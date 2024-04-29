Что такое пуленепробиваемый кофе и для чего люди его пьют

Что вы обычно добавляете в свой кофе? Кто-то предпочитает молоко, кто-то сливки. Некоторые советуют обогатить вкус напитка с помощью соли. Но что насчет кофе со сливочным маслом?
Звучит такое сочетание, мягко говоря, довольно оригинально. Иногда такой напиток называют пуленепробиваемым кофе.
Зачем люди вообще придумали добавлять масло, как наш организм на самом деле будет реагировать на такое сочетание и кому экспериментировать точно не стоит? Разберемся по порядку.
Кто это придумал
Кофе с маслом особенно популярен у тех, кто придерживается кетодиеты, то есть рациона с низким содержанием углеводов и большим количеством жиров. Есть даже люди, которые предпочитают использовать напиток в качестве альтернативы завтраку.
Рецепт
Приготовить пуленепробиваемый кофе довольно просто. Сварите напиток и добавьте две ложки сливочного или растительного масла. Идеально подойдет топленое масло без соли.
Зачем его пить
Сам по себе кофе — отличный стимулятор и лучший напиток для тех, кто хочет взбодриться. Однако сторонники идеи добавлять в него масло говорят, что их вариант напитка сможет стать еще более эффективным источником сил и энергии.
Кроме того, считается, что сливочное масло насыщает кофе жирами омега-3 и омега-6, которые замедляют метаболизм кофеина. По мнению поклонников пуленебробиваемого кофе, это свойство поможет вам дольше оставаться бодрым и избежать резкого упадка сил, когда действие стимулятора закончится.
Также сторонники кетодиеты считают, что такая вариация кофе поможет сбросить лишний вес. Поскольку масло переваривается медленно, человек якобы должен дольше чувствовать себя сытым.
Что на самом деле
Но так ли хорош подобный нестандартный вариант кофе? Если в обычном стакане американо нет и пяти калорий, то добавление сливочного масла может очень сильно повысить калорийность, аж до 500 ккал на среднюю чашку.
Это тянет на питательность полноценного завтрака. Однако вряд ли такой прием пищи будет соответствовать правилам сбалансированного рациона. В нем нет белков, углеводов, клетчатки.
Кроме того, в сливочном масле есть много насыщенных жиров. А рацион, богатый такими жирами, повышает риск болезней сердца и сосудов. Кроме того, насыщенные жиры связаны с высоким уровнем «плохого» холестерина, пишет издание
Противопоказания
Если вам просто нравится вкус кофе со сливочным маслом и вы пьете его не ради полезных свойств, то пейте на здоровье! Но только в случае, если у вас нет противопоказаний. Вот с какими диагнозами пить пуленепробиваемый кофе нельзя.
Диабет. Кетодиета вообще не слишком подходит людям, которым нужно есть в течение дня определенное количество углеводов. Прежде чем ставить над собой эксперименты, лучше предварительно посоветоваться с терапевтом.
Проблемы с ЖКТ. У некоторых людей кофе с маслом провоцирует диарею, расстройство желудка и вздутие.
Болезни сердца и атеросклероз. Людям с высоким уровнем холестерина и больным сердцем лучше вообще сократить употребление сливочного масла.