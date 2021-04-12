12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в открытый космос. Со времен подвига советского космонавта Юрия Гагарина изменилось многое, однако люди все еще продолжают исследовать пределы земного шара.
Изменилось и космическое питание. О том, что едят современные покорители космоса, сколько стоит их рацион и от чего должна защитить такая еда, рассказали в ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» — именно там занимаются разработкой питания для российских космонавтов.
Сколько еды нужно космонавтам
Каждый день человеку на борту космического корабля нужно приблизительно 5,5 кг еды, кислорода и воды. За пределами Земли космонавту требуется такое питание, которое сможет обеспечить организм всем необходимым в условиях невесомости.
По подсчетам
Как готовят космоблюда
Если во времена Юрия Гагарина и Валентины Терешковой щи из щавеля, борщ, мясной паштет и хлеб помещали в специальные тюбики, то теперь в тубах перевозят только соус, приправу, горчицу и башкирский мед. А на столе современных космонавтов можно увидеть большие и маленькие вакуумные банки и современные упаковки.
Пищу готовят с помощью специальной технологии: сначала продукты медленно замораживают при температуре — 60 градусов, потом высушивают, нагревая до +80. Такой метод позволяет сохранить до 95% питательных веществ.
Сублимированную еду потом разбавляют водой с помощью специального автомата. Готовая пища очень напоминает блюда с земли. А для блюд в банках на орбите есть специальная космическая печка.
Академик Российской Академии космонавтики им. Циолковского, д.т.н.
Особые расчеты
Разработка новых блюд для космонавтов начинается с математики: специалисты высчитывают баланс жиров, белков и углеводов, витаминов и микроэлементов,
Продукты для космонавтов должны обладать особенными свойствами. В первую очередь, они должны повышать устойчивость организма к действию ионизирующих веществ. Кроме того, еда для космоса должна:
Обладать антистрессовый эффектом;
Повышать устойчивость организма к вестибуло-вегетативным нарушениям;
Оказывать профилактический эффект на пищеварительную систему;
Укреплять сердечно-сосудистую систему иммунитет.
Что едят космонавты
На орбите необходима калорийная и богатая белками пища. Это могут мясо, рыба, печень, творог, яйца, крупы и бобовые. Такая еда повышает сопротивляемость организма к вредным факторам окружающей среды.
Также космонавтам очень нужны антиоксиданты для повышения уровня защиты организма и уменьшения поврежденных клеток при ионизирующем облучении. Это зеленые щи, овощной суп-пюре, баклажаны, рисовая каша с курагой, овощные и фруктовые соки с мякотью.
Необходимы космонавтам и продукты с высоким содержанием витамина Е (фундук и миндаль) и В (он содержится в гороховом супе-пюре, пшеничной молочной каше с тыквой, рисовой с курагой, гречневой с молоком, а также в фасоли с томатным соусом, грибах, печеночном паштете и мясных консервах).
Еще люди на орбите нуждаются в пище, богатой пищевыми волокнами. Это, например, могут быть следующие блюда:
Икра баклажанная и кабачковая;
Квашеная капуста с морковью и красным перцем;
Салат из свеклы с луком;
Фасоль в томатном соусе;
Солянка овощная из свежей капусты;
Борщ;
Щи из квашеной капусты;
Суп из шампиньонов;
Капуста тушеная;
Горошек в молочном соусе;
Кисели с яблочным пектином.
Защитные функции организма обеспечивают минеральные вещества: макроэлементы (кальций, фосфор, калий, натрий, магний, хлор, сера), содержащиеся в продуктах в больших количествах, и микроэлементы (железо, йод, медь, марганец, цинк, селен, кремний), концентрация которых незначительна.
Макроэлементы способны блокировать поступающие в организм радиоактивные вещества. Кальций, например, является блокировочным элементом радиоактивного стронция. Этот макроэлемент также, как и фосфор, является основным компонентом костей и зубов. Кроме того, кальций участвует в поддержании осмотического равновесия внутренней среды организма и в активации ряда ферментов и гормонов. Лучшие источники кальция — это молоко и творог с черносмородиновым пюре, орехами или облепиховым пюре, блюда из бобовых, йогурты, а также орехи, хлебные изделия. Одно из самых любимых блюд российских космонавтов — творог с клюквой.
Эти продукты необходимы космонавтам и для того, что в невесомости избежать деминерализации костной ткани.
Меню космонавтов поражает разнообразием. Полет может длиться около года, а на борту космического корабля находится несколько космонавтов, поэтому запасов должно быть много — и еда должна быть разной. Так что на орбите едят в целом все то же, что и на Земле, однако к конструированию рациона — особый подход.