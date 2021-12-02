Казалось бы, современный человек уже все знает о том, как сохранить свои зубы в надлежащем состоянии: вовремя ходи к стоматологу, чисти зубы правильно и будет тебе счастье и белоснежная улыбка. Однако на самом деле многие из нас верят в правила, которые не только не полезны для зубов, но и могут нанести им вред. О самых распространенных мифах «Доктору Питеру» рассказали специалисты.
Эмиль Агаджанян
Стоматология
Врач-ортопед
Миф1: Язык нужно обязательно чистить каждый день
Часто можно увидеть советы о том, что, мол, мало одни зубы почистить — нужно еще и внимание языку уделить, там настоящий рассадник микробов.
Однако, как говорит гендиректор клиники «Добрый Стоматолог», врач-ортопед Эмиль Агаджанян, это правило не имеет ничего общего с действительностью.
- То, что каждое утро необходимо чистить язык зубными щетками со специальными скребками, нам внушали долгие годы. Но недавно вышло исследование о том, что это не более, чем миф.
Если вы качественно ухаживаете за полостью рта, то никаких опасных микробов у вас на языке не заведется. Следовательно, все эти скребки и зубные щетки — не более, чем маркетинговый ход, — заявил врач.
Миф 2: К стоматологу надо идти сразу, как заболит зуб
Часто можно услышать совет: если болит зуб — не затягивай с посещением стоматолога. Однако, вопреки распространенному мнению, дантиста стоит посещать регулярно, а не когда уже что-то болит.
- Если ждать, когда появится зубная боль, ваша болезнь окажется в запущенной стадии. Чтобы увидеть зарождение проблемы и устранить ее на ранней стадии, необходим осмотр один-два раза в год. В этом случае лечение пройдет менее болезненно и для ваших нервов, и для кошелька, — говорит Агаджанян.
Миф 3: Без зубной нити никак нельзя
По мнению специалиста, зубная нить скорее принесет вред полости рта, чем поможет эффективно прочистить промежутки между зубами.
- Этот миф до недавнего времени подкрепляла рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Однако теперь мы знаем: никаких доподлинных исследований о необходимости и пользе зубной нити нет. Кроме тех, что проводили производители этого продукта в рекламных целях.
Я же говорю своим клиентам на протяжении многих лет: если вдруг вы пользуетесь зубной нитью, срочно убирайте ее куда подальше! От нее больше вреда, чем пользы: можно повредить десны. А вот ирригатор вместо нее использовать можно и даже нужно, — говорит стоматолог.
Миф 4: Зубные ополаскиватели полезны, особенно антибактериальные
Благодаря рекламе многие из нас думают, что при ежедневной чистке зубов обязательно нужно использовать ополаскиватель. Однако на самом деле это не так.
- На здоровую полость рта зубные ополаскиватели чудотворного действия не оказывают. Они просто придают свежесть дыханию и механически очищают полость рта от остатков пищи.
Мало того, ополаскиватели с антибактериальными компонентами вообще лучше не использовать без специальной рекомендации стоматолога, чтобы не вредить нормальной микрофлоре полости рта.
При грамотной гигиене ополаскивателями можно не пользоваться — и при этом все у вас будет хорошо. Постоянное ежедневное применение ополаскивателей без наличия особых показаний не требуется. Это банальный маркетинговый ход, — резюмировал эксперт.
Миф 5: Чем жестче ваша зубная щетка, тем лучше
Многие думают, будто бы жесткая щетка эффективнее чистит зубы. Однако такой подход может буквально уничтожит ваши зубы, говорит стоматолог Максим Копылов.
Максим Копылов
Медицина
Стоматолог-хирург, пародонтолог. Стаж работы — 14 лет.
- В нашей стране пациенты чаще всего выбирают жесткие зубные щетки, руководствуясь тем, что чем жестче щетина, тем лучше она удаляет зубной налет.
Однако такой подход подойдет только при выборе щетки для обуви.
Мягкие ткани полости рта, то есть десны, требуют деликатного ухода. При использовании жесткой зубной щетки мы ежедневно наносим тканям пародонта микротравму, что может привести к убыли мягких тканей, рецессиям, когда оголяется корень зуба.
Лучше использовать щетки с большим количеством мягких заполированных щетинок. Такие щетки эффективно и безопасно удаляют зубные отложения. При чистке зубов необходимо выполнять выметающие движения от десны к краю зуба, и при такой технике щетинки проникают между зубами и удаляют налет.
Миф 6: Удалять зубы мудрости не надо, это развод на деньги
Как отмечает специалист, удалять зубы мудрости всем не следует. Однако довольно часто бывает, что без этой операции не обойтись.
- У многих пациентов мы наблюдаем ситуацию, когда зубы мудрости могут нанести серьезный ущерб всему зубному ряду. Неправильно прорезавшиеся зубы мудрости — угроза для соседних зубов-«семерок».
Дело в том, что «восьмерки» это рудимент, оставшийся нам от наших древних предков, они не участвуют в акте жевания, не выполняют никаких функций. В то время, как «семерки» — жевательные — и их потеря грозит неправильным распределением нагрузки на зубной ряд при жевании.
Зубы мудрости часто давят на семерки, а также препятствуют качественной гигиене в этой и без того труднодоступной области.
Так что мы рекомендуем в таком случае удалять зубы мудрости в профилактических целях. Ведь удаление «восьмерок» в любом случае обойдется дешевле, чем имплантация утраченных «семерок», — утверждает Копылов.
Миф 7: Виниры — это неестественные зубы-«унитазы»
Многие боятся ставить себе виниры, ассоциируя их с пугающе белой улыбкой, навевающей ассоциации с сантехникой. Однако на самом деле все уже давно не так.
- Раньше технологии установки виниров были не настолько развиты, как сейчас.
А кроме того, была даже мода на достаточно неестественную «голливудскую» улыбку, когда зубы настолько белые, как фаянс. Многие пациенты показывали фото и говорили: «Хочу как у… (подставить знаменитость)» Таким образом появилось представление о винирах, как супербелых искусственных зубах.
Но в современной стоматологии совершенно другие эстетические стандарты — сегодня критерием успеха является максимальная естественность.
Сегодня при установке виниров собственный зуб стачивается минимально, керамика позволяет сделать идеальное светоотражение, когда краешек зуба пропускает свет, как настоящий зуб, цвет и форма зубов зависит от эстетических предпочтений пациента. Многие пациенты выбирают виниры более натуральных оттенков, — отметил стоматолог.
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