Предохраняться и следить за походкой. Клинические фармакологи оценили пользу и вред препарата от коронавируса

Ведущие российские фармакологи оценили безопасность препарата от коронавируса на основе фавипиравира. Выяснилось, что прием лекарства требует жесткой контрацепции, как для мужчин, так и для женщин. Кроме того, в число его осложнений, возможно, входят двигательные нарушения, вплоть до падений.

Еще летом, когда схемы лечения пациентов с ковид постоянно обновлялись, менялись и отменялись, на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава был создан Информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией «ФармаCOVID». Эксперты центра — клинические фармакологи дают не только обзор препаратов и возможностей их применения, но и осуществляют активный фармаконадзор, выявление и накопление данных по нежелательным реакциям на лекарственные средства.

По словам экспертов «ФармаCOVID», мировой опыт клинического применения фавипиравира пока ограничен, даже на его родине — в Японии. Его безопасность, в том числе у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, требует дальнейшего изучения. Пока очевидно, что пациенткам детородного возраста необходимо сделать тест на беременность до и после курса терапии, строго соблюдать эффективную контрацепцию на протяжении трех месяцев после завершения лечения. Для мужчин обязательна барьерная контрацепция в течение того же трехмесячного срока, так как фавипиравир влияет на морфогенез сперматозоидов.

Кроме того, использование фавипиравира требует контроля уровня мочевой кислоты (особенно у пациентов с подагрой), активности печеночных трансаминаз (их активность – точная оценка состояния органа), прежде чем начать прием препарата, следует сделать ЭКГ.

Эксперты выявили новый нежелательный эффект при приеме фавипиравира — двигательные нарушения, способные привести к падениям. Как рассказывает эксперт «ФармаCOVID», доцент факультета здравоохранения норвежского Университета ОслоМет Юрий Киселев, японское агентство по лекарственным средствам в 2019 году потребовало внести в инструкцию указания о возможном развитии двигательных нарушений на фоне приема препарата, а также о необходимости наблюдения за амбулаторными пациентами в связи с риском падений, особенно, если они проживают одни. «Частота этих событий пока неизвестна, причинно-следственная связь еще не доказана, но иметь в виду не помешает», - уточняет Юрий Киселев.

Таким образом, делают вывод эксперты, применение препарата может быть рассмотрено у пациентов с легкой и среднетяжелой формами COVID-19 только после оценки соотношения пользы и риска и преобладании пользы над рисками применения, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению и временными методическими рекомендациями Минздрава России. Требуется особое внимание к пациенту, принимающему препарат, со стороны лечащих врачей для контроля безопасности.

Инструкция зарегистрированных в России препаратов фавипиравира должна дополняться по мере поступления новых данных, считают фармакологи, а пациенты должны быть в полной мере проинформированы о всех рисках терапии до ее начала.

В России производят уже три отечественных препарата на основе фавипиравира — это «Авифавир» («ХимРар» и Российский фонд прямых инвестиций), «Арепливир» («Промомед»), «Коронавир» («Р-Фарма»). Подали на регистрацию свои версии препаратов также «Фармасинтез» и «Нанолек». На днях «Гленмарк Импэкс», российская «дочка» индийской Glenmark Pharmaceuticals, подала досье на регистрацию в России противовирусного препарата «Фавихелп» (фавипиравир).

Напомним, раннее министр здравоохранения Михаила Мурашко заявлял, что новое регулирование позволяет во время пандемии по ускоренной схеме включать в список ЖНВЛП лекарства, применяемые для лечения новой коронавирусной инфекции. В том числе — фавипиравир.

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