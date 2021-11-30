Витамин К — один из самых необходимых микроэлементов в нашем организме. Он играет важную роль в свертывании крови , обеспечивая синтез белков, благодаря чему наш организм в случае необходимости сможет предотвратить сильную кровопотерю. Например, во время травмы или операции.

Также витамин К обеспечивает своевременное усвоение кальция, что существенно влияет на состояние костей, оказывает защитное действие на клетки нервной системы, провоцирует метаболические эффекты, тем самым снижая риск развития диабета.

Про дефицит

Самый главный признак, который может указать на дефицит витамина К — это сильная кровоточивость. У некоторых, например, может часто идти кровь из носа. У женщин нехватка этого витамина может проявляться маточными кровотечениями. Также могут сильно кровоточить раны даже после небольших манипуляций, например, в кабинете у стоматолога.

Помимо этого на нехватку витамина К могут указать: