Миф1: Язык нужно обязательно чистить каждый день

Часто можно увидеть советы о том, что, мол, мало одни зубы почистить — нужно еще и внимание языку уделить, там настоящий рассадник микробов.

Однако, как говорит гендиректор клиники «Добрый Стоматолог», врач-ортопед Эмиль Агаджанян, это правило не имеет ничего общего с действительностью.

- То, что каждое утро необходимо чистить язык зубными щетками со специальными скребками, нам внушали долгие годы. Но недавно вышло исследование о том, что это не более, чем миф.

Если вы качественно ухаживаете за полостью рта, то никаких опасных микробов у вас на языке не заведется. Следовательно, все эти скребки и зубные щетки — не более, чем маркетинговый ход, — заявил врач.