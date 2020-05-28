В ожидании отрицательных тестов на ковид больницы Петербурга ждет коллапс

​Два федеральных ведомства, от которых зависит успех в борьбе с COVID-19, - Минздрав и Роспотребнадзор почти одновременно издали нормативные документы. Минздрав требует ускорить тестирование на коронавирус, Роспотребнадзор сохраняет требование, из-за которого его результаты задерживаются на несколько недель. Стационары Петербурга ждет коллапс.

«Ковидная» часть системы здравоохранения Петербурга несет огромную нагрузку. На днях заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщил: «Последние несколько дней мы выписываем домой 650 пациентов и примерно 650 госпитализируем. Чтобы понять объем: по мощности это практически Покровская больница. Мы каждый день выписываем одну Покровскую больницу и Покровскую больницу кладем».

До сих пор нескончаемый поток поступающих удавалось хоть немного регулировать благодаря тому, что в Петербурге, по примеру Москвы и европейских стран, было принято решение выписывать на долечивание домой тех пациентов, что из тяжелых и среднетяжелых перешли в категорию легких. То есть они уже хорошо себя чувствуют, но остаются «ковид-положительными»: им не требуется специфического лечения, можно и дома дожидаться двух отрицательных тестов на COVID-19 (только после их получения признается, что человек избавлен от инфекции). Но в Петербурге ждать их можно долго – несколько недель.

Нам объясняют это тем, что результаты исследований на COVID-19 из городских лабораторий не признаются истинными, а перепроверяются в одном учреждении – Центре эпидемиологии и гигиены Роспотребнадзора, который не успевает обработать огромные объемы. Напомним, сегодня в Петербурге мазки на COVID-19 исследуют 29 лабораторий. Результаты, полученные только в трех из них, признаются окончательными. Все остальные проверяет Центр на Оборонной. Длится эта перепроверка неопределенное время.

Минздрав: выписывать из стационара можно после получения одного отрицательного результата на COVID-19

25 мая Минюст зарегистрировал приказ Минздрава № 459н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

В приложении к приказу сказано: «1.14 Обеспечить выполнение лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 в лабораториях медицинских организаций не более чем за 48 часов с момента получения пробы; 1.15 Обеспечить передачу результатов лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинские организации, направившие пробы, не позднее 24 часов с момента их получения».

Вероятно, Минздрав думает, что его приказ будет выполняться, а потому в другом приложении говорится, что «выписка на долечивание в амбулаторных условиях или перевод на долечивание в стационарных условиях на койки для пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести, может осуществляться до получения второго отрицательного результата лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19». То есть, если одного отрицательного результата нет, выписывать пациента из стационара нельзя. И далее: пациент считается выздоровевшим, если температура тела не превышает 37,2 градуса, уровень насыщения крови кислородом – 96 и более, плюс – «получено два отрицательных результата лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 с промежутком не менее 1 суток».

"Здесь теперь все от меня зависит"

Следом, 26 мая зарегистрировано в Минюсте постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой о санитарно-эпидемиологических правилах «Профилактика новой коронавирусной инфекции инфекции (COVID-19)». В нем установлены требования, которые должны обеспечить «предупреждение возникновения и распространения» инфекции на территории РФ. Глава №3 правил посвящена лабораторной диагностике. В ней речь идет о приоритетных группах, которые необходимо обследовать (они же названы в соответствующем распоряжении комздрава Петербурга), о правилах проведения лабораторных исследований в разных ситуациях и о том, какие лаборатории могут проводить тесты на COVID-19: «Решение о признании лабораторных исследований на COVID-19, проводимых в лабораториях медицинских организаций, окончательными (не требующими подтверждения в референс-лабораториях Роспотребнадзора) (…) принимается региональным органом Роспотребнадзора. Основанием для признания результатов исследования окончательными являются результаты анализа эффективности деятельности лабораторий – получение ими стабильно высоких уровней по верификации положительных (сомнительных) проб (85% и более в течение 10 календарных дней). Результаты, полученные в лабораториях, не отвечающих обозначенным критериям, проходят подтверждающее тестирование в лабораториях Роспотребнадзора».

То есть по сути, новое постановление главного санитарного врача ничего не изменило в скорости проведения лабораторной диагностики. Мы в Петербурге, как ждали неделями так и будем ждать. И в соответствии с требованием Минздрава стационары будут накапливать пациентов, выписать которых невозможно, а лечить уже не надо. Жаль только, что больницы не резиновые, а перепрофилировать уже и нечего – многопрофильных больниц экстренной помощи осталось столько, что они пересчитываются на пальцах одной руки.

© Доктор Питер