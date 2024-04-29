Что такое пуленепробиваемый кофе и для чего люди его пьют

Если вам просто нравится вкус кофе со сливочным маслом и вы пьете его не ради полезных свойств, то пейте на здоровье! Но только в случае, если у вас нет противопоказаний. Вот с какими диагнозами пить пуленепробиваемый кофе нельзя.