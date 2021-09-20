По словам Натальи Залуцкой, нет точных критериев, сколько времени может развиваться болезнь Альцгеймера до проявления явных клинических симптомов и констатации диагноза.

- Проходит в среднем 10-11 лет, — рассказывает врач. — Довольно долгое время, лет 5-6, человек испытывает некоторые затруднения — становится более забывчивым, например. Но это так называемая ажурная, легкая симптоматика. Ничего за рамки нормы пока не выходит. На стадии легкой деменции возникают уже более серьезные сложности с бытовыми проблемами, к пример, человек не может разобраться в новом телефоне или собрать мебель по схеме.

С годами забывчивость нарастает, наблюдается расстройство настроения, социальная отгороженность. Родственники отмечают, что бабушка или дедушка перестает интересоваться внуками, как раньше, изолируется, дистанцируется. По мере прогрессирования заболевания, появляется поведенческая симптоматика — человек становится беспокойным, подозрительным, путает день с ночью, утрачивает чувство такта, меняется речь — он забывает слова или говорит одно и то же по многу раз, страдает номинативная функция, когда люди забывают название предметов — про чайник говорят «это беленькое с ручкой». Человек может заблудиться, вплоть до того что теряет дорогу к туалету в собственной квартире, не узнает себя в зеркале.

На заключительной стадии, отмечает невролог, страдающие болезнью Альцгеймера уже мало ходят, в основном лежат, многие ведут себя агрессивно — могут щипаться, толкаться, кусаться, рвать на клочки постельное белье. В конце концов человек умирает, но не от деменции, а, например, от присоединившегося инфекционного заболевания.

- Если судьба заболеть болезнью Альцгеймера, то при настоящем положении вещей, нет никаких способов повернуть процесс вспять или остановить его, — говорит Наталья Залуцкая. — Поэтому о своем когнитивном здоровье нужно думать смолоду, а не ждать, пока тебе исполнится 60 лет.

Специалисты выделяют семейные формы болезни Альцгеймера, генетически обусловленные, и несемейные, вызванные факторами окружающей среды. Вот как раз несемейная форма характерна для людей после 60-65-лет.

— Мы занимаемся изучением маркеров ранней стадии болезни Альцгеймера, — говорит Наталья Залуцкая. — Ученые всего мира сегодня бьются над тем, как затормозить развитие заболевания на ранней стадии. Диагностика болезни Альцгеймера по-прежнему остается большой проблемой. Ни для не секрет, что симптомы деменции похожи на развитие обычных, доброкачественных возрастных изменений.