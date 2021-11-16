Как справиться со стрессом

На самом деле стресс — это универсальная реакция организма на любое изменение, внутреннее или внешнее. В небольших дозах он даже полезен — создает энергию, чтобы мы могли легко достигать своих целей, или противостоять угрозам: бороться, изменяя реальность, приспособиться или убежать от опасности. Этот механизм формировался тысячелетиями, помогая нашему виду выживать в сложных меняющихся условиях.

Но когда стресс затянулся, стал причиной недомогания и мешает вашей повседневной деятельности, с ним нужно бороться.

1. Будьте активными

Хотя физические упражнения не могут полностью снять стресс или предотвратить его, они могут помочь снизить эмоциональную нагрузку. Простая прогулка, катание на велосипеде, плавание могут повысить уровень серотонина, поднимут настроение, очистят мысли и позволят сосредоточиться на самом важном в жизни.

2. Применяйте дыхательные техники

Иногда в тяжелой ситуации наше дыхание может измениться и участиться. Поэтому крайне важно сохранять контроль над ним. Это поможет вернуть спокойствие.

Прием простой — вдыхайте через нос и выдыхайте через рот, непрерывно считая от 1 до 5 на вдохе и на выдохе. Повторяйте 3-5 минут.

3. Избегайте вредных привычек

Не полагайтесь на кофеин, алкоголь или курение, чтобы справиться со стрессом. Избыток кофеина заставит вас мучаться от бессонницы и сделает состояние еще более разбитым. Алкоголь, казалось бы, снимает напряжение. Но на самом деле это лишь своеобразный костыль, который дает временное облегчение, но способен вызвать еще более серьезные проблемы в будущем.

4. Займитесь планированием

Чувство, что все вышло из-под контроля, — частая причина стресса. Но в большинстве случаев все можно хоть немного, но структурировать. Составляйте список дел по приоритетам — «срочно и важно», «не срочно, но важно», «срочно, но не важно», «не срочно и не важно».

Таким образом вы не будете пытаться делать все и сразу, а получите четкое понимание — какие задачи надо выполнить сейчас, а какие подождут.