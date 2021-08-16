- Может ли на имплантатах развиваться что-то похожее на кариес? Болят ли протезированные зубы?

- Имплантат изготавливаются из титана, и они не могут подвергаться ни коррозии, ни разрушению. Единственное, что может произойти — воспаление костной ткани или десны вокруг имплантата. В таком случае происходит потеря или убыль «фундамента», за который держится имплантат, и это способно привести к его утрате. С самим же имплантатом ничего не происходит, происходит с костью. Также бывают переломы имплантата — крайне редкое техническое осложнение. Чаще оно связано с некачественными имплантатами, нарушением протезирования и эксплуатации врачом или пациентом.

- Существует ли специальная паста для имплантатов? Или их можно чистить обычной?

- Для поддержания имплантата в чистоте используется обычная зубная щетка. Исключение составляют уход за конструкциями, которые фиксируются к имплантатам. Для качественного очищения конструкции дополнительно используются ершики, ирригаторы, монопучковые зубные щетки, суперфлоссы, нити — это все нужно, чтобы прочистить все промежутки, куда может забиваться пища.

- Какой обычно гарантийный срок дается на имплантаты? Какие нарушения возможны при установке?

- Гарантию на имплантат дает компания-производитель. На работу и изготовленную конструкцию гарантию дает клиника и врач. После установки определяющим будет качество жизни пациента. Даже если имплантат грамотно установили специалисты высокого уровня, то при несоблюдении рекомендаций врача и чистки он не прослужит и года.