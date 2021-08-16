— На профилактические приемы лучше приходить с появлением первых зубов, — рассказала Елена Епихина , детский стоматолог клиники семейной стоматологии «Медгарант». — Малыш в спокойной обстановке знакомится с врачами, с кабинетом, инструментами, мы его адаптируем. За смелость он получает подарок, мороженое, ему это нравится — формируется положительный опыт. И даже если появится маленький кариес, то его будет проще пролечить на начальной стадии.

Чистить зубы также надо начинать с первого зуба. Увидел зуб — чисти, говорят стоматологи.

По словам Елены Епихиной, на профилактику лучше приходить почаще — раз в три месяца. Потому что если ребенок не знает даже, как выглядит кабинет стоматолога, и придет сразу с пульпитом, то лечить его будет очень сложно.

— Конечно, если родители приводят ребенка сразу с проблемами, то, скорее всего, трудности могут возникнуть с дальнейшим спокойным восприятием визита к стоматологу — согласилась Надежда Афанасьева. — Испытывая боль, ребенок не понимает, где оказался, боится открыть рот. Поэтому я всегда говорю родителям, что надо приводить детей на осмотры. Первая встреча — самая главная, когда мы просто разговариваем, общаемся. Я всегда спрашиваю родителей, о чем они говорили, идя к нам. Если обещали, что «только посмотрят», то и надо только посмотреть. Можно, конечно, спросить у ребенка, можно ли что-то сделать, и если он согласится, то выполнить какую-то простую процедуру.

Ксения Акмуллина считает, что на профилактику надо смотреть шире — не только в плане чистки зубов и профилактических приемов у врача.

— Все начинается с родителей: когда ребенок рождается, у него в полости рта нет кариесогенной флоры, она чаще всего привнесенная, — объяснила она. — Поцелуи, облизывания ложек, пустышек — все это может перенести нездоровую флору малышу, поэтому нужно санировать собственную полость рта.

Кроме того, важно помнить: зубы закладываются в первый триместр беременности, когда женщина еще зачастую не знает, что беременна, плацента еще не сформирована и все, что находится в крови у мамы, попадает в общий кровоток. И все это может влиять пагубно на зачатки зубов.

— Поэтому профилактикой будет являться планирование беременности и грамотное ее ведение, — напомнила Кcения Акмуллина. — Важно сбалансированное питание, сон, отдых, отсутствие стрессов, качественные витамины, оберегание себя от заболеваний. Все это будет способствовать закладыванию здоровых зубов — без дисплазии, с ровной формой и т.п.

Что касается профилактики у детей, которые уже родились, то это не так уж сложно. В возрасте от 0 до 1,5 лет — чистить зубы сразу щеткой с пастой, после кормления протирать салфетками с ксилитолом. Важный вопрос — адекватное отношение к грудному вскармливанию, т.к. постоянное кормление мешает качественной гигиене и может провоцировать кариес, отмечает Ксения Акмуллина: «Иначе часто к полутора годам ситуация уже такая, что нечего лечить, и мы удаляем зубы, а это не здорово».

Детям старше 1,5 лет актуально правильное пищевое поведение: употребление жесткой пищи, пищевые паузы — так как постоянное кусочничанье способствует деминерализации эмали.

С точки зрения гигиены нужны пасты с фторидами — так как содержание фтора в воде в Петербурге приближено к нулю. Также стоматологи рекомендуют пасты с наногидроксиапатитом, которые укрепляют эмаль.

— У нас есть противники применения фтора, которые уверены, что это яд, — заметила Яна Седнева, — и отказываются от его использования. Есть и обратная ситуация, когда люди начинают чрезмерно усердствовать, используя одновременно несколько источников поступления фтора, — плохо и то, и другое. Как и с любым другим лекарственным или профилактическим средством — важна дозировка.

Что касается профилактики на общегородском уровне, то в настоящее время такой программы нет, но она очень нужна, сообщила Яна Седнева.

— В 2012–2014 годах у нас была программа развития стоматологической службы и профилактики стоматологических заболеваний, — продолжила она. — Хотя она оказалась короткой, но финансовые вливания были хорошие, что позволило модернизировать детскую государственную сеть, купить оборудование, выпустить просветительские материалы.

Впрочем, и без такой программы в ОМС включено много профилактических процедур: осмотр, фторирование, герметизация фиссур, применение реминерализующих средств.

— Да, можно говорить о разных материалах, но за небольшую доплату и в государственных поликлиниках можно получить более современный, — поясняет Яна Седнева. — Но именно региональная программа поможет обеспечить комплексный подход. Ведь кроме современных технологий и материалов большое внимание надо уделять гигиене, питанию. Если мы просто будем рассказывать — ничего не изменится. Так же, как если мы всех загерметизируем или зафторируем. Если дети не будут чистить зубы, то наша работа окажется бессмысленной.

Тем не менее, она отметила, что показатели заболеваемости кариесом среди подростков 12 лет за последние годы имеют тенденцию к снижению. Но важно продолжить профилактику среди детей в детском саду, младших школьников.