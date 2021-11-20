В космосе, как известно, нет воздуха, нет атмосферы и давления со стороны молекул воздуха. Между тем, именно атмосферное давление определяет температуру, при которой жидкость закипает и становится газом.

Когда давление велико, как это бывает на морском дне, пузырькам газа труднее образовываться, подниматься на поверхность и уйти. Однако поскольку в космосе давления почти нет, температура кипения жидкостей значительно снижается.

Это и есть одна из главных проблем, — отмечает специалист NASA Крис Ленхардт. — Дело в том, что человек на 60% состоит из воды. Стоит ему очутиться в космосе, как все ткани, содержащее воду, начнут расширяться.

Из-за того, что кровеносная система имеет собственное давление, кровь в венах космонавтов закипит не так быстро, как вода в других тканях, однако этого все же не избежать.

Кроме того, попавший в открытый космос человек быстро задохнется — вакуум вытянет воздух из его легких. Как ни парадоксально, кипение воды также будет иметь охлаждающий эффект — испарение молекул воды поглотит тепловую энергию тела и приведет к тому, что части около носа и рта почти замерзнут.

Однако, вопреки голливудским стереотипам, смерть в подобной ситуации наступит не через пару секунд, а через несколько минут.