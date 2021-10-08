Кажется, что уж заболевания легких пропустить практически невозможно. В любом случае можно почувствовать, что дышать становится тяжелее, появляется кашель. Но, как оказалось, многие нарушения длительное время могут вообще не подавать никаких признаков. И только при ежегодной флюорографии или на рентгене, если, конечно, вы ответственно подходите к вопросам диспансеризации.

Какие болезни протекают бессимптомно? И каким последствиям они могут привести, если упустить время? На вопросы «Доктора Питера» ответил врач-терапевт, пульмонолог, врач высшей категории, заведующий поликлиникой Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России (НМИЦ ЛРЦ) Эльдар Гусейнов.