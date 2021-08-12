Об исследовании рассказал главный врач ГКБ № 15 Валерий Вечорко.

«Крайне актуальным остается вопрос безопасности вакцинации в разрезе ее влияния на репродуктивное здоровье мужчин. На текущий момент существуют исследования, подтверждающие негативное влияние COVID-19 на мужской репродуктивный потенциал, но практически отсутствуют данные по профилю безопасности вакцин в отношении мужской фертильности», — написал главврач сегодня, 12 августа, в своем телеграм-канале.

Участниками исследования стали мужчины в возрасте 20-50 лет, которые планировали привиться от коронавируса «Спутником V». Сколько человек участвовали, не уточняется. Мужчинам провели комплексное обследование, а также взяли образцы эякулята до вакцинации и через 75 дней (2,5 месяца) после введения второй дозы. По словам Валерия Вечорко, сравнительный анализ образцов не выявил «статистически значимых изменений не только в морфологии сперматозоидов, но и в тонких механизмах функционирования внутриклеточных молекулярных путей».