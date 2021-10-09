Мало того, из-за возвращения «киноэкпипажа» на Землю отложили возвращение домой космонавтов, которые уже полгода на МКС. Российский и американский астронавты задержатся на космической станции еще на полгода.

- Да, для их родных — это большое разочарование. Их ждут дома, на земле. Семьи строили планы, готовились к их возвращению. Но для космонавта провести на орбите год — это круто, — говорит Анна Юсупова. — Это уникальный опыт, который до сегодняшнего дня имели только два космонавта в мире — американец Скотт Келли и россиянин Михаил Корниенко. Они отлетали, правда, чуть меньше года — 340 дней. Но все равно это был рекорд по непрерывному пребыванию в космосе.

Космическая болезнь похожа на морскую

От первого, да еще такого короткого полета, сложно получить чистую радость, предупреждает психолог. Да, это мега-событие, пиковое переживание в жизни, но может вмешаться банальная физиология.

- Краткосрочный полет будет омрачен определенными физиологическими сложностями, с которыми сталкиваются практически все новички на станции. Но различные последствия для здоровья, которые возникают при долговременных полетах, «киноэкипаж» получить не успеет, — говорит Анна Юсупова.