Отношение к прививкам сейчас очень неоднозначное. С одной стороны, в социальных сетях многие родители пишут, что сами не прививаются, и детей своих прививать не позволяют. А по официальной статистике из поликлиник, «отказников»-антиваксеров — единицы.
Что происходит на самом деле, рассказала главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Комитета по здравоохранению Петербурга, доктор медицинских наук, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Научно-исследовательского института детских инфекций ФМБА Сусанна Харит.
Сусанна Харит
Медицина
Главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Комитета по здравоохранению Петербурга, доктор медицинских наук, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Научно-исследовательского института детских инфекций ФМБА
- Каков процент сейчас детей, непривитых по решению родителей, без медицинских противопоказаний?
- Количество отказов, судя по статистике поликлиник, в Петербурге невелико и не превышает 2-3 процента.
- Какие болезни могут вернуться, если отказаться от вакцинации?
- Могут вернуться любые инфекции, за исключением натуральной оспы, которая считается ликвидированной.
- Прививок от каких заболеваний, по вашему мнению, не хватает в Национальном календаре?
- Календарь прививок России состоит из двух частей — Национального календаря профилактических прививок, в рамках которого вакцины поставляет в регионы Минздрав, и календаря прививок по эпидемическим показаниям, вакцины для него закупаются регионами, а если на это нет средств — то граждане делают прививки за свой счет или их обеспечивает работодатель. В совокупности оба календаря содержат огромный перечень инфекций, которые предупреждаются с помощью прививок, но, тем не менее, не все проблемы до сих пор решены:
не включена вакцинация против вируса папилломы человека;
не предусмотрены ревакцинации против коклюша старших детей, подростков и взрослых;
ограничены показания к вакцинации против менингококковой инфекции.
Основная проблема заключается в том, что вакцинация по календарю по эпидемическим показаниям доступна не всем из-за стоимости некоторых вакцин. Поэтому Стратегия развития вакцинопрофилактики в России до 2035 года предусматривает поэтапное расширение Национального календаря. Это делается для того, чтобы защита от всех наиболее опасных инфекций была доступна каждому ребенку.
Предполагается, что в Национальный календарь профилактических прививок станут поэтапно внедряться вакцинопрофилактика:
гемофильной инфекции типа b (с 2022 года),
ротавирусной инфекции,
ветряной оспы,
менингококковой инфекции,
вируса папилломы человека.
Впоследствии — ревакцинации против коклюша бесклеточными вакцинами детей перед школой, в 14 лет и взрослых.
- По какому принципу в календарь по эпидемическим показаниям включают новые вакцины?
- Необходимость профилактики той или иной инфекции всегда обоснована ее распространенностью, тяжестью течения, отсутствием специфической терапии. В дальнейшем планируется расширить Национальный календарь профилактических прививок, но это, к сожалению, небыстрый процесс.
- В Петербурге есть свой региональный календарь профилактических прививок?
- В нашем городе всегда была программа дополнительной иммунизации населения. В разные годы эта программа предусматривала достижение определенных целей. Сейчас она реализуется таким образом, что каждый район самостоятельно определяет необходимость в закупаемых вакцинах, а также группы риска, которые необходимо защитить в первую очередь за бюджетные средства.
- Прививки против каких инфекций, на ваш взгляд, необходимо дополнительно включить в календарь вакцинопрофилактики Петербурга?
- На мой взгляд, в календарь необходимо включить вакцинацию против менингококковой, ротавирусной инфекций, вируса папилломы человека, ветряной оспы, а также возрастные ревакцинации против коклюша, против гепатита А.
- Если речь зашла о менингококковой инфекции, в 12 регионах эта вакцина есть в календаре, почему среди этих регионов нет Петербурга?
- Менингококковая инфекция имеет очень своеобразный эпидемиологический цикл — 20-30 лет. В 2018–2019 годах начался некоторый рост заболеваемости этой инфекцией, которая характеризуется тяжелым течением, высокой смертностью.
ВОЗ поставила задачу перед всеми странами минимизировать смертность детей от гнойных бактериальных менингитов, а для этого нужно проводить вакцинацию против пневмококковой инфекции (в нашей стране эту прививку делают с 2014 года в рамках Национального календаря), гемофильной инфекции типа b (ее планируется включить с 2022 года) и менингококковой инфекции. В Петербурге за счет средств города осуществляется вакцинация детей в закрытых детских учреждениях и призывников, а с 2022 года планируется расширение контингента детей, которым город предложит бесплатную вакцинацию.
Сами родители тоже могут защитить своих детей, вакцинацию уже много лет проводят все коммерческие центры. По-видимому, нужно больше информировать население об этом заболевании, его тяжести и последствиях.
- Сколько человек необходимо привить от гриппа, чтобы достигнуть коллективного иммунитета?
- Вирус гриппа мутирует практически ежегодно и именно это определяет появление ежегодно новых полностью или частично обновленных вакцин. Вакцинация решает две задачи. Первая — обеспечение индивидуальной защиты: тот, кто привит, защищен от тяжелого течения заболевания. Вторая — создание коллективного иммунитета: если привито большинство людей, активность циркуляции вируса гриппа снижается, и благодаря этому уменьшается в определенной степени и риск заразиться непривитым. Все же, если непривитый человек встретится с инфекцией, никакой личной защиты у него нет, а прекратить циркуляцию возбудителей пока удалось только для натуральной оспы и двух вариантов вируса дикого полиомиелита.
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