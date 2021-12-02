Ученые всего мира следят за ситуацией в ЮАР, откуда по миру начал шествие африканский штамм коронавируса «омикрон», который, по разным оценкам, способен победить пандемию или погрузить планету в пучину бесконечных локдаунов.
В ЮАР заболеваемость COVID-19 пока остается на невысоком уровне, хоть и отмечается рост числа заразившихся, и смертность в разы ниже российской. Об этом рассказал петербургский ученый, уже семь лет живущий в ЮАР.
Алексей Оскольский
биология
профессор ботаники в Университете Йоханнесбурга, ЮАРwww.facebook.com/alexei.oskolski
- У нас все совершенно спокойно. Выступал президент, никаких новых ограничений не ввел: как ходили в масках, так и будем ходить. Про новый вирус еще толком ничего неизвестно, и нет оснований считать, что он вызывает более тяжелую болезнь, чем другие штаммы. Число заболевших действительно увеличилось за последние дни, но речь идет об увеличении с 800 до 4000 заболевших в сутки, что для страны с населением почти 60 миллионов — совсем немного. А смертность сейчас вообще на рекордно низком уровне, — рассказал Алексей Оскольский.
Ученый назвал единственной проблемой, возникшей из-за «омикрона», отмену полетов из ЮАР.
- Единственная серьезная проблема — отмена полетов в ЮАР. Сейчас мой постдок (ученый со степенью кандидата наук — ред.) не может вернуться домой в Сербию, а мой коллега — в Петербург, — пояснил Алексей. — Очень надеюсь, что скоро эта паника рассосется, и самолеты к нам снова будут летать.
С вакцинацией в ЮАР, судя по официальной статистике, дела обстоят не слишком хорошо. Полностью привиты лишь 23 процента населения, немногим больше сделали только одну инъекцию.
Я привит «Спутником», жена «Пфайзером», мы болели ковидом в сентябре, перенесли очень легко.
- Среди моих знакомых привиты от коронавируса практически все, — ответил Алексей Оскольский на вопрос по поводу отношения к вакцинации в ЮАР. — Про настроения других людей я плохо знаю. Но надо иметь в виду, что значительная часть населения ЮАР к медикам вообще не обращается, а лечится у традиционных целителей. Вряд ли они пойдут вакцинироваться сами.
Ученые, которые наблюдают за шествием «омикрона» по планете, внимательно следят и за проявлением симптомов у тех, кто заразился новым штаммом коронавируса. Одни эксперты полагают, что «омикрон» хоть и очень заразен, но способен превратить COVID-19 в безобидную простуду с мягкими симптомами. Другие считают, что говорить об этом пока рано.
Александр Драган
Эпидемиология
аналитик открытых данных, маркетолог
- В Гаутенге (столичная провинция ЮАР,) всё не так радужно, —
В округе Тшване, где сейчас эпицентр вспышки, 25-30% попадают в больницу с тяжелым течением — и это во всех группах до 60 лет. В группе старше 60 таких 35-45%.
Официальные данные
30 ноября в ЮАР заразившихся коронавирусом зарегистрировано 4373.
29 ноября было чуть больше трех тысяч, а 14 ноября — 264.
На пике заболеваемости предыдущей волны — летом 2021 года — регистрировалось 26645 заразившихся за сутки.
Общее количество смертей от коронавируса в Южной Африке на 30 ноября — 89843.
За сутки 30 ноября в ЮАР зарегистрирована 21 смерть.
На пике третьей волны регистрировалось 500-600 смертей от COVID-19 в сутки.
Последние новости про «омикрон»
У второго в Японии пациента с «омикрон»-штаммом были сделаны обе дозы вакцины.
Штамм «омикрон» в Нигерии был обнаружен в образце, взятом еще в октябре, заявляют местные власти.
В Дании нашли «омикрон» у человека, который на выходных посетил концерт с 2 тыс. зрителей, протестируют теперь всех до одного.
Штамм «омикрон» обнаружен в Саудовской Аравии — у человека, вернувшегося из Северной Африки.
Новый штамм коронавируса «омикрон» может значительно снизить эффективность существующих вакцин. Об этом заявил один из ведущих микробиологов Гонконгского университета Келвин То, который принимал участие в выделении образцов омикрон-штамма.
«Омикрон» выявлен в Южной Корее, где заболеваемость и смертность достигли беспрецедентных уровней.
Ранее молекулярный биолог Ирина Якутенко разъяснила, что пока есть основания полагать, что даже если антитела будут намного хуже узнавать «омикрон», то клеточный иммунитет будет сохраняться как после болезни, так и после вакцинации.
- Точно это станет известно не раньше, чем через месяц, когда мы поймем, как будет протекать заболевание у заразившихся «омикроном». Но уже ясно, что пока нет резкого ухудшения состояния заболевших. И смертность там, где распространен штамм, не растет. Это внушает осторожный оптимизм, — заявила эксперт.
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