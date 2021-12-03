Российский Минздрав уже к середине декабря дополнит список оснований для медотводов от прививки против коронавируса. По словам врачей, поводов для запрета на вакцинацию все равно останется не так много. Об этом пишут
Отметим, что сейчас показанием к медотводу являются следующие факторы:
Возраст младше 18 лет (младше 12 для вакцины «Спутник М»)
Тяжелые аллергические реакции
Гиперчувствтительность к одному из компонентов конкретного препарата
Обострение хронических болезней
Острые респираторные инфекции
На вопрос журналистов, какие именно болезни дополнят перечень оснований для медотвода, в ведомстве пояснили, что эти основания коррелируют со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату. Следовательно, для того, чтобы узнать, какие новые причины для запрета вакцины могут появиться, стоит изучить эти противопоказания.
Противопоказания для вакцины «Спутник V»:
гиперчувствительность к какому-либо компоненту
аллергические реакции в тяжелой форме (отек Квинке, анафилактический шок)
период обострения хронических недугов
острые инфекционные и неинфекционные заболевания — вакцину можно делать только через 2-4 недели после выздоровления
тяжелая реакция на первую дозу вакцины (анафилактический шок, судороги, температура выше 40 градусов). В этом можно попробовать другой препарат — но уже через три месяца.
Могут выдать медотвод по решению врача тем, кто страдает от следующих болезней:
хронические болезни почек и печени
тяжелые болезни, связанные с кроветворением
эпилепсия и заболевания ЦНС
Проблемы с щитовидной железой и сахарный диабет в стадии декомпенсации
острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения,
воспалительные процессы в тканях сердца
онкологические заболевания
пациентов с аутоиммунными заболеваниями.
Противопоказания для вакцины «ЭпиВакКорона»
Во многом перечень противопоказаний похож на предыдущий, однако есть несколько новых пунктов:
первичный иммунодефицит
злокачественные болезни крови
Решение о том, ставить вакцину или нет, принимает врач в случае, если у пациента:
хронические болезни почек и печени
тяжелые болезни, связанные с кроветворением
эпилепсия и заболевания ЦНС
инсульт
заболевания сердечно-сосудистой системы
аутоимунные заболевания
Противопоказания для вакцины «Ковивак»
случаи тяжелых аллергических реакций на вакцины в принципе
возраст старше 60 лет
тяжелые аллергические реакции
беременность и период грудного вскармливания
лихорадочное состояние
хронические инфекционные болезни в стадии обострения
С осторожностью препарат ставят пациентам с:
хроническими болезнями почек и печени
нарушениями нейроэндокринной системы
тяжелыми недугами, связанными с кроветворением
заболеваниями ЦНС
болезнями сердечно-сосудистой системы
заболеваниями бронхолегочной системы
болезнями ЖКТ
заболеваниями иммунной системы
Кстати
Вакцина «Спутник М», которая предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, тоже имеет свой перечень противопоказаний. Поподробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
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