Напомним, «киноэкипаж» вместе с космонавтами отправился в космос 5 октября для съемок части российского фильма «Вызов» и вернулся на Землю 17 октября. Позже выяснилось, что вместе с ними на МКС улетел и «биоэкипаж» — 10 пар личинок мух-дрозофил. Они вылупились на третьи сутки полета и успели размножиться — домой вернулись уже около 500-600 особей в четырех пробирках. Об этом РИА Новостям рассказала профессор, заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

Ранее подобные эксперименты с мухами проводились на биологических спутниках, но этот опыт для исследователей стал уникальным из-за своей длительности — всего 12 дней в невесомости. В итоге они получили первое поколение мух, которое смогут изучить.

«Первое поколение было для нас принципиально важным. Мы провели исследование, связанное с оценкой подвижности сперматозоидов, скорости поглощения кислорода клетками репродуктивной системы самцов, сейчас работаем над тем, чтобы проанализировать белковый состав сперматозоидов», — рассказала профессор Огнева.

По данным ученых, подвижность мужских половых клеток высших животных в условиях космоса снижается, а у низших животных сперматозоиды, наоборот, становятся более активными. Теперь предстоит выяснить, почему так происходит. Исследователи рассчитывают, что результаты их работы помогут в создании средств для сохранения репродуктивной функции человека при длительных полетах в космос и помощи людям, у которых есть проблемы с фертильностью.