- Если речь зашла о менингококковой инфекции, в 12 регионах эта вакцина есть в календаре, почему среди этих регионов нет Петербурга?

- Менингококковая инфекция имеет очень своеобразный эпидемиологический цикл — 20-30 лет. В 2018–2019 годах начался некоторый рост заболеваемости этой инфекцией, которая характеризуется тяжелым течением, высокой смертностью.

ВОЗ поставила задачу перед всеми странами минимизировать смертность детей от гнойных бактериальных менингитов, а для этого нужно проводить вакцинацию против пневмококковой инфекции (в нашей стране эту прививку делают с 2014 года в рамках Национального календаря), гемофильной инфекции типа b (ее планируется включить с 2022 года) и менингококковой инфекции. В Петербурге за счет средств города осуществляется вакцинация детей в закрытых детских учреждениях и призывников, а с 2022 года планируется расширение контингента детей, которым город предложит бесплатную вакцинацию.

Сами родители тоже могут защитить своих детей, вакцинацию уже много лет проводят все коммерческие центры. По-видимому, нужно больше информировать население об этом заболевании, его тяжести и последствиях.