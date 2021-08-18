Один из самых неприятных запахов — это запах пота. Некоторые могут мучаться даже зимой, используя хорошие антиперсперанты. А кто-то не потеет вообще или же его пот не имеет резкого запаха. Так называемая «потливость» не зависит от возраста и пола. Биологически, у каждого организма есть свой запах из-за выделяемого подкожного жира, поэтому запах пота тоже у всех разный, поясняет врач Ирина Юзуп.
Ирина Юзуп
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины
Почему запах пота может быть очень резким
«По своей структуре чистый пот — это соль и вода. Такое соединение не должно источать какой-либо запах. Но апокринные железы, которые находятся в „горячих“ зонах — подмышечных впадинах и в паху — выделают определенные секрет, когда человек нервничает, — поясняет эксперт. — К тому же подмышечные впадины — комфортное место для бактерий, продукты жизнедеятельности которых также могут специфически пахнуть. У разных людей наборы бактерий (микробиом) отличаются, что тоже влияет на интенсивность потоотделения».
«Интенсивность запаха может быть связана с количество выделяемого пота, секрета и набора бактерий. Чем больше на поверхности кожи полезных бактерий — тем легче запах».
Интересный факт: специфический запах пота может указать на заболевание. При лактазной недостаточности запах от тела человека отдает капустным соком. А при сахарном диабете пот нередко пахнет аммиаком или прелыми яблоками.
Что может спровоцировать неприятных запах
Зачастую неприятный запах тела связывают с недавним употреблением алкоголя. И это действительно так. Тот самый «перегар» исходит не только из ротовой полости: организм, пропуская жидкость через кишечник и клетки печени, образует уксусную кислоту, которая выйдет позже с мочой и потом.
Как ни странно, злоупотребление сладким и мучным даст такой же неприятный запах пота. При таком питании в организме растет количество простейших грибов, которые считаются нормальной составляющей нашего микробиома. Но если такие дрожжи постоянно подкармливать простыми сахарами, они выходят из под контроля иммунной системы, образуется дисбаланс микробиоты, итог — расцветает кандидоз, поясняет эксперт.
Не стоит забывать, что частое мытье головы с шампунями и кондиционерами, использование мыла с отдушками снижают плотность полезных бактерий на коже. Это приводит к усиленной работе сальных желез, следовательно, секрета тоже вырабатывается больше.
Как наше питание влияет на наш запах
«В вашем рационе действительно могут быть продукты, употребление которых повышает уровень серы в организме, из-за чего он выделяет серосодержащие газы. К ним относят чеснок, отварные яйца, капусту (кейл, пак-чой), чеснок и зеленый лук, тмин, карри. Но при нормальной работе кишечника и иммунной системы даже частое употребление такой пищи не спровоцирует усиление запаха пота», — говорит Ирина Юзуп.
Обильное потоотделение также может зависеть от чрезмерного употребления кофейных и газированных напитков. Теоретически, обилие глутамата натрия в рационе (добавка в готовых продуктах) также может вызвать обильное потоотделение. В этот список можно добавить и острую пищу. Например, перец чили или халапеньо — рецепторы на языке определяют их остроту как жар и дают сигнал мозгу: в организм поступило что-то очень горячее. Что и вызывает выделение пота, заключила эксперт.
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