Еще недавно считалось, что коронавирус детей не трогает. Однако сейчас статистика показывает, что это, увы, не так. Поэтому в России уже разработали вакцину для подростков. О ней и о том, как часто дети умирают от коронавируса, в
Альтштейн признался: болезнь коснулась даже его внука, мальчик подхватил вирус в школе. У ребенка поднялась температура и появился кашель, поэтому взрослые решили сделать тест.
Как объяснил профессор, врачи уже давно не поддерживают теорию о том, будто бы дети вообще не заражаются COVID. Вопреки распространенному мнению, отметил специалист, дети не только заражаются коронавирусом, но даже умирают от него.
- К счастью, происходит это не так часто. Считается, что 0,0005 % случаев заражения детей коронавирусом заканчиваются смертью. Это значит, что в России это примерно порядка 350-450 умерших детей, — рассказал Альтштейн.
При этом, отмечает эксперт, эта статистика касается штамма «дельта», который сейчас является самым распространенным. Однако профессор считает, что в будущем сохраниться тот же темп летальности.
Что же касается омикрона, пояснил Альтштейн, пока точно сказать, с какими осложнениями могут столкнуться заболевшие дети и как тяжело они будут переносить «омикрон», нельзя.
- Сейчас мы, конечно, твердо ничего сказать не можем, вирус только недавно обнаружен. Есть большие опасения у ВОЗ насчет «омикрона». Поэтому пока трудно ответить на вопрос, насколько он будет опасен для детей, — подчеркнул специалист.
О детской вакцинации
Альтштейн также затронул тему вакцинации детей. По его словам, новая вакцина «Спутник М» от старшего брата «Спутник V» отличается только дозировкой. Подростки получают одну пятую от препарата для взрослых — там уменьшено количество частиц.
- Та же вакцина, но разведенная в пять раз. Тоже вводится в два этапа, — отметил эксперт.
Связана такая дозировка, во-первых, с тем, что дети весят, как правило, меньше, а во-вторых, молодой организм лучше реагирует на вакцину. Побочные эффекты у них при этом слабее, чем у взрослых.
О вакцине «Спутник М»
Вакцина «Спутник М» предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет (Исследований о том, как препарат влияет на детей младше, нет). Две фазы вакцины будут колоть с интервалом в три недели. При этом подростки до 15 лет получат прививку только с разрешения родителей или опекунов в письменном формате. А вот с 15 лет и старше дети должны будут сами написать согласие.
Прочитать подробнее о противопоказаниях вакцины можно ЗДЕСЬ.
Кстати
В Петербурге при этом, однако, бывают случаи, когда детям даже с высокой температурой не делают тесты ПЦР. Почему так происходит, читайте ЗДЕСЬ.
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