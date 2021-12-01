Ученые из СПбГУ и их коллеги из из Университета Катара выиграли грант, который позволит провести масштабное международное исследование по изучению осложнений после COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом и постковидным синдромом.

Главная цель исследователей — выявить особенности неврологических осложнений постковидного синдрома и роль сахарного диабета как сопутствующего заболевания, а также разработать рекомендации по лечению. Результаты планируют получить к концу этого года.

Ученые считают, что важную роль в течении так называемого long COVID — постковидного синдрома — может играть нейропатия малых нервных волокон, расположенных в коже, слизистых и внутренних органах. Вероятно, поражение периферических нервов возникает в результате воздействия собственной иммунной системы человека, из-за чего и появляются различные осложнения — тахикардия, нарушения памяти, слабость, утомляемость, различные болевые ощущения.