Коронавирус у детей. Самые тяжелые - младенцы и подростки

В ДГБ святой Ольги за два месяца вылечили 589 детей от коронавируса, других ОРВИ и пневмоний. Все пациенты, даже с самыми тяжелыми формами ковида, выздоровели и выписались. Главный врач больницы Татьяна Начинкина рассказала «Доктору Питеру», почему детям, вылечившимся от коронавируса, не стоит загорать под солнцем и что такое «ковидные пальцы».

20 июля Детская городская больница святой Ольги открыла прием для неинфицированных пациентов. Но скоро сентябрь — дети пойдут в детсады и школы. Никто не знает, как поведет себя коронавирус осенью, в любом случае, говорит главврач, стационар полностью готов ко второй волне, есть лекарства, оборудование, СИЗы, дезсредства.

- Татьяна Александровна, какие симптомы должны насторожить родителей? Как не перепутать ковид с обычной простудой, ОРВИ или гриппом?

- Дети редко имеют типичные клинические проявления COVID-19, такие как потеря обоняния и вкуса, длительная лихорадка, затруднение дыхания. У большинства болезнь протекает легко в виде ОРВИ или легкой кишечной инфекции, либо вообще бессимптомно. Но часть детей все же нуждается в госпитализации, и родителям полезно знать, в каких случаях она показана.

Первым ориентиром может служить возраст ребенка. По нашим наблюдениям, чаще всего это малыши до 1 года и подростки старше 15 лет. Кроме того, наиболее тяжело протекает коронавирусная инфекция у детей, имеющих хронические заболевания. Судя по научным публикациям, это общая мировая тенденция. В любом случае, принимать решение об отправке ребенка в больницу должен врач, который определит тяжесть течения болезни и степень риска развития осложнений. Отказываться от предложенной госпитализации не стоит, так как ухудшение состояния может наступить внезапно и очень быстро прогрессировать. Часто риск развития осложнений можно оценить по результатам исследований, которые амбулаторно выполнить невозможно.

Особенностью нашей больницы было то, что мы принимали новорожденных. Да, они тоже болеют, но, в отличие от взрослых, у них чаще страдает желудочно-кишечный тракт. То есть, единственным клиническим проявлением COVID-19 нередко становятся симптомы колита с геморрагическим компонентом (диарея с примесью крови в стуле). Справляются с болезнью они относительно быстро, в нашей клинике – в течение 7-10 дней.

Еще один ориентир для родителей — наличие отягощенного преморбидного фона, то есть предшествующего и способствующего развитию болезни состояния. Это может быть эндокринная патология, системные воспалительные заболевания, болезни крови, врожденные пороки развития сердца, лор-органов, бронхо-легочная дисплазия, иммунодефицитные состояния, в том числе вызванные терапией, угнетающей иммунитет, нарушение питания, проявляющееся как ожирением, так и гипотрофией.

Тревожных симптомов может быть много - одышка, высокая температура свыше 3-5 дней, нарушение сознания в виде слабой реакции на окружающих, вялость… Если у ребенка появился хотя бы один из перечисленных симптомов, нужно срочно вызвать врача.

В медицинской литературе описывается единственный симптом у детей, не характерный для взрослых, - так называемые «ковидные пальцы». Это отечные болезненные фаланги, внешне похожие на «отмороженные», с элементами сыпи или без нее. Я думаю, это предвестник развития васкулита. В нашей клинике мы с подобным симптомом еще не сталкивались. Но «ковидные пальцы» у ребенка должны быть поводом для немедленного обращения в больницу, даже если нет других проявлений болезни.

- Во многих семьях болеют взрослые, а дети «практически здоровы». Как это объяснить?

- Дети, безусловно, заражаются и болеют новой коронавирусной инфекцией, но гораздо реже и легче взрослых. Этот факт пока не имеет четкого научного объяснения. Возможно, низкая заболеваемость детей связана с более благополучным состоянием слизистых, которые считаются входными воротами для инфекции, меньшим количеством хронической сопутствующей патологии, незрелостью иммунного ответа, более высоким уровнем циркулирующих ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент - мишень для коронавируса, через который он проникает в клетку — Прим.Ред.).

Кстати, интересно то, что дети с аллергической астмой менее восприимчивы к COVID-19. Возможно, это происходит из-за сниженной экспресии ACE2 в клетках дыхательных путей. Но бессимптомное течение - не повод считать ребенка «практически здоровым» - вирус все равно проник в организм, вызвал иммунный ответ, возможно, поразил другие системы. К счастью, детский организм обладает большими компенсаторными возможностями, поэтому внешне заболевание не проявляется. В любом случае, такие дети обязательно должны находиться под амбулаторным наблюдением врача в течение ближайших месяцев.

- Какое течение ковида характерно для детей?

- Инкубационный период у детей чаще всего составляет 5-7 дней. Из симптомов чаще наблюдается лихорадка, признаки интоксикации, ринит, непродуктивный кашель. Иногда отмечаются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта — неприятные ощущения в животе, тошнота, рвота, диарея. Редко сыпь. У новорожденных с лабораторно подтвержденной ковидной инфекцией в 90% случаев имелся геморрагический колит.

- Как дети переносят вирус в тяжелой форме? Подключают их к ИВЛ?

- В нашей клинике самое тяжелое течение инфекции наблюдалось в группе подростков, имеющих сопутствующие заболевания — ожирение, системную красную волчанку, болезни крови. К счастью, все они поправились.

Тяжелая форма заболевания чаще сопровождалась поражением нижних дыхательных путей с гипоксией разной степени, признаками выраженного воспаления по лабораторным показателям и гиперкоагуляционным синдромом - нарушением свертывания крови. Но даже при тяжелом течении болезни для детей ИВЛ стараются не использовать, хотя теоретически при декомпенсации дыхательной функции любой пациент может быть подключен к аппарату (об этом свидетельствует и общемировая статистика). В нашем стационаре удалось избежать перевода пациентов на ИВЛ благодаря удачному сочетанию кислородотерапии с медикаментозным лечением.

- Какие могут быть осложнения у детей, переболевших ковидом?

- В конце апреля Общество педиатров Великобритании проинформировало мировое педиатрическое и родительское сообщество о росте числа детей с новой мультисистемной воспалительной болезнью с позитивными тестами на SARS-CoV-2. Болезнь протекала как синдром токсического шока и атипичная болезнь Кавасаки — с болями в животе, гастроинтестинальными симптомами (нарушения в работе органов пищеварения) и поражением сердца. Скорее всего, этот педиатрический системный воспалительный синдром и есть аналог тяжелого течения COVID-19 у взрослых, который встречается редко.

Специфической профилактики осложнений сегодня не разработано. Схемы лечения постоянно меняются при получении новых научных данных. Иммунная система в детском возрасте быстрее и эффективнее справляется с вирусом, поэтому в педиатрической практике основная терапия направлена на профилактику либо коррекцию и пресечение тех процессов, которые вирус провоцирует. Эти методики нам хорошо знакомы, успешно используются в лечении и других инфекций. Поэтому дети справляются с болезнью лучше. Все-таки коронавирус основной удар нанес по взрослому населению, и, соответственно, наиболее тяжелая работа пришлась на стационары взрослой сети, когда врачи видели мгновенное ухудшение состояния пациентов, сталкивались с тяжелейшими осложнениями, и, как следствие, летальностью.

- Встречались у «ковидных» детей тяжелые формы васкулита по типу синдрома Кавасаки, как это было в Европе и США?

- В Петербурге нет. В мире на сегодня описано чуть более 600 случаев, летальность около 1-2%. 110 пациентов в США, преимущественно 5-14 лет, около 50 - в Великобритании, остальные - в других европейских странах. В России на конец июня было известно о 25 случаях. Синдром Кавасаки известен давно — с 1960-х годов прошлого века. Несколько лет назад, на фоне вспышки энтеровирусной инфекции, в том числе среди детей, отдыхающих в Турции, был рост этого осложнения.

Далеко не каждый ребенок имеет предрасположенность к развитию таких процессов, возможно, здесь имеют значение генетические факторы, но, учитывая, что коронавирусная инфекция и её последствия ещё мало изучены, все переболевшие дети должны наблюдаться врачом не менее 6 месяцев после выздоровления.

-Это правда, что детей, перенесших ковид, надо прятать от солнца?

- Высокие дозы ультрафиолета действительно опасны, так как могут провоцировать различные патологические процессы, в том числе онкологию, аутоимунные заболевания. В полной мере это относится к активному загару после перенесенных инфекционных заболеваний, поскольку иммунный фон у таких детей на какое-то время компрометирован.

- Были в вашей практике повторные случаи заражения детей коронавирусной инфекцией?

- В нашем стационаре таких пациентов не было. Те немногие случаи, что описаны в медицинской литературе, нуждаются в подробном анализе. Нужно время и большие статистические исследования, чтобы ответить на вопрос о возможности повторного заражения детей.



Ирина Фигурина

© Доктор Питер