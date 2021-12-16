При синдроме Жильбера активность фермента снижается на 10-35 процентов, соответственно, повышается уровень непрямого билирубина, который, в свою очередь, провоцирует появление желтушного оттенка кожи и глаз.

- У 42 процентов людей есть гены с мутациями и нормальные гены — у них может быть бессимптомное или стертое течение, у 10-16 процентов — есть только «неправильные» гены, но это не значит, что у них будет обязательно синдром Жильбера, речь идет только о высоком риске развития, — объяснила Екатерина Заботина.

Впервые болезнь проявится, скорее, в подростковом возрасте, в этот период непрямой билирубин вынужден конкурировать за расщепление с половыми гормонами. Может наблюдаться эпизодическое пожелтение глаз, но нарушение общего состояния оно не сопровождается.

- У одного из трех пациентов вообще нет никаких симптомов, повышение билирубина оказывается случайной находкой, — говорит гепатолог. — Другие жалуются на слабость, потерю аппетита, снижение внимания, но это не связано с повышением билирубина, а становится следствием беспокойства о своем здоровье.