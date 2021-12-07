- Существует большая доля вероятности, что человек с блефароспазмом будет тяготиться своим заболеванием, не сможет работать, общаться из-за внешних проявлений, — предупреждает офтальмолог Коваль. — Золотой стандарт лечения блефароспазма — введение ботулотоксина типа А в мышцы век и круговые мышцы глаза . Так как ботулотоксин инактивирует (останавливает) мышечные сокращения и значительно снижает неконтролируемое моргание, расслабляет мышцы.

Еще один эффективный способ устранить блефароспазм — это надеть «розовые» очки.