Сколько еды нужно космонавтам

Каждый день человеку на борту космического корабля нужно приблизительно 5,5 кг еды, кислорода и воды. За пределами Земли космонавту требуется такое питание, которое сможет обеспечить организм всем необходимым в условиях невесомости.

По подсчетам специалистов , завтрак, обед и ужин на одного космонавта стоят 30 тысяч рублей — каждый день.

Как готовят космоблюда

Если во времена Юрия Гагарина и Валентины Терешковой щи из щавеля, борщ, мясной паштет и хлеб помещали в специальные тюбики, то теперь в тубах перевозят только соус, приправу, горчицу и башкирский мед. А на столе современных космонавтов можно увидеть большие и маленькие вакуумные банки и современные упаковки.

Пищу готовят с помощью специальной технологии: сначала продукты медленно замораживают при температуре — 60 градусов, потом высушивают, нагревая до +80. Такой метод позволяет сохранить до 95% питательных веществ.

Сублимированную еду потом разбавляют водой с помощью специального автомата. Готовая пища очень напоминает блюда с земли. А для блюд в банках на орбите есть специальная космическая печка.