярно принимать ниацин в такой дозе — более 5 лет.
Есть у этого витамина неприятный побочный эффект — покраснение лица. Однако, подчеркивает кардиолог, современные препараты не вызывают таких последствий. Более того, необходимую дозу витамина В3 вы можете получить из обычных продуктов.
Витамин В3 есть в следующих продуктах:
Цветная капуста;
Морковь;
Лук;
Огурцы;
Помидоры;
Яйца.
Атеросклероз и сердце
Также Бокерия рассказала о том, что атеросклероз может не только сам вызывать инсульты и инфаркты, но и подготавливать почву для развития других болезней сердечно-сосудистой системы.
Так, пациенты с нарушением питания сердца (в частности с атеросклеросклеротическим сужением правой коронарной артерии) чаще сталкиваются с фибрилляцией предсердий.
Кстати, еще в зону риска по этому заболеванию попадают люди с лишним весом, у которых и с холестерином тоже часто бывают проблемы.
- Поэтому контроль веса, а также показателей сахара и холестерина крайне важен в профилактике как самого атеросклероза, так и заболеваний на первый взгляд с ним не связанных, — резюмирует врач.
Кстати
Порой человек может соблюдать все рекомендации по снижению уровня холестерина, однако ситуация так и не будет двигаться с мертвой точки. О причинах подобного явления и о типичных ошибках пациентах рассказала кардиолог Анна Кореневич, подробнее об этом ЗДЕСЬ.
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