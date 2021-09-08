Состав кефира может впечатлять:

витамины А, РР, бета-каротин, С, Н, почти вся линейка витаминов группы В (В1, В2, В5, В6, В9, В12);

минеральные вещества : кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром, фтор, молибден, кобальт;

молочный белок, жиры, органические и жирные кислоты, натуральные сахара;

молочнокислые бактерии (бифидо- и лактобактерии).

Вот лишь несколько причин, чтобы чаще включать этот кисломолочный напиток в свой рацион.

Наладить работу кишечника

Любопытный факт, но кефир может оказывать как слабительное действие, так и, наоборот, крепить. Все зависит от срока выработки. Считается, что свежий напиток (в первые два дня) будет полезен при запорах, а трехдневной «выдержки» — при расстройстве пищеварения, конечно, если речь не идет об инфекциях с температурой и рвотой. Эффект закрепления объясняется наличием в продукте определенной микрофлоры и содержанием спирта, что со временем делает кефир более кислым.

Укрепить иммунитет

В кефире содержатся молочнокислые бактерии, схожие с теми, которые обитают в кишечнике человека. А нормальная микрофлора — залог не только хорошей работы системы пищеварения, но и в целом здоровья, защитных сил организма. Особенно полезен кефир может быть при приеме антибиотиков, в качестве дополнительного источника пробиотиков. Кстати, биокефир считается более активным по сравнению с обычным кефиром. В нем, кроме молочнокислых бактерий, содержатся также бифидобактерии.

Кстати, в лечебную диету №13, которая назначается при острых инфекционных заболеваниях — гриппе, ОРВИ или COVID-19, кефир также входит. Его рекомендуют пить на ночь.