Кажется, что уж заболевания легких пропустить практически невозможно. В любом случае можно почувствовать, что дышать становится тяжелее, появляется кашель. Но, как оказалось, многие нарушения длительное время могут вообще не подавать никаких признаков. И только при ежегодной флюорографии или на рентгене, если, конечно, вы ответственно подходите к вопросам диспансеризации.
Какие болезни протекают бессимптомно? И каким последствиям они могут привести, если упустить время? На вопросы «Доктора Питера» ответил врач-терапевт, пульмонолог, врач высшей категории, заведующий поликлиникой Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России (НМИЦ ЛРЦ) Эльдар Гусейнов.
Эльдар Гусейнов
Медицина
Врач-терапевт, пульмонолог, врач высшей категории
Рак легких
Это одно из самых грозных заболеваний органов дыхания, протекающих бессимптомно. Нередко выявляется онкология при случайном, плановом обследовании. Она отличается по локализации. Центральный рак легкого с поражением крупных бронхов проявляется практически сразу. А вот периферический рак легкого в начальной стадии протекает бессимптомно ввиду отсутствия нервных окончаний в легочной ткани.
По последним данным, наиболее информативными для выявления онкологических заболеваний легких исследованиями является компьютерная томография органов грудной клетки.
Саркоидоз
Относительно молодое заболевание, при котором могут поражаться разные органы и системы, но чаще всего легкие и внутригрудные лимфатические узлы. При саркоидозе в пораженных тканях образуются гранулемы (узелки). Заболевание развивается чаще в молодом и среднем возрасте, несколько чаще у женщин. Выявляется при случайном обследовании — рентгенографии или флюорографии органов дыхания.
Фиброз легких
У каждого третьего пациента при компьютерной томографии выявляются очаги, подозрительные в плане онкологии. Однако при динамическом наблюдении 90 процентов таких очагов — это фиброз.
Фиброз легких — это процесс образования в легких фиброзной (рубцовой) ткани, чаще всего после перенесенных воспалительных заболеваний. В зависимости от распространенности процесса могут быть симптомы:
при больших очагах и большом объеме поражения легочной ткани может появиться одышка;
маленькие очаги совсем не страшны, если при динамическом наблюдении размеры не меняются. С такими очагами человек может прожить долгую и счастливую жизнь.
Эмфизема легких
Заболевание, которое выявляют случайно, затем «гуглят» и приходят к врачу с расширенными зрачками. При эмфиземе теряется легочная ткань — патологически расширяются воздушные пространства в результате разрушения альвеол. Чаще всего, конечно, заболевание выявляют у людей старшего возраста, но встречается и в молодом возрасте (врожденные факторы).
В начальных стадиях протекает совершенно бессимптомно и является случайной находкой, но при распространении процесса появляется одышка. В пожилом возрасте можно часто встретить в заключении рентгенографии органов дыхания — эмфизема легких или возрастные изменения. С возрастом эластичность легких медленно снижается. В любом случае необходимо обратиться к врачу, дообследоваться.
Пневмония при COVID-19
Появление новой болезни — COVID-19 показало, что поражение легких в виде пневмонии может протекать бессимптомно. Конечно, все зависит от степени поражения легких, но даже маленький процент имеет большую важность. За считанные часы легкая степень может перейти в тяжелую, которая дает такие симптомы, как одышку и нехватку воздуха.
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