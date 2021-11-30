Витамин К — один из самых необходимых микроэлементов в нашем организме. Он играет важную роль в свертывании крови, обеспечивая синтез белков, благодаря чему наш организм в случае необходимости сможет предотвратить сильную кровопотерю. Например, во время травмы или операции.
Также витамин К обеспечивает своевременное усвоение кальция, что существенно влияет на состояние костей, оказывает защитное действие на клетки нервной системы, провоцирует метаболические эффекты, тем самым снижая риск развития диабета.
Про дефицит
Самый главный признак, который может указать на дефицит витамина К — это сильная кровоточивость. У некоторых, например, может часто идти кровь из носа. У женщин нехватка этого витамина может проявляться маточными кровотечениями. Также могут сильно кровоточить раны даже после небольших манипуляций, например, в кабинете у стоматолога.
Помимо этого на нехватку витамина К могут указать:
небольшие синяки на теле;
вы замечаете, что из неглубокого пореза вытекает много крови и ее сложно остановить;
образовавшиеся сгустки крови под ногтями;
вы замечаете, что у вас стали появляться кровоподтеки на слизистых (например, стали сильно трескаться губы изнутри);
стул стал темного цвета (как смола) — скорее всего, в нем есть сгустки крови.
Дефицит этого витамина может возникать из-за приема антикоагулянтов (препаратов, разжижающих кровь), частого приема антибиотиков или же из-за неправильного питания, пишет портал
Помимо этого от нехватки витамина К могут страдать люди с:
целиакией (непереносимостью глютена);
муковисцидозом;
заболеваниями кишечника или желчевыводящих путей;
частью удаленного кишечника.
Где содержится витамин К
Виноград — в порции — 7% от суточной нормы.
Оливковое масло — на столовую ложку 9% от суточной нормы. Оливковое масло также содержит витамин Е и является отличным источником полезных жиров.
Сырая морковь — в одной средней морковке 9% от суточной нормы.
Орехи кешью — в 30 граммах (горсть) — 10% от суточной нормы.
Ягоды черники — в большой горсти — почти 15% от суточной нормы.
Кедровые орехи — в 30 граммах 15% суточной нормы.
Гранатовый сок — в стакане натурального сока более 20% от суточной нормы витамина К.
Листовая зелень — в одной порции — почти 90% от суточной нормы.
Брокколи — в 100 граммах 120% от суточной нормы.
Шпинат — в порции 160% от суточной нормы.
Почему нельзя назначать витамин К самому себе
Многие люди любят самостоятельно «диагностировать» у себя дефицит какого-либо витамина и минерала, а потом начать бесконтрольно его принимать. Такая методика может сильно навредить вашему здоровью, говорит врач-эндокринолог Зухра Павлова. Выявить дефицит может только врач после того, как вы сдадите необходимые анализы.
Так, переизбыток витамина К может привести к проблемам с сосудами, что повлечет за собой тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Может развиться тромбофлебит. Избыток витамина К одинаково вреден как мужчинам, так и женщинам. Подробные разъяснения врача можно прочитать здесь.
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