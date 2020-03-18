Скорость тестирования на коронавирус вырастет: Роспотребнадзор больше не будет перепроверять его результаты

Роспотребнадзор разослал в регионы письмо за подписью главы федерального Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором говорится, что перепроверять результаты анализов на коронавирус, выполненные в государственных и частных лабораториях, больше не будут. Напомним, получение результатов исследования на ковид из петербургского Центра эпидемиологии, уполномоченного контролировать подозрительные и положительные результаты тестов, еще месяц назад задерживалось на недели.

Роспотребнадзор отменяет обязательную перепроверку анализов на коронавирус в своих лабораториях. По словам главы ведомства, за месяцы эпидемии разные лаборатории провели более 43,9 миллионов исследований на коронавирус и уже получили необходимый опыт, чтобы их выводам можно было доверять.

Речь идет и о государственных лабораториях, и о частных. При этом ведомство не отказывается от проверок полностью - их заменят выборочным уточнением. Об этом говорится в письме Роспотребнадзора № 02/19400-2020-32 от 19.09.2020. Оно опубликовано на сайте Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы.

Всего тестирование на коронавирус проводят в 852 лабораториях, из них 109 - лаборатории Роспотребнадзора, 585 находятся в ведении государственных клиник, 158 - частные.

Напомним, низкие скорость и качество тестирования на коронавирус в начале эпидемии сыграли с Петербургом злую шутку. Как рассказывали "Доктору Питеру" эксперты, чувствительность тест-систем от "Вектора" была ниже, чем в Европе в 100 раз(в Европе чувствительность составляла тогда 10 в третьей степени на миллилитр, в России — 10 в пятой степени). Это значит, что даже если пациент был инфицирован, но содержание вируса в пробе меньше чем 10 в пятой степени, результат исследования был отрицательным. То есть в начале заболевания тестирование было бесполезным, годилось для диагностики, только когда вирусная нагрузка на организм уже велика и заболевание прогрессирует. А до этого момента человек мог распространять инфекцию и рисковать развитием осложненных форм заболевания.

Более того, сначала все анализы требовалось направлять в новосибирский "Вектор", потом - в петербургский Центр эпидемиологии и гигиены Роспотребнадзора. Потом тест-системы все же стали качественнее и в центре только перепроверяли положительные и подозрительные результаты, а для некоторых клиник выполняли их с нуля. В результате до августа некоторым петербуржцам приходилось неделями ждать результатов исследований, поскольку центр всегда был перегружен.

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Еще в мае Минздрав потребовал сократить сроки получения результатов на коронавирус. Но этого так и не произошло, сразу после появления требования Минздрава Анна Попова издала постановление, по которому: «Решение о признании лабораторных исследований на COVID-19, проводимых в лабораториях медицинских организаций, окончательными (не требующими подтверждения в референс-лабораториях Роспотребнадзора) (…) принимается региональным органом Роспотребнадзора. Основанием для признания результатов исследования окончательными являются результаты анализа эффективности деятельности лабораторий – получение ими стабильно высоких уровней по верификации положительных (сомнительных) проб (85% и более в течение 10 календарных дней). Результаты, полученные в лабораториях, не отвечающих обозначенным критериям, проходят подтверждающее тестирование в лабораториях Роспотребнадзора».

В итоге только в августе - стационары начали получать результаты исследований пациентов, поступающих в клинику по скорой в течение двух суток. Если этот процесс благодаря отказу от перепроверок ускорится для всех, это снизит и скорость распространения вируса в Петербурге.

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