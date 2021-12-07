«У меня уже глаз дергается от работы», — в конце года эту фразу можно услышать очень часто — отчеты, дедлайны и прочие «удовольствия» перед каникулами. Постоянное нервное напряжение может довести не только до дергающихся глаз.
Наталья Коваль
Медицина
Врач-офтальмохирург
- Очень часто, говоря об интенсивной работе и чрезмерной нагрузке, люди замечают, что у них дергается глаз, — объяснила офтальмолог клиники «Я вижу» Наталья Коваль. — Но это может быть не только временное явление, которое возникло из-за стресса, но и признак блефароспазма.
Блефароспазм — локальная неврологическая патология, когда человек часто моргает, жмурится, не в силах контролировать свою мимику.
- Чаще всего это расстройство можно наблюдать у людей, чья профессия связана с чрезмерной нагрузкой на глаза — врачи, лаборанты, химики, ювелиры, — объяснила Наталья Коваль.
Офтальмолог выделила три основные причины, почему возникает блефароспазм:
врожденная, связанная с наследственностью;
приобретенная — последствия травм, новообразования головного мозга, интоксикация, прием некоторых лекарственных препаратов, инфекционные заболевания мозга;
идиопатический блефароспазм — патология развивается спонтанно, без видимых причин.
При этом лечит блефароспазм не только офтальмолог, потребуется консультация невролога, психотерапевта.
- Существует большая доля вероятности, что человек с блефароспазмом будет тяготиться своим заболеванием, не сможет работать, общаться из-за внешних проявлений, — предупреждает офтальмолог Коваль. — Золотой стандарт лечения блефароспазма — введение ботулотоксина типа А в мышцы век и круговые мышцы глаза. Так как ботулотоксин инактивирует (останавливает) мышечные сокращения и значительно снижает неконтролируемое моргание, расслабляет мышцы.
Еще один эффективный способ устранить блефароспазм — это надеть «розовые» очки.
- Солнцезащитные очки с розовато-коричневыми линзами используются во избежание провокации зажмуривания, так как пресекают яркие лучи света, — объяснила Наталья Коваль. — А вот народные средства, лечебная гимнастика и массаж — неэффективны.
Офтальмолог во время лечения устранит также сухость глаз, раздражение слизистой, слезотечение и светобоязнь.
- Процедуры потребуется выполнять регулярно по рекомендации врача, но окончательно избавиться от блефароспазма, к сожалению, невозможно, — предупреждает офтальмолог.
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