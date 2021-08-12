Об исследовании рассказал главный врач ГКБ № 15 Валерий Вечорко.
«Крайне актуальным остается вопрос безопасности вакцинации в разрезе ее влияния на репродуктивное здоровье мужчин. На текущий момент существуют исследования, подтверждающие негативное влияние COVID-19 на мужской репродуктивный потенциал, но практически отсутствуют данные по профилю безопасности вакцин в отношении мужской фертильности», —
Участниками исследования стали мужчины в возрасте 20-50 лет, которые планировали привиться от коронавируса «Спутником V». Сколько человек участвовали, не уточняется. Мужчинам провели комплексное обследование, а также взяли образцы эякулята до вакцинации и через 75 дней (2,5 месяца) после введения второй дозы. По словам Валерия Вечорко, сравнительный анализ образцов не выявил «статистически значимых изменений не только в морфологии сперматозоидов, но и в тонких механизмах функционирования внутриклеточных молекулярных путей».
По словам главврача столичной больницы, полученные результаты позволяют предположить, что негативного влияния вакцины на фертильность нет, а потому мужчинам репродуктивного возраста надо рекомендовать прививаться — для уменьшения вероятности неблагоприятных последствий инфекции, включающих ухудшение параметров эякулята, что может привести к бесплодию. Чтобы сделать выводы об отдаленных последствиях вакцинации, надо продолжить исследования, считает доктор.
Ранее ученые из Университета Майами провели исследование влияния мРНК вакцины на репродуктивное здоровье мужчин 18-50 лет. Многие американцы отказывались от прививки из-за возможного воздействия препарата на фертильность. Ученым же удалось установить, что он не только не ухудшает, а даже улучшает качество спермы — иногда на 90 процентов.
Комментарии3