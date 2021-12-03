Российский Минздрав уже к середине декабря дополнит список оснований для медотводов от прививки против коронавируса. По словам врачей, поводов для запрета на вакцинацию все равно останется не так много. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на близкий к системе здравоохранения источник.