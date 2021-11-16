Беспокоят мысли в голове, выросла тревожность, настроение подавленное, нет сил — так мы чувствуем себя, если стрессуем. Но хорошо, когда трудности и проблемы быстро разрешаются и все возвращается в норму.
Но что же происходит с организмом, если стрессовая ситуация долго не заканчивается? Тогда стресс может проявляться в виде физических симптомов. А это может усугубить беспокойство и привести к еще большему стрессу и даже депрессии. Поэтому крайне важно разорвать этот «замкнутый круг» — вовремя распознать признаки стресса и сделать все возможное, чтобы с ним справиться.
Пять физических симптомов стресса
1. Прыщи и экзема
Гормон кортизол вырабатываться надпочечниками в состоянии стресса, чтобы организм мог с ним справиться. В случае если этот гормон вырабатывается длительное время, то на коже может появиться воспаление, обострятся кожные заболевания — акне, экзема и псориаз.
Поэтому стоит не забывать про повседневные процедуры по уходу за кожей, которые часто уходят на второй план во время стресса. Эксперты рекомендуют соблюдать ежедневный режим ухода за кожей, избегать переизбытка косметики и придерживаться здоровой диеты, состоящей из фруктов и овощей, полезных жиров и белков, таких как рыба, для контроля уровня сахара в крови и улучшения здоровья кожи.
2. Хронические боли и головная боль напряжения
Если стресс атаковал вас всерьез, может дойти до состояния, когда болит все и постоянно — так, что нет сил даже встать. Боль часто бывает похожа на артритную (но по анализам все будет в норме), «сверлить» лоб — как при мигрени, может «давить» затылок, виски — как при головной боли напряжения.
Чтобы справляться со стрессом и не допускать выхода его из-под контроля, надо обязательно высыпаться, придерживаться графика работы, не загружать себя лишними делами.
Надо помнить, стимуляторы вроде просмотра сериалов по ночам, алкоголь, обильная еда и никотин, могут помешать заснуть. Кофеин и вовсе «работает» даже через 6 часов после его употребления, поэтому лучше отказаться от послеобеденного кофе.
- Чтобы убрать головную боль напряжения, подходят таблетки, физиопроцедуры, самомассажи, коврики с иголками, воротнички, гимнастика, упражнения, но одной универсальной волшебной таблетки просто не существует, — говорит врач-невролог Валерий Черненко.
А подходящий способ лечения может подсказать только врач.
3. Проблемы с желудком и кишечником
Есть такой термин «медвежья болезнь». Она нередко настигает тех, кто находится в состоянии стресса — когда на фоне сильного эмоционального волнения человек испытывает непреодолимое желание опорожнить кишечник.
Наш кишечник — это чувствительный орган, который реагирует на гормональный дисбаланс, стресс и многие физические и психические состояния, вызывая боль, вздутие живота, а иногда и более серьезные дискомфортные состояния.
Ольга Малиновская
Диагностика
Врач клинической лабораторной диагностики
- Результаты одного из исследований показывают, что стресс влияет на состав кишечного микробиома с такой же интенсивностью, как и, например, диета с высоким содержанием жирной пищи, которая не слишком полезна для здоровья и кишечных бактерий в частности, — объяснила врач-диагност, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.
Еще одна распространенная проблема, которая может усугубляться при длительном стрессе, — это кислотный рефлюкс (ГЭРБ). Это состояние, при котором кислота, в норме находящаяся в желудке, забрасывается в пищевод. Появляются изжога, боли в области грудины, кислая отрыжка, тошнота, дискомфорт после приема пищи.
Другими «звоночками» длительного стресса могут быть болезни десен и язвочки во рту.
4. Изменение веса
Повышенный уровень кортизола мешает нашему телу расщеплять жир. Из-за этого лишние килограммы уходят с трудом и становится сложнее сохранять вес, а нередко он даже начинает расти.
Дело в том, что хронический стресс может заставить нас есть больше — искать утешения во вкусной еде. С другой стороны, бывает и такое, что некоторые люди обнаруживают, что у них снижается аппетит при стрессе. Этому виной могут быть повышенный уровень адреналина или — как вариант — развившаяся депрессия.
5. Снижение иммунитета
Люди, страдающие хроническим стрессом, могут столкнуться с поражением своей иммунной системы. Одно за другим могут «посыпаться» инфекционные заболевания — простуды, ОРВИ, грипп и даже ковид.
Алексей Цыс
медицина
врач-терапевт, гастроэнтеролог
- На фоне сложностей на работе, наличии длительных и тяжелых стрессов или негативной эмоциональной ситуации в семье вполне легко можно заболеть, — рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Цыс. — Согласно данным ученых, длительный стресс ослабляет реакцию иммунной системы. Стресс снижает количество белых кровяных телец в организме, которые помогают бороться с инфекцией. Чем ниже их уровень, тем выше риск заражения вирусами.
Если вы чувствуете, что симптомы не улучшаются с изменением образа жизни, проконсультируйтесь со своим терапевтом, чтобы лучше понять, что вызывает ваш стресс и как вы можете с ним бороться.
Как справиться со стрессом
На самом деле стресс — это универсальная реакция организма на любое изменение, внутреннее или внешнее. В небольших дозах он даже полезен — создает энергию, чтобы мы могли легко достигать своих целей, или противостоять угрозам: бороться, изменяя реальность, приспособиться или убежать от опасности. Этот механизм формировался тысячелетиями, помогая нашему виду выживать в сложных меняющихся условиях.
Но когда стресс затянулся, стал причиной недомогания и мешает вашей повседневной деятельности, с ним нужно бороться.
1. Будьте активными
Хотя физические упражнения не могут полностью снять стресс или предотвратить его, они могут помочь снизить эмоциональную нагрузку. Простая прогулка, катание на велосипеде, плавание могут повысить уровень серотонина, поднимут настроение, очистят мысли и позволят сосредоточиться на самом важном в жизни.
2. Применяйте дыхательные техники
Иногда в тяжелой ситуации наше дыхание может измениться и участиться. Поэтому крайне важно сохранять контроль над ним. Это поможет вернуть спокойствие.
Прием простой — вдыхайте через нос и выдыхайте через рот, непрерывно считая от 1 до 5 на вдохе и на выдохе. Повторяйте 3-5 минут.
3. Избегайте вредных привычек
Не полагайтесь на кофеин, алкоголь или курение, чтобы справиться со стрессом. Избыток кофеина заставит вас мучаться от бессонницы и сделает состояние еще более разбитым. Алкоголь, казалось бы, снимает напряжение. Но на самом деле это лишь своеобразный костыль, который дает временное облегчение, но способен вызвать еще более серьезные проблемы в будущем.
4. Займитесь планированием
Чувство, что все вышло из-под контроля, — частая причина стресса. Но в большинстве случаев все можно хоть немного, но структурировать. Составляйте список дел по приоритетам — «срочно и важно», «не срочно, но важно», «срочно, но не важно», «не срочно и не важно».
Таким образом вы не будете пытаться делать все и сразу, а получите четкое понимание — какие задачи надо выполнить сейчас, а какие подождут.
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