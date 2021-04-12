космонавты
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12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в открытый космос. Со времен подвига советского космонавта Юрия Гагарина изменилось многое, однако люди все еще продолжают исследовать пределы земного шара.

Изменилось и космическое питание. О том, что едят современные покорители космоса, сколько стоит их рацион и от чего должна защитить такая еда, рассказали в ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» — именно там занимаются разработкой питания для российских космонавтов.

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Сколько еды нужно космонавтам

Каждый день человеку на борту космического корабля нужно приблизительно 5,5 кг еды, кислорода и воды. За пределами Земли космонавту требуется такое питание, которое сможет обеспечить организм всем необходимым в условиях невесомости.

По подсчетам специалистов, завтрак, обед и ужин на одного космонавта стоят 30 тысяч рублей — каждый день.

Как готовят космоблюда

Если во времена Юрия Гагарина и Валентины Терешковой щи из щавеля, борщ, мясной паштет и хлеб помещали в специальные тюбики, то теперь в тубах перевозят только соус, приправу, горчицу и башкирский мед. А на столе современных космонавтов можно увидеть большие и маленькие вакуумные банки и современные упаковки.

Пищу готовят с помощью специальной технологии: сначала продукты медленно замораживают при температуре — 60 градусов, потом высушивают, нагревая до +80. Такой метод позволяет сохранить до 95% питательных веществ.

Сублимированную еду потом разбавляют водой с помощью специального автомата. Готовая пища очень напоминает блюда с земли. А для блюд в банках на орбите есть специальная космическая печка.

Виктор Добровольский
Виктор Добровольский
Наука

Академик Российской Академии космонавтики им. Циолковского, д.т.н.

Особые расчеты

Разработка новых блюд для космонавтов начинается с математики: специалисты высчитывают баланс жиров, белков и углеводов, витаминов и микроэлементов, рассказывает главный конструктор по обеспечению экипажей космических объектов отдела космического питания, академик Российской Академии космонавтики им. Циолковского, д.т.н., профессор Виктор Добровольский.

Продукты для космонавтов должны обладать особенными свойствами. В первую очередь, они должны повышать устойчивость организма к действию ионизирующих веществ. Кроме того, еда для космоса должна:

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Что едят космонавты

На орбите необходима калорийная и богатая белками пища. Это могут мясо, рыба, печень, творог, яйца, крупы и бобовые. Такая еда повышает сопротивляемость организма к вредным факторам окружающей среды.

Также космонавтам очень нужны антиоксиданты для повышения уровня защиты организма и уменьшения поврежденных клеток при ионизирующем облучении. Это зеленые щи, овощной суп-пюре, баклажаны, рисовая каша с курагой, овощные и фруктовые соки с мякотью.

Необходимы космонавтам и продукты с высоким содержанием витамина Е (фундук и миндаль) и В (он содержится в гороховом супе-пюре, пшеничной молочной каше с тыквой, рисовой с курагой, гречневой с молоком, а также в фасоли с томатным соусом, грибах, печеночном паштете и мясных консервах).

Еще люди на орбите нуждаются в пище, богатой пищевыми волокнами. Это, например, могут быть следующие блюда:

  • Икра баклажанная и кабачковая;

  • Квашеная капуста с морковью и красным перцем;

  • Салат из свеклы с луком;

  • Фасоль в томатном соусе;

  • Солянка овощная из свежей капусты;

  • Борщ;

  • Щи из квашеной капусты;

  • Суп из шампиньонов;

  • Каша гречневая;

  • Капуста тушеная;

  • Горошек в молочном соусе;

  • Кисели с яблочным пектином.

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Защитные функции организма обеспечивают минеральные вещества: макроэлементы (кальций, фосфор, калий, натрий, магний, хлор, сера), содержащиеся в продуктах в больших количествах, и микроэлементы (железо, йод, медь, марганец, цинк, селен, кремний), концентрация которых незначительна.

Макроэлементы способны блокировать поступающие в организм радиоактивные вещества. Кальций, например, является блокировочным элементом радиоактивного стронция. Этот макроэлемент также, как и фосфор, является основным компонентом костей и зубов. Кроме того, кальций участвует в поддержании осмотического равновесия внутренней среды организма и в активации ряда ферментов и гормонов. Лучшие источники кальция — это молоко и творог с черносмородиновым пюре, орехами или облепиховым пюре, блюда из бобовых, йогурты, а также орехи, хлебные изделия. Одно из самых любимых блюд российских космонавтов — творог с клюквой.

Эти продукты необходимы космонавтам и для того, что в невесомости избежать деминерализации костной ткани.

Меню космонавтов поражает разнообразием. Полет может длиться около года, а на борту космического корабля находится несколько космонавтов, поэтому запасов должно быть много — и еда должна быть разной. Так что на орбите едят в целом все то же, что и на Земле, однако к конструированию рациона — особый подход.

Дарья Балясникова, Софья Хромова