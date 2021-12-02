Ученые всего мира следят за ситуацией в ЮАР, откуда по миру начал шествие африканский штамм коронавируса «омикрон», который, по разным оценкам, способен победить пандемию или погрузить планету в пучину бесконечных локдаунов.

В ЮАР заболеваемость COVID-19 пока остается на невысоком уровне, хоть и отмечается рост числа заразившихся, и смертность в разы ниже российской. Об этом рассказал петербургский ученый, уже семь лет живущий в ЮАР.