Что может спровоцировать неприятных запах

Зачастую неприятный запах тела связывают с недавним употреблением алкоголя. И это действительно так. Тот самый «перегар» исходит не только из ротовой полости: организм, пропуская жидкость через кишечник и клетки печени, образует уксусную кислоту, которая выйдет позже с мочой и потом.

Как ни странно, злоупотребление сладким и мучным даст такой же неприятный запах пота. При таком питании в организме растет количество простейших грибов, которые считаются нормальной составляющей нашего микробиома. Но если такие дрожжи постоянно подкармливать простыми сахарами, они выходят из под контроля иммунной системы, образуется дисбаланс микробиоты, итог — расцветает кандидоз, поясняет эксперт.

Не стоит забывать, что частое мытье головы с шампунями и кондиционерами, использование мыла с отдушками снижают плотность полезных бактерий на коже. Это приводит к усиленной работе сальных желез, следовательно, секрета тоже вырабатывается больше.