В чем опасность нового штамма «мю» — B.1.621

Он несет несколько мутаций в гене шипа. В статье, опубликованной в Journal of Medical Virology, говорится, что некоторые мутации «мю» обнаружены в других вызывающих беспокойство вариантах — «дельта», «бета» и «гамма», в то время как есть и ряд новых.

Есть опасность, что вирус «мю» быстрее передается от человека к человеку (имеет высокую трансмиссивность), способен обходить иммунитет и вызывать тяжелый COVID-19.

- Вариант «мю» имеет совокупность мутаций, которые указывают на потенциальные свойства ускользать от иммунитета, — говорится в сообщении ВОЗ. — Это означает, что те, у кого есть иммунная защита от более ранних штаммов после перенесенного ковида или после вакцинации, могут быть более восприимчивы к вирусу, но это нуждается в подтверждении дальнейшими исследованиями.

Позже ученые опубликовали данные , что в спайк-белке нового штамма «мю» обнаружена вставка 146 N (ее назначение пока неизвестно), и мутация, которая позволит вирусу стать еще более заразным.

Ученые в Риме проверили эффективность вакцины Pfizer против варианта «мю» и получили обнадеживающие результаты.

- Несмотря на мутации в спайк-белке, вирус B.1.621 нейтрализуется антителами, выработанными после вакцины Pfizer. Но эффективность прививки ниже, чем против других вариантов коронавируса, — говорится в исследовании.