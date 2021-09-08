Состав кефира может впечатлять:
витамины А, РР, бета-каротин, С, Н, почти вся линейка витаминов группы В (В1, В2, В5, В6, В9, В12);
минеральные вещества: кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром, фтор, молибден, кобальт;
молочный белок, жиры, органические и жирные кислоты, натуральные сахара;
молочнокислые бактерии (бифидо- и лактобактерии).
Вот лишь несколько причин, чтобы чаще включать этот кисломолочный напиток в свой рацион.
Наладить работу кишечника
Любопытный факт, но кефир может оказывать как слабительное действие, так и, наоборот, крепить. Все зависит от срока выработки. Считается, что свежий напиток (в первые два дня) будет полезен при запорах, а трехдневной «выдержки» — при расстройстве пищеварения, конечно, если речь не идет об инфекциях с температурой и рвотой. Эффект закрепления объясняется наличием в продукте определенной микрофлоры и содержанием спирта, что со временем делает кефир более кислым.
Укрепить иммунитет
В кефире содержатся молочнокислые бактерии, схожие с теми, которые обитают в кишечнике человека. А нормальная микрофлора — залог не только хорошей работы системы пищеварения, но и в целом здоровья, защитных сил организма. Особенно полезен кефир может быть при приеме антибиотиков, в качестве дополнительного источника пробиотиков. Кстати, биокефир считается более активным по сравнению с обычным кефиром. В нем, кроме молочнокислых бактерий, содержатся также бифидобактерии.
Кстати, в лечебную диету №13, которая назначается при острых инфекционных заболеваниях — гриппе, ОРВИ или COVID-19, кефир также входит. Его рекомендуют пить на ночь.
Похудеть
Кефир — низкокалорийный продукт и его любят те, кто хочет скинуть лишние килограммы. В 100 г напитка в среднем 45 ккал. А если покупать обезжиренный кефир, то и того меньше. Но специалисты рекомендуют худеющим все же выбирать компромиссный вариант — 1-процентный напиток.
Например, в последнее время популярна гречневая диета с кефиром. По словам диетолога Светланы Титовой, она работает «как пылесос с эффектом йо-йо». Кроме низкой калорийности, у кефира есть и другие плюсы для любителей диет — он способствует ускорению обмена веществ, улучшает работу желудка и уменьшает тягу к сладкому.
Укрепить кости и зубы
Кефир считается одним из лучших источников кальция, необходимого, прежде всего, для здоровья и крепости костей, зубов, ногтей — в 100 г напитка содержится около 120 мг кальция. Суточная же доза минерального вещества для взрослого составляет 1000 мг в день, для пожилых чуть больше — 1200 мг.
Кроме того, в кефире есть и витамин D, который помогает в усвоении кальция. Но диетологи предупреждают, что желающим получить из напитка кальций по максимуму не стоит покупать обезжиренный кефир. В нем нет жиров, поэтому жирорастворимый витамин D не усваивается. Как впрочем, и витамин А.
Как рассказывали в Роскачестве, натуральный кефир должен состоять только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий. Срок годности такого продукта в среднем достигает 10-14 дней, но зависит от упаковки — в стеклянных бутылках может храниться 36 часов, а в полимерной таре — 72 часа. Хранить кефир, чтобы он не терял полезных свойств, советуют на верхней полке холодильника при температуре от +2 до +6 °С.
Кому кефир вреден
При всех своих плюсах кефир полезен далеко не всем и не всегда. Как и любые кисломолочные напитки его не советуют пить натощак — лучше делать это после еды. А при проблемах с ЖКТ (повышенной кислотности желудочного сока, язвенных болезнях, панкреатите) лучше и вовсе от него отказаться.
Также из-за высокого содержания молочных белков и жиров врачи рекомендуют ограничивать употребление напитка страдающим болезнями сердца и сосудов.
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