Дети в масках. Как уберечь ребенка от коронавируса, если до двух лет их носить опасно, а потом бессмысленно

Смольный выделил по 800 рублей малообеспеченным семьям на приобретение одноразовых масок детям. «Доктор Питер» выяснил, почему малышам носить маски бессмысленно, и даже опасно, и как научить ребенка правильно использовать средства защиты или использовать их альтернативу.

В Петербурге введен обязательный «масочный режим». По идее носить маски обязаны все — и взрослые, и дети – к счастью, дети чаще всего болеют легко, но могут стать бессимптомными переносчиками инфекции. Но здесь позиция врачей, как зарубежных, так и российских однозначна — маски маленьким детям носить не нужно.

Американская академия педиатрии считает, что малышам до 2 лет надевать маску опасно, так как это серьезно повышает риск удушья. Специалисты полагают, что если вдруг ребенку станет сложно дышать, он не сможет сообщить об этом или снять ее самостоятельно. Впрочем, маска может быть противопоказана детям любого возраста, если у них есть проблемы с дыханием, и они по какой-то причине не могут снять ее с лица сами. И наоборот, говорят врачи, дети из группы риска с ослабленным иммунитетом (тяжелые хронические заболевания, иммунодефицит различного происхождения) в местах скопления людей должны носить уже не тканевые одноразовые маски, а специальные респираторы.

- Дети до года перевозятся в колясках, конструкция которых позволяет создать изоляцию, - говорит д.м.н., в прошлом педиатр Михаил Дидур. - Козырек коляски можно опустить максимально вниз, и тем самым оградить малыша от контакта с окружающим миром. Очевидно, что маска таким детям не нужна. Если малыш на руках, то стоит его держать лицом к себе. Дети от года до трех лет все тянут в рот, проживая так называемую «фазу ротового исследования мира». Все пробуют на зуб не только малыши, но и дети постарше — вплоть до школьников, которые постоянно грызут ручки и карандаши. Маска при таком поведении тоже теряет всякий смысл. Я бы посоветовал родителям при походе в магазин с ребенком надеть на него шапочку с прорезями для глаз (балаклаву), или кофту с высоким воротником, закрывающим рот и нос. Самое главное — четко планировать все маршруты, куда папа или мама выходит с ребенком. В магазине держать его за руку, не позволяя притрагиваться к витринам, поручням, входной двери.

Минимизировать время нахождения в магазине. Забежали — выбежали. На улице, при соблюдении дистанции, вообще нет никакого смысла надевать ребенку маску.

Многие дети боятся надевать маски, что вполне естественно. Психологи дают несколько советов, как превратить маску в забавный элемент игры. К примеру, надеть маску на любимую плюшевую игрушку, украсить или разрисовать маску, надевать дома маски всей семьей, чтобы ребенок немного привык к новому виду мамы или папы… Детям постарше можно рассказать про «хороших» и «плохих» микробов.

В списке льготников, которым причитается по 800 рублей (выплата предусмотрена на каждого ребенка), кроме малообеспеченных семей, - многодетные, семьи, имеющие ребенка-инвалида, приемные семьи, где воспитываются дети-сироты. Всего такие выплаты получат 1,8 миллионов горожан.

Некоторые родители надевают своим детям вместо масок шарфы или платки. Но профессор Дидур предупреждает, что это чревато травмами: «Любое случайное движение может привести к повреждению шеи. Ребенок спонтанен, он может побежать, за что-то зацепиться, упасть. Опасных ситуаций тьма».

Ирина Фигурина

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