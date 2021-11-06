Напомним, «киноэкипаж» вместе с космонавтами отправился в космос 5 октября для съемок части российского фильма «Вызов» и вернулся на Землю 17 октября. Позже выяснилось, что вместе с ними на МКС улетел и «биоэкипаж» — 10 пар личинок мух-дрозофил. Они вылупились на третьи сутки полета и успели размножиться — домой вернулись уже около 500-600 особей в четырех пробирках. Об этом РИА Новостям
Ранее подобные эксперименты с мухами проводились на биологических спутниках, но этот опыт для исследователей стал уникальным из-за своей длительности — всего 12 дней в невесомости. В итоге они получили первое поколение мух, которое смогут изучить.
«Первое поколение было для нас принципиально важным. Мы провели исследование, связанное с оценкой подвижности сперматозоидов, скорости поглощения кислорода клетками репродуктивной системы самцов, сейчас работаем над тем, чтобы проанализировать белковый состав сперматозоидов», — рассказала профессор Огнева.
По данным ученых, подвижность мужских половых клеток высших животных в условиях космоса снижается, а у низших животных сперматозоиды, наоборот, становятся более активными. Теперь предстоит выяснить, почему так происходит. Исследователи рассчитывают, что результаты их работы помогут в создании средств для сохранения репродуктивной функции человека при длительных полетах в космос и помощи людям, у которых есть проблемы с фертильностью.
Ранее космический психолог Анна Юсупова рассказывала «Доктору Питеру», какую реакцию в «космической» среде вызвал полет на орбиту киноэкипажа и как в целом космос влияет на здоровье тех, кто туда отправляется. К примеру, многие космонавты-мужчины отмечали временное бесплодие. Вероятная причина — в высокой дозе ионизирующего облучения, к которому чувствительны половые железы. У женщин в космосе чаще встречалась мочекаменная болезнь, выше риск заболеть радиационно-индуцированными видами рака, в том числе раком яичников и молочной железы. В то же время известно, что 13 женщин, побывавших в космосе, родили здоровых детей. А к 2030 году планируют провести зачатие и роды в космосе у человека.
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