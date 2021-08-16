Что выше тела?

Люди сейчас часто не доживают до средней биологической продолжительности жизни, на которую запрограммированы — это 85-87 лет. Как реализовать свой жизненный потенциал, достичь оптимального долголетия и, может быть, его превысить? И ответ на него дан еще в начале первого века римским философом Сенекой — «Лучший способ продления жизни — это не укорачивать ее». То есть, не усугублять естественный процесс старения неестественным образом жизни, а сохранить здоровье «до конца дней своих».

Старением можно управлять, отсрочив начало всех возраст-зависимых хронических заболеваний, сохранив период продолжительности здоровья или, что менее эффективно, ранней диагностикой и адекватным лечением, то есть, возвращая больного на исходную точку здоровья, соответствующую его возрасту.

Врачам прекрасно известно сбалансированное определение здоровья. По уставу ВОЗ, «здоровье — это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов». Все три фактора взаимосвязаны. Тело, на которое все обращают внимание, это только организм. Выше тела — душа/психика человека. А еще — человек, как минимум, биосоциальное существо. И это не философия. Здоровье одного человека существенным образом зависит от здоровья общества, от социального благополучия, от сплоченности группы. С телом все ясно, мы с ним разберемся. Человек не знает свою психику куда в большей степени, чем свое тело.

Большинство из нас боятся увидеть свою душу настолько, что предпочитают вообще туда не заглядывать.

Поэтому психосоматические заболевания процветают, а большая часть завсегдатаев поликлиник нуждаются не в терапевте, а в психотерапевте и психиатре.

Один из самых эффективных методов лечения психосоматических расстройств — когнитивно-поведенческая терапия. Однако, вопрос о здоровье сводится к «доктор, а какие препараты мне принимать?». Поэтому мы можем сосредоточиться на организме, так как другие факторы здоровья врачами не модифицируются.