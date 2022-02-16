Все хорошо в меру: переизбыток даже самых полезных веществ в организме может навредить. Впрочем, как и недостаток. Специалист по внутренним болезням Осман Эрк рассказал, по каким причинам важно следить за балансом одного из жизненно важных минералов в теле человека — кальция.
Сколько кальция нужно человеку
Количество кальция, которое необходимо получать из своего рациона каждый день, зависит от возраста и пола:
Дети в возрасте от 4 до 8 лет — 1000 мг;
Дети в возрасте от 9 до 18 лет — 1300 мг;
Взрослые в возрасте от 19 до 50 лет — 1000 мг;
Мужчины в возрасте от 51 до 70 лет — 1000 мг;
Женщины в возрасте от 51 до 70 лет — 1200 мг;
Взрослые 71 года и старше — 1200 мг.
Кальций крайне важен для здоровья костей. Кроме того, без этого минерала наши мышцы не смогут нормально сокращаться. Вещество также связано с регуляцией артериального давление и со свертыванием крови.
Почему кальция может быть мало
В организме взрослого человека — приблизительно 1,2 тысячи граммов кальция. Большая часть минерала находится в костях. Есть кальций и в жидкостях организма.
Когда этот минерал вместе с пищей попадает в наш организм, он всасывается в тонком кишечнике и выходит через кал. Баланс кальция контролируют паращитовидные железы — они находятся в области шеи.
Причины дефицита кальция:
Почечная недостаточность;
Прием стероидов и диуретиков;
Непереносимость лактозы — человек может получать недостаточно кальция из еды;
Воспалительные заболевания кишечника;
Низкий уровень витамина Д;
Нервная анорексия.
Симптомы дефицита кальция в организме
При дефиците кальция человек чувствует онемение по всему телу и проблемы с дыханием. Кроме того, недостаток минерала дает о себе знать через низкое артериальное давление, проблемы с зубами и ногтями. В запущенных случаях дефицит вещества может привести к слабоумию, развитию катаракты, депрессии и психозам.
Кстати, у некоторых пациентов, которое долгое время пытались лечить от эпилепсии, в итоге диагностировали серьезный дефицит кальция. Дело в том, что низкий уровень этого вещества в организме провоцирует непроизвольное сокращение мышц, которое иногда принимают за приступ, пишет издание
Для того чтобы не столкнуться с неприятными симптомами дефицита кальция, нужно полноценно питаться и не забывать по возможности о солнечных ваннах — для нормального усвоения кальция очень важен витамин Д.
Продукты, в которых много кальция:
Молоко;
Сыр;
Йогурт;
Апельсиновый сок;
Творог;
Креветки;
Капуста.
К чему приводит переизбыток кальция
Впрочем, гиперкальциемия — тоже очень опасное состояние. Если кальция слишком много, он начинает копиться в кровеносных сосудах. Это приводит к атеросклерозу, который повышает риски инфаркта и инсульта. Также переизбыток кальция провоцирует развитие гипертонии.
Слишком высокий уровень кальция нарушает работу почек, вызывает слабость и галлюцинации.
Если вы страдаете от рвоты, частого мочеиспускания и металлического привкуса во рту, если у вас беспричинно болит живот, вам трудно сосредоточиться — время проверить свое здоровье и уровень кальция.
Переизбыток минерала может быть одним из симптомов рака, так что игнорировать признаки этого состояния нельзя.
Профилактика
Переизбыток кальция чаще всего возникает у тех, кто пьет много молока или бездумно употребляет добавки с этим минералом без необходимости. Поэтому не нужно пить БАДы и витаминные комплексы просто так, не посоветовавшись со врачом.
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