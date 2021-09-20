Ежегодно 21 сентября отмечается Всемирный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Он был учрежден в 1994 году по инициативе Международной организации по борьбе с болезнью Альцгеймера — организации, занимающихся исследованиями этого заболевания и поиском способов замедлить его развитие.
«Это беленькое с ручкой»
Наталья Залуцкая
психиатрия, гериатрия
Психиатр, ведущий научный сотрудник отделения гериатрической психиатрии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева
По словам Натальи Залуцкой, нет точных критериев, сколько времени может развиваться болезнь Альцгеймера до проявления явных клинических симптомов и констатации диагноза.
- Проходит в среднем 10-11 лет, — рассказывает врач. — Довольно долгое время, лет 5-6, человек испытывает некоторые затруднения — становится более забывчивым, например. Но это так называемая ажурная, легкая симптоматика. Ничего за рамки нормы пока не выходит. На стадии легкой деменции возникают уже более серьезные сложности с бытовыми проблемами, к пример, человек не может разобраться в новом телефоне или собрать мебель по схеме.
С годами забывчивость нарастает, наблюдается расстройство настроения, социальная отгороженность. Родственники отмечают, что бабушка или дедушка перестает интересоваться внуками, как раньше, изолируется, дистанцируется. По мере прогрессирования заболевания, появляется поведенческая симптоматика — человек становится беспокойным, подозрительным, путает день с ночью, утрачивает чувство такта, меняется речь — он забывает слова или говорит одно и то же по многу раз, страдает номинативная функция, когда люди забывают название предметов — про чайник говорят «это беленькое с ручкой». Человек может заблудиться, вплоть до того что теряет дорогу к туалету в собственной квартире, не узнает себя в зеркале.
На заключительной стадии, отмечает невролог, страдающие болезнью Альцгеймера уже мало ходят, в основном лежат, многие ведут себя агрессивно — могут щипаться, толкаться, кусаться, рвать на клочки постельное белье. В конце концов человек умирает, но не от деменции, а, например, от присоединившегося инфекционного заболевания.
- Если судьба заболеть болезнью Альцгеймера, то при настоящем положении вещей, нет никаких способов повернуть процесс вспять или остановить его, — говорит Наталья Залуцкая. — Поэтому о своем когнитивном здоровье нужно думать смолоду, а не ждать, пока тебе исполнится 60 лет.
Специалисты выделяют семейные формы болезни Альцгеймера, генетически обусловленные, и несемейные, вызванные факторами окружающей среды. Вот как раз несемейная форма характерна для людей после 60-65-лет.
— Мы занимаемся изучением маркеров ранней стадии болезни Альцгеймера, — говорит Наталья Залуцкая. — Ученые всего мира сегодня бьются над тем, как затормозить развитие заболевания на ранней стадии. Диагностика болезни Альцгеймера по-прежнему остается большой проблемой. Ни для не секрет, что симптомы деменции похожи на развитие обычных, доброкачественных возрастных изменений.
Сахарный диабет 3 типа
Наталия Гаврилова
Неврология
ассистент кафедры факультетской терапии Санкт-Петербургского государственного университета, врач-невролог
- С болезнью Альцгеймера все очень сложно, поэтому понять задолго до того, как он заболеет, что у него разовьется именно это заболевание, практически невозможно, — говорит Наталья Гаврилова. — Случаи, когда человек заболел в 30 лет, аномальные. В редких случаях клинические проявления начинаются после 40-45 лет. Пациенты 50-55 лет с болезнью Альцгеймера — это очень раннее начало.
В мире делается много исследований, связанных с болезнью Альцгеймера. Петербургские ученые сегодня изучают роль микробиоты в прогрессировании болезни Альцгеймера.
- Несколько лет назад исследовали роль микробиотов в прогрессировании атеросклероза на разных уровнях, — рассказывает Наталия Гаврилова. — В 2019 году мы решили эту идею продолжить. В частности, интересна роль микробиоты ротовой полости. Еще одна научная задача — рассмотреть болезнь Альцгеймера как сахарный диабет 3 типа. Рецепты инсулина расположены в центральной нервной системе, интересно понять, как он туда попадает.
В недавно созданном Центре по изучению постковидного синдрома вскоре появится оборудование, которое позволит изучить нарушение микроциркуляции у пациентов с ковидной инфекцией. Возможно что-то удастся понять еще о патогенезе болезни Альцгеймера, надеются ученые.
Дофаминовая память
Валерий Мухин
Медицина
кандидат медицинских наук, ученый секретарь отдела физиологии им. И.П. Павлова Института экспериментальной медицины
Петербургские исследователи изучают процессы в головном мозге, в частности, почему у больных деменцией нарушается функция выделения дофамина.
- Дофамин инициирует запоминание и забывание, влияет на формирование основного признака болезни Альцгеймера — амнезию, — рассказывает Валерий Мухин. — Всплеск дофамина — это сигнал к закреплению данной формы поведения, кратковременное снижение дофамина приводит к забыванию.
Дофамин и его влияние на развитие болезни Альцгеймера стал предметом пристального изучения ученых. Подобные исследования проводятся в России впервые, отмечает Валерий Мухин.
- Лабораторным крысам вводят тончайший электрод, на который подается напряжение, мы наблюдаем изменение уровня дофамина в режиме реального времени, меньше секунды. Моделируя болезнь Альцгеймера на крысах, смотрим, что происходит с быстрыми всплесками дофамина. Как нарушается величина этих быстрых выбросов дофамина. На этот процесс влияет литий, который влияет на развитие особого внутриклеточного фермента, чья активность нарушается при нейродегенеративных заболеваниях. Мы предполагаем, что сверхмалые дозы лития могут использоваться в терапии болезни Альцгеймера.
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