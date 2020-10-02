Лечение петербуржцев с коронавирусом на дому подорожает в 2,5 раза: пациентам собираются бесплатно выдавать фавипиравир

В Петербурге хотят в 2,5 раза увеличить тариф на амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом. Как рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана, тариф на домашнее лечение должен вырасти с 10 до 26 тысяч рублей за счет включения новых лекарств против коронавируса на основе фавипиравира.

В Петербурге планируется повысить тариф на амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом — с 10 до 26-28 тысяч рублей. В него хотят включить терапию новыми противовирусными лекарствами на основе фавипиравира («Арепливир» и «Коронавир»).

- Сейчас мы говорим об изменении тарифа на амбулаторную помощь, чтобы обеспечить пациентов фавипиравиром. Стоимость курса получается порядка 20 тысяч рублей. Ты приехал к больному, ты должен ему оставить 1,8 пачек (препарата) за 12 тысяч — это 20 тысяч рублей. Тарифа в 10 тысяч рублей, который разработан, будет недостаточно. Поэтому мы просим дополнительно денег на этот тариф и Терфонду ОМС придется увеличить сумму. С учетом всех анализов мы просим тариф в 26-28 тысяч рублей.

По словам Андрея Сараны, эти два лекарства на основе фавипиравира сейчас продаются в некоторых аптеках города.

Напомним, в сентябре Минздрав одобрил применение двух препаратов на основе фавипиравира для лечения коронавируса в амбулаторных условиях - это «Арепливир» производства группы «Промомед» (завод «Биохимик») и «Коронавир» от компании «Р-Фарм». 21 сентября в России объявили о старте продаж этих лекарств в аптеках. Однако, в Петербурге в тот день их найти не удалось. Еще один противовирусный препарат на основе фавипиравивра - «Авифавир» (от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и «ХимРар»), который был зарегистрирован в России первым, до сих пор разерешено применять только в условиях стационара.

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