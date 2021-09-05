Новые штаммы коронавируса
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Пандемия коронавируса, несмотря на все растущее количество вакцинированных, не утихает. Наделавший бед штамм «дельта», считающийся более заразным, распространился по всему миру и стал причиной третьей ковидной волны. Угрожают ли нам новые подобные штаммы, вызывающие СOVID-19, и не позволяющие снять маски и вернуться к прежней жизни.

В конце августа ученые объявили, что внимательно изучают новый штамм коронавируса под названием «мю» (B.1.621). Он был добавлен в список наблюдения ВОЗ, как представляющий интерес, пишет CNBC.

Впервые «мю» задокументировали в Колумбии в январе 2021 года. Позже он добрался до США, Британии и еще четырех десятков стран.

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В чем опасность нового штамма «мю» — B.1.621

Он несет несколько мутаций в гене шипа. В статье, опубликованной в Journal of Medical Virology, говорится, что некоторые мутации «мю» обнаружены в других вызывающих беспокойство вариантах — «дельта», «бета» и «гамма», в то время как есть и ряд новых.

Есть опасность, что вирус «мю» быстрее передается от человека к человеку (имеет высокую трансмиссивность), способен обходить иммунитет и вызывать тяжелый COVID-19.

- Вариант «мю» имеет совокупность мутаций, которые указывают на потенциальные свойства ускользать от иммунитета, — говорится в сообщении ВОЗ. — Это означает, что те, у кого есть иммунная защита от более ранних штаммов после перенесенного ковида или после вакцинации, могут быть более восприимчивы к вирусу, но это нуждается в подтверждении дальнейшими исследованиями.

Позже ученые опубликовали данные, что в спайк-белке нового штамма «мю» обнаружена вставка 146 N (ее назначение пока неизвестно), и мутация, которая позволит вирусу стать еще более заразным.

Ученые в Риме проверили эффективность вакцины Pfizer против варианта «мю» и получили обнадеживающие результаты.

- Несмотря на мутации в спайк-белке, вирус B.1.621 нейтрализуется антителами, выработанными после вакцины Pfizer. Но эффективность прививки ниже, чем против других вариантов коронавируса, — говорится в исследовании.

В России новый штамм «мю» пока не выявлен.

Симптомы заражения штаммом «мю»

По данным NHS (национальная служба здравоохранения Британии), признаки заболевания будут похожими на те, что проявляются при заражении «дельта».

  • высокая температура, 

  • непрерывный кашель  — сильный кашель, который мучает вас больше часа или три сильных приступа кашля за 24 часа,

  • потеря или изменение обоняния или вкуса.  

Национальная служба здравоохранения заявляет, что у большинства людей с симптомами COVID-19 будет хотя бы один из вышеперечисленных признаков.

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Что такое новый штамм C.1.2?

Новый вариант (точнее, это не отдельный вирус, а группа генетически похожих вирусов, известная как C.1.2) пока не рассматривается ВОЗ как представляющий интерес или озабоченность, но исследователи призывают к тому, чтобы штамму уделили пристальное внимание, пишет CBC.

Обнаружила его группа ученых из Южной Африки в мае. С тех пор он распространился на семь стран — Китай, Демократическую Республику Конго, Маврикий, Англию, Новую Зеландию, Португалию и Швейцарию, согласно исследованию.

Также известно, что C.1.2 существенно мутировал по сравнению с C.1, который доминировал в первой волне COVID в Южной Африке.

Ричард Лесселлс, специалист по инфекционным заболеваниям и один из авторов исследований штамма C.1.2, сказал Reuters, что этот вариант может иметь даже больше возможностей уклоняться от иммунитета, чем «дельта». Об этом свидетельствует структура его мутаций. Сейчас ученые проводят лабораторные тесты, чтобы узнать больше о варианте.

- Появление C.1.2 говорит нам, что пандемия еще далека от завершения и что вирус все еще изучает способы, как потенциально лучше заразить нас, — заявил Лесселлс.

Насколько опасны и заразны мутации? «Доктор Питер» разбирался с экспертами.

Анна Майская