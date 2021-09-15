Вероятной причиной болезни Альцгеймера — самого распространенного в мире вида деменции — может быть попадание из крови в мозг частиц липопротеинов, переносящих патологические формы амилоидного белка из печени. К такому выводу пришла группа австралийских ученых под руководством специалистов Университета Кертина, проводившие эксперимент на моделях мышей. Результаты работы были опубликованы в журнале PLOS Biology, сообщается сегодня, 15 сентября, на сайте учебного заведения.

«Хотя ранее мы знали, что отличительной чертой людей, живущих с болезнью Альцгеймера, является прогрессирующее накопление в мозге отложения токсичного белка, называемого бета-амилоидом, исследователи не знали, откуда произошел амилоид и почему он откладывается в мозге», — объяснил ведущий исследователь Кертина, директор Исследовательского института инноваций в области здравоохранения (CHIRI) профессор Джон Мамо.

Ранее считалось, что патологические формы бета-амилоида вырабатываются в самом мозге, а нарушение процесса их выведения (элиминации) из мозга как раз и приводит к болезни Альцгеймера. Новое исследование показывает, что эти патологические белковые отложения, скорее всего, попадают в мозг из содержащихся в крови частиц липопротеинов (комплексы из белков и липидов, транспортируют холестерин — Прим. ред.).

«Этот „путь от крови к мозгу“ важен, потому что, если мы сможем управлять уровнями липопротеин-амилоидов в крови и предотвратить их попадание в мозг, это откроет новые возможности для лечения болезни Альцгеймера и замедления потери памяти», — говорят авторы работы.