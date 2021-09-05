Пандемия коронавируса, несмотря на все растущее количество вакцинированных, не утихает. Наделавший бед штамм «дельта», считающийся более заразным, распространился по всему миру и стал причиной третьей ковидной волны. Угрожают ли нам новые подобные штаммы, вызывающие СOVID-19, и не позволяющие снять маски и вернуться к прежней жизни.
В конце августа ученые объявили, что внимательно изучают новый штамм коронавируса под названием «мю» (B.1.621). Он был добавлен в список наблюдения ВОЗ, как представляющий интерес,
Впервые «мю» задокументировали в Колумбии в январе 2021 года. Позже он добрался до США, Британии и еще четырех десятков стран.
В чем опасность нового штамма «мю» — B.1.621
Он несет несколько мутаций в гене шипа. В статье, опубликованной в Journal of Medical Virology, говорится, что некоторые мутации «мю» обнаружены в других вызывающих беспокойство вариантах — «дельта», «бета» и «гамма», в то время как есть и ряд новых.
Есть опасность, что вирус «мю» быстрее передается от человека к человеку (имеет высокую трансмиссивность), способен обходить иммунитет и вызывать тяжелый COVID-19.
- Вариант «мю» имеет совокупность мутаций, которые указывают на потенциальные свойства ускользать от иммунитета, — говорится в сообщении ВОЗ. — Это означает, что те, у кого есть иммунная защита от более ранних штаммов после перенесенного ковида или после вакцинации, могут быть более восприимчивы к вирусу, но это нуждается в подтверждении дальнейшими исследованиями.
Позже ученые
Ученые в Риме проверили
- Несмотря на мутации в спайк-белке, вирус B.1.621 нейтрализуется антителами, выработанными после вакцины Pfizer. Но эффективность прививки ниже, чем против других вариантов коронавируса, — говорится в исследовании.
В России новый штамм «мю» пока не выявлен.
Симптомы заражения штаммом «мю»
высокая температура,
непрерывный кашель — сильный кашель, который мучает вас больше часа или три сильных приступа кашля за 24 часа,
потеря или изменение обоняния или вкуса.
Национальная служба здравоохранения заявляет, что у большинства людей с симптомами COVID-19 будет хотя бы один из вышеперечисленных признаков.
Что такое новый штамм C.1.2?
Новый вариант (точнее, это не отдельный вирус, а группа генетически похожих вирусов, известная как C.1.2) пока не рассматривается ВОЗ как представляющий интерес или озабоченность, но исследователи призывают к тому, чтобы штамму уделили пристальное внимание, пишет
Обнаружила его группа ученых из Южной Африки в мае. С тех пор он распространился на семь стран — Китай, Демократическую Республику Конго, Маврикий, Англию, Новую Зеландию, Португалию и Швейцарию, согласно
Также известно, что C.1.2 существенно мутировал по сравнению с C.1, который доминировал в первой волне COVID в Южной Африке.
Ричард Лесселлс, специалист по инфекционным заболеваниям и один из авторов исследований штамма C.1.2,
- Появление C.1.2 говорит нам, что пандемия еще далека от завершения и что вирус все еще изучает способы, как потенциально лучше заразить нас, — заявил Лесселлс.
Насколько опасны и заразны мутации? «Доктор Питер» разбирался с экспертами.
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