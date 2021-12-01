Ученые из СПбГУ и их коллеги из из Университета Катара выиграли грант, который позволит провести масштабное международное исследование по изучению осложнений после COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом и постковидным синдромом.
Главная цель исследователей — выявить особенности неврологических осложнений постковидного синдрома и роль сахарного диабета как сопутствующего заболевания, а также разработать рекомендации по лечению. Результаты планируют получить к концу этого года.
Ученые считают, что важную роль в течении так называемого long COVID — постковидного синдрома — может играть нейропатия малых нервных волокон, расположенных в коже, слизистых и внутренних органах. Вероятно, поражение периферических нервов возникает в результате воздействия собственной иммунной системы человека, из-за чего и появляются различные осложнения — тахикардия, нарушения памяти, слабость, утомляемость, различные болевые ощущения.
Так, выявить нейропатию довольно затруднительно: для этого придется сделать биопсию участка кожи. Это технически сложно, дорого, и она противопоказана пациентам с некоторыми хроническими болезнями. Поэтому ученые СПбГУ и Катарского университета предлагают использовать альтернативную процедуру — конфокальную микроскопию роговицы. Это безболезненный, неинвазивный метод. Результаты микроскопии можно много раз сравнивать, исследуя один и тот же участок, они могут быть интерпретированы автоматически, в том числе с помощью программ искусственного интеллекта.
Справка
Конфокальная микроскопия — это метод, который с помощью микроскопа позволяет визуализировать живые ткани роговицы, измерить толщину каждого из ее слоев, а также оценить степень морфологических нарушений.
«С 2020 года мы изучаем постковидный синдром, подозревая, что это иммунонейроэндокринное расстройство. У нас есть база данных пациентов, есть результаты клинических и инструментальных обследований, биобанк сывороток крови и биоптатов кожи. Иметь возможность проследить состояние тонких нервных волокон у пациента, не причиняя ему неудобств и не повреждая кожу — очень ценно», — рассказал руководитель проекта, действительный член Международной академии наук, заведующий кафедрой патологии СПбГУ, заместитель руководителя лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ Леонид Чурилов.
После завершения проекта врачи смогут впервые получить доступ к программам на основании искусственного интеллекта. Это поможет ускорить диагностику постковидного синдрома и, как следствие, улучшить качество жизни пациентов.
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