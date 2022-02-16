кальций
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Все хорошо в меру: переизбыток даже самых полезных веществ в организме может навредить. Впрочем, как и недостаток. Специалист по внутренним болезням Осман Эрк рассказал, по каким причинам важно следить за балансом одного из жизненно важных минералов в теле человека — кальция.

Сколько кальция нужно человеку

Количество кальция, которое необходимо получать из своего рациона каждый день, зависит от возраста и пола:

  • Дети в возрасте от 4 до 8 лет — 1000 мг;

  • Дети в возрасте от 9 до 18 лет — 1300 мг;

  • Взрослые в возрасте от 19 до 50 лет — 1000 мг;

  • Мужчины в возрасте от 51 до 70 лет — 1000 мг;

  • Женщины в возрасте от 51 до 70 лет — 1200 мг;

  • Взрослые 71 года и старше — 1200 мг.

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Кальций крайне важен для здоровья костей. Кроме того, без этого минерала наши мышцы не смогут нормально сокращаться. Вещество также связано с регуляцией артериального давление и со свертыванием крови.

Почему кальция может быть мало

В организме взрослого человека — приблизительно 1,2 тысячи граммов кальция. Большая часть минерала находится в костях. Есть кальций и в жидкостях организма.

Когда этот минерал вместе с пищей попадает в наш организм, он всасывается в тонком кишечнике и выходит через кал.  Баланс кальция контролируют паращитовидные железы — они находятся в области шеи.

Причины дефицита кальция:

  • Почечная недостаточность;

  • Прием стероидов и диуретиков;

  • Непереносимость лактозы — человек может получать недостаточно кальция из еды;

  • Воспалительные заболевания кишечника;

  • Низкий уровень витамина Д;

  • Менопауза;

  • Нервная анорексия.

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Симптомы дефицита кальция в организме

При дефиците кальция человек чувствует онемение по всему телу и проблемы с дыханием. Кроме того, недостаток минерала дает о себе знать через низкое артериальное давление, проблемы с зубами и ногтями. В запущенных случаях дефицит вещества может привести к слабоумию, развитию катаракты, депрессии и психозам.

Кстати, у некоторых пациентов, которое долгое время пытались лечить от эпилепсии, в итоге диагностировали серьезный дефицит кальция. Дело в том, что низкий уровень этого вещества в организме провоцирует непроизвольное сокращение мышц, которое иногда принимают за приступ, пишет издание Sözcü.

Для того чтобы не столкнуться с неприятными симптомами дефицита кальция, нужно полноценно питаться и не забывать по возможности о солнечных ваннах — для нормального усвоения кальция очень важен витамин Д.

Продукты, в которых много кальция:

  • Молоко;

  • Сыр;

  • Йогурт;

  • Апельсиновый сок;

  • Творог;

  • Креветки;

  • Капуста.

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К чему приводит переизбыток кальция

Впрочем, гиперкальциемия — тоже очень опасное состояние. Если кальция слишком много, он начинает копиться в кровеносных сосудах. Это приводит к атеросклерозу, который повышает риски инфаркта и инсульта. Также переизбыток кальция провоцирует развитие гипертонии.

Слишком высокий уровень кальция нарушает работу почек, вызывает слабость и галлюцинации.

Если вы страдаете от рвоты, частого мочеиспускания и металлического привкуса во рту, если у вас беспричинно болит живот, вам трудно сосредоточиться — время проверить свое здоровье и уровень кальция.

Переизбыток минерала может быть одним из симптомов рака, так что игнорировать признаки этого состояния нельзя.

Профилактика

Переизбыток кальция чаще всего возникает у тех, кто пьет много молока или бездумно употребляет добавки с этим минералом без необходимости. Поэтому не нужно пить БАДы и витаминные комплексы просто так, не посоветовавшись со врачом.

Дарья Балясникова