В голливудских блокбастерах нередко можно увидеть, как попавший в открытый космос без специального костюма человек за считанные секунды превращается в ледяную глыбу или вообще взрывается. Однако, как
Реальный случай
В истории уже был случай, когда человек смог ощутить себе нечто похожее на попадание в открытый космос без скафандра. Все произошло в 1966 году во время тестирования скафандров в огромной вакуумной камере, имитировавшей открытый космос.
В какой-то момент у одного из инженеров NASA Джима Леблана попросту прекратилась подача кислорода в костюм. По его словам, перед тем, как потерять сознание, он ощутил, как его собственная слюна начала шипеть. Все дело в эбулизме — явлении, которое возникает в вакууме.
В космосе, как известно, нет воздуха, нет атмосферы и давления со стороны молекул воздуха. Между тем, именно атмосферное давление определяет температуру, при которой жидкость закипает и становится газом.
Когда давление велико, как это бывает на морском дне, пузырькам газа труднее образовываться, подниматься на поверхность и уйти. Однако поскольку в космосе давления почти нет, температура кипения жидкостей значительно снижается.
Это и есть одна из главных проблем, — отмечает специалист NASA Крис Ленхардт. — Дело в том, что человек на 60% состоит из воды. Стоит ему очутиться в космосе, как все ткани, содержащее воду, начнут расширяться.
Из-за того, что кровеносная система имеет собственное давление, кровь в венах космонавтов закипит не так быстро, как вода в других тканях, однако этого все же не избежать.
Кроме того, попавший в открытый космос человек быстро задохнется — вакуум вытянет воздух из его легких. Как ни парадоксально, кипение воды также будет иметь охлаждающий эффект — испарение молекул воды поглотит тепловую энергию тела и приведет к тому, что части около носа и рта почти замерзнут.
Однако, вопреки голливудским стереотипам, смерть в подобной ситуации наступит не через пару секунд, а через несколько минут.
Как космос влияет на организм
Впрочем, определенное влияние на организм человека космос оказывает, даже если тот не вылезает из скафандра. Так, покорение просторов вселенной грозит следующими проблемами со здоровьем:
Изменения в работе вестибулярного аппарата и координации движений
Снижение и перераспределение минеральной плотности костей
Изменения гормонального фона и обмена веществ за счет отрицательного азотистого баланса.
Перераспределение жидких сред в организме в связи с отсутствием земной гравитации, в связи с этим — изменение работы сердечно-сосудистой, лимфатической и других систем.
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