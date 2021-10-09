5 октября были отправлены на космическую станцию актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко. На орбите они снимут часть российского фильма «Вызов». По замыслу авторов фильма, Пересильд сыграет врача, которая вынуждена полететь на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта.
Полет киноэкипажа на орбиту земли в «космической» среде вызвал неоднозначную реакцию, рассказала «Доктору Питеру» психолог Анна Юсупова.
Анна Юсупова
Психология
космический психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем.
- Это хорошо, что непрофессионалы полетели в космос. За последние несколько месяцев в космос полетело столько непрофессионалов (российский «киноэкипаж» и американский экипаж Илона Маска), сколько не летало за всю предыдущую историю космонавтики. Это, на самом деле, абсолютное нормальное и закономерное развитие космической отрасли. Космос становится более доступным для людей, — говорит Анна Юсупова. — Но вызывает вопрос, как это было сделано.
Кстати
12-дневный полет актрисы и режиссера на орбиту земли стоил российскому бюджету около 7,5 млрд рублей. Космонавт Виталий Егоров, популяризатор космонавтики и автор книги «Люди на Луне», посчитал, что каждый житель страны — включая младенцев — заплатил 25 рублей 86 копеек за этот полет.
- Тема с отправкой в космос актриса и режиссера возникла внезапно, — говорит Анна Юсупова. — И те космонавты, которые готовились к этому полету много лет, туда не полетели. Для этих людей это настоящая трагедия в жизни. В следующий раз они уже не подойдут по возрасту. И вообще подготовка и отбор космонавтов — это долгий и сложный процесс. Но эту человеческую трагедию конкретных космонавтов никто почему-то не заметил.
Из-за съемок фильма в космических условиях, на орбиту не полетел 52-летний Андрей Бабкин, ведущий сотрудник РКК «Энергия», который готовился к полету в космос 10 лет. В 2016 году его наконец назначили членом основного экипажа корабля «Союз МС-10», на осень был назначен запуск. Но помешали творческие планы «киноэкипажа». В космос Андрей Бабкин уже никогда не полетит.
Мало того, из-за возвращения «киноэкпипажа» на Землю отложили возвращение домой космонавтов, которые уже полгода на МКС. Российский и американский астронавты задержатся на космической станции еще на полгода.
- Да, для их родных — это большое разочарование. Их ждут дома, на земле. Семьи строили планы, готовились к их возвращению. Но для космонавта провести на орбите год — это круто, — говорит Анна Юсупова. — Это уникальный опыт, который до сегодняшнего дня имели только два космонавта в мире — американец Скотт Келли и россиянин Михаил Корниенко. Они отлетали, правда, чуть меньше года — 340 дней. Но все равно это был рекорд по непрерывному пребыванию в космосе.
Космическая болезнь похожа на морскую
От первого, да еще такого короткого полета, сложно получить чистую радость, предупреждает психолог. Да, это мега-событие, пиковое переживание в жизни, но может вмешаться банальная физиология.
- Краткосрочный полет будет омрачен определенными физиологическими сложностями, с которыми сталкиваются практически все новички на станции. Но различные последствия для здоровья, которые возникают при долговременных полетах, «киноэкипаж» получить не успеет, — говорит Анна Юсупова.
Космические факторы риска
Изменения в работе вестибулярного аппарата и координации движений
Снижение и перераспределение минеральной плотности костей
Изменения гормонального фона и обмена веществ за счет отрицательного азотистого баланса. Как следствие, замедляется утилизация глюкозы, изменяется водно-солевой баланс тела.
После старта происходят резкие изменения в организме космонавта — сосудистый и гормональный «взрыв». Потом система «успокаивается» и начинает воспринимать новое гормональное состояние как норму. «Космонавт — уже не человек», — иронизируют врачи, перечисляя многочисленные «побочки», которые ждут человека после полета в космос.
Почки
- Что происходит с почками здорового человека в космосе? Я узнал это еще во время моей первой работы, когда на себе испытывал вращение на центрифуге, — рассказывает вице-президент Российской академии наук, основоположник гравитационной физиологии Анатолий Григорьев. — И у меня, и у моих коллег во время этого испытания, имитирующего самые экстремальные нагрузки во время взлета и посадки космического корабля, резко менялся состав мочи. Оказалось, что сверхнагрузки приводят к перераспределению крови и нарушают проницаемость почечных мембран. Когда воздействие прекращается, все функции восстанавливаются.
Костная ткань и мышцы
Длительная невесомость включает потерю костной и мышечной массы. В невесомости космонавты теряют около 1% костной массы в год. Это много — столько теряют пациенты с остеопорозом за год. На восстановление костной массы после долгой командировки на орбиту уходят годы. Снижается минеральная плотность различных частей скелета, происходит перераспределение минералов, причем кости ног теряют меньше, нежели поясничные позвонки, кости таза и бедренная кость. Наиболее подверженной риску перелома оказывается шейка бедра.
В условиях невесомости космонавты почти не нагружают мышцы спины или мышцы ног. Затем эти мышцы начинают слабеть и в конечном итоге становятся меньше. Некоторые мышцы быстро атрофируются, и без регулярных упражнений космонавты могут потерять до 20% своей мышечной массы всего за 5–11 дней.
Зрение
Отправляясь в полет с отличным зрением, после пребывания на борту МКС в несколько месяцев, до 40% космонавтов возвращаются с воспалением зрительного нерва и проблемами с сетчаткой глаза. Врачи видят в этом несколько причин — повышение внутричерепного давления, действие гравитации на сосудистую систему и повреждение эндотелий сосудов, вызванного повышенной концентрацией аминокислоты гомоцистеина.
Мочеполовая система
Временное бесплодие отмечали многие космонавты. Вероятная причина в высокой дозе ионизирующего облучения, к которому чувствительны половые железы. У женщин в космосе чаще встречалась мочекаменная болезнь, выше риск заболеть радиационно-индуцированными видами рака: раком яичников, молочной железы, щитовидной железы. Женщинам даже рекомендуют меньше времени проводить в космосе — всего 187 дней, тогда как мужчинам допустимо пробыть в невесомости до 344 дней.
13 женщин, побывавших в космосе, родили здоровых детей. К 2030 году планируют провести зачатие и роды в космосе у человека.
Как радиация влияет на здоровье космонавтов?
Без защиты атмосферы и магнитосферы Земли астронавты подвергаются воздействию высоких уровней излучения. Какие проблемы со здоровьем может вызывать радиация?
Пониженный иммунитет. Высокий уровень радиационного поражения лимфоцитов, клеток, активно участвующих в поддержании иммунной системы.
Катаракта. Влияние радиации связывают с более высокой частотой катаракты у космонавтов.
Болезнь Альцгеймера. В исследовании, поддерживаемом НАСА, сообщается, что радиация может нанести вред мозгу астронавтов и ускорить начало болезни Альцгеймера. Вспышки (хотя и редкие) могут дать смертельную дозу облучения за считанные минуты.
- Мы наблюдаем у космонавтов интересный эффект. В психологии он называется салютогенез, — рассказывает космический психолог Анна Юсупова. — Есть патогенез — события, которые приводят к неким патологическим (негативным) изменениям в организме. А при салютогенезе травматические события, наоборот, могут улучшить человека, сделать его более сильным, мудрым. Задуматься о темах, важных для всего человечества.
Очень многие космонавты рассказывают нам о том, как сильно поменялось их мировоззрение после полета в космос. Увидев Землю — маленькую, хрупкую, беззащитную планету на фоне черного бездонного космоса, холодного и неприспособленного к жизни, космонавты меняются в своем отношении к жизни и людям. Появляется планетарное сознание. Если у Юлии Пересильд и Клима Шипенко возникнет такой же эффект, то они будут много об этом рассказывать всем. Я надеюсь, что космос сделает их лучше и они вернутся домой, вдохновленные космической темой.
Комментарии8