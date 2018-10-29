Ученые: Рак легких можно определить по глазам

Об онкологическом заболевании могут сигнализировать, в том числе, опущение века, уменьшение размера зрачка или двоение в глазах. Британские специалисты назвали "глазные" симптомы, позволяющие выявить рак легких.

Первые два признака связаны с немелкоклеточным раком легкого, который обычно начинается в бронхах, после чего быстро распространяется на другие части тела, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию в Express. Часто он вызывает синдром Горнера – поражение симпатической нервной системы. При этом симптомы могут проявляться только на одной стороне лица.

Третий признак, как пишут издания, может быть связан с метастатическим раком легких — в случаях, когда раковые клетки отделяются от опухоли и перемещаются в другие части тела через кровеносную или лимфатическую систему, доходя до головного или спинного мозга. Кроме нечеткости зрения, заболевание может вызывать головную боль и трудности с речью или судороги.

Напомним, «Доктор Питер» сообщал о том, что с 1 января 2021 года в РФ начнут действовать новые правила диспансеризации, Минздрав изменил порядок её второго этапа. Подозрительные новообразования и родинки на теле теперь в рамках диспансеризации будет оценивать терапевт на осмотре и по необходимости - направлять к дерматологу.

Читайте также: КВД Невского района пересчитывает родинки у своих пациентов и создает карту тела

Еще одним дополнением в программе диспансеризации стало исследование уровня гликированного гемоглобина в крови по назначению врача-терапевта. Оно назначается тем, у кого по результатам первого этапа диспансеризации заподозрен сахарный диабет. До сих пор скринигом на диабет оставалось определение уровня глюкозы в крови натощак.

