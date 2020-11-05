Главврач больницы в Коммунарке спрогнозировал третью волну коронавируса

Денис Проценко спрогнозировал третью волну коронавируса - по мнению врача, она наступит весной 2021-го. Третья волна должна быть менее бурной, чем предыдущие две, а если к весне еще и будет готова вакцина, то она должна закончиться в июне.

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал третью волну коронавируса - она должна быть в марте 2021 года. По мнению специалиста, она будет менее бурной, чем предыдущие две. Такой прогноз доктор дал, основываясь на опыте прошлых эпидемий. Плюс ко всему в марте обычно начинается новый всплеск простудных заболеваний, в том числе гриппа.

«Мы научились оценивать и прогнозировать — тяжелое или не тяжелое течение болезни. Если в марте, условно, ковид плюс температура уже было показанием для госпитализации, то сейчас, конечно, мы госпитализируем тяжелых пациентов. Сейчас показания для помещения пациента в больницу — это лихорадка, устойчивая к жаропонижающим (больше 38 градусов), одышка, частота дыхания больше 28 вздохов в минуту (норма - 16-20), появление одышки и снижение сатурации меньше 92% (содержание кислорода в крови), - рассказал он в интервью «RT Россия».

Денис Проценко также спрогнозировал и конец эпидемии. Если массовая вакцинация россиян начнется весной, то вирус может сойти на нет уже в июне. Но эти расчеты грубые, потому что вакцину сделать очень сложно, и еще есть вопрос, в каком количестве нужно ее произвести, чтобы вакцинировать всех.

Вторая волна - это, прежде всего, "снижение настороженности", следовательно, несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

«Люди привыкли, люди не верят, в социальных сетях начинаются достаточно хейтерские высказывания: «Врачей под трибунал!», — и все такое за то, что мы «обманываем людей», что «ковида нет, у меня в близком кругу никто не заболел. Летом мы расслабились», — сказал Проценко.