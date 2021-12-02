Альтштейн признался: болезнь коснулась даже его внука, мальчик подхватил вирус в школе. У ребенка поднялась температура и появился кашель, поэтому взрослые решили сделать тест.

Как объяснил профессор, врачи уже давно не поддерживают теорию о том, будто бы дети вообще не заражаются COVID. Вопреки распространенному мнению, отметил специалист, дети не только заражаются коронавирусом, но даже умирают от него.

- К счастью, происходит это не так часто. Считается, что 0,0005 % случаев заражения детей коронавирусом заканчиваются смертью. Это значит, что в России это примерно порядка 350-450 умерших детей, — рассказал Альтштейн.

При этом, отмечает эксперт, эта статистика касается штамма «дельта», который сейчас является самым распространенным. Однако профессор считает, что в будущем сохраниться тот же темп летальности.