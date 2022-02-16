Симптомы дефицита кальция в организме

При дефиците кальция человек чувствует онемение по всему телу и проблемы с дыханием. Кроме того, недостаток минерала дает о себе знать через низкое артериальное давление, проблемы с зубами и ногтями. В запущенных случаях дефицит вещества может привести к слабоумию, развитию катаракты, депрессии и психозам.

Кстати, у некоторых пациентов, которое долгое время пытались лечить от эпилепсии, в итоге диагностировали серьезный дефицит кальция. Дело в том, что низкий уровень этого вещества в организме провоцирует непроизвольное сокращение мышц, которое иногда принимают за приступ, пишет издание Sözcü.

Для того чтобы не столкнуться с неприятными симптомами дефицита кальция, нужно полноценно питаться и не забывать по возможности о солнечных ваннах — для нормального усвоения кальция очень важен витамин Д.