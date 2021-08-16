Не болят, ровные, красивые, подобранные по цвету и размеру, не требуют особого ухода… Очень часто люди, сменившие родные зубы на искусственные, перечисляют сплошные преимущества имплантатов. Список плюсов могут продолжать бесконечно. На небольшой дискомфорт жалуются только, разве что, в процессе установки. Правда ли, что протезирование зубов несет с собой только положительные эффект и эмоции? Или имплантаты требуют не меньшего, а то и большего ухода, чем родные натуральные зубы? «Доктор Питер» спросил у врача стоматолога-хирурга, эксперта компании Straumann Романа Вольберга.
Роман Вольберг
Стоматология
Врач хирург-имплантолог-пародонтолог
- Есть ли у имплантатов срок годности? Или они устанавливаются пожизненно?
- Имплантат до установки, как и любое медицинское изделие, имеет срок годности. Это связано с особенностями его стерилизации. Если имплантат выходит за пределы срока годности, его отправляют назад на завод изготовителю и меняют на новый. А вот уже после установки в костную ткань имплантаты служат пациенту всю жизнь. Некоторые компании дают пожизненную гарантию на имплантаты. Но пациентам надо следить за тем, как ведет себя имплантат, и обращаться к врачу за профилактическим осмотром.
- Можно ли на имплантаты крепить, например, мостовую конструкцию?
- Это распространенное явление, когда на два имплантата ставят две-три коронки по типу мостовидной несъемной конструкции. В некоторых случаях мы можем установить 4 или 6 имплантатов, или использовать имплантаты для полного восстановлениях всех зубов верхней и нижней челюстей.
- Может ли на имплантатах развиваться что-то похожее на кариес? Болят ли протезированные зубы?
- Имплантат изготавливаются из титана, и они не могут подвергаться ни коррозии, ни разрушению. Единственное, что может произойти — воспаление костной ткани или десны вокруг имплантата. В таком случае происходит потеря или убыль «фундамента», за который держится имплантат, и это способно привести к его утрате. С самим же имплантатом ничего не происходит, происходит с костью. Также бывают переломы имплантата — крайне редкое техническое осложнение. Чаще оно связано с некачественными имплантатами, нарушением протезирования и эксплуатации врачом или пациентом.
- Существует ли специальная паста для имплантатов? Или их можно чистить обычной?
- Для поддержания имплантата в чистоте используется обычная зубная щетка. Исключение составляют уход за конструкциями, которые фиксируются к имплантатам. Для качественного очищения конструкции дополнительно используются ершики, ирригаторы, монопучковые зубные щетки, суперфлоссы, нити — это все нужно, чтобы прочистить все промежутки, куда может забиваться пища.
- Какой обычно гарантийный срок дается на имплантаты? Какие нарушения возможны при установке?
- Гарантию на имплантат дает компания-производитель. На работу и изготовленную конструкцию гарантию дает клиника и врач. После установки определяющим будет качество жизни пациента. Даже если имплантат грамотно установили специалисты высокого уровня, то при несоблюдении рекомендаций врача и чистки он не прослужит и года.
Комментарии4