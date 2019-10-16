Глава НИИ гриппа объяснил, когда маски нужны, а когда - бесполезны

Петербург закупил около 2 млн медицинских масок, но это не значит, что они необходимы. Об этом сообщил сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов. Руководитель петербургского НИИ гриппа Дмитрий Лиознов подтвердил, что ажиотаж вокруг масок на фоне коронавируса необоснован - их защитный эффект минимален.

Во время своего визита в петербургский НИИ гриппа Александр Беглов рассказал журналистам, что в соцсетях ему часто задают вопрос, когда будут в городе медицинские маски. По словам губернатора, город сделал запас из 2 млн масок, но это не значит, что они необходимы. Дмитрий Лиознов, и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева, подтвердил, что здоровым людям носить маски бесполезно, поэтому ажиотаж вокруг дефицита масок на фоне коронавируса необоснован.

- К маскам довольно сложное отношение. Возбудитель (коронавирус или любой другой респираторный вирус) передается воздушно-капельным путем. Доказано, что наибольшую опасность представляют мельчайшие капли, которые проникают сквозь маски, которые мы используем. Фактически защитными свойствами обладают респираторы определенных характеристик, но в массовой продаже их нет. Маска чрезвычайно важна для того, кто болеет, кашляет. В этом случае она ограничивает выход возбудителя в окружающую среду. Здоровым людям носить маски бесполезно, - сказал Дмитрий Лиознов. - Маски важны также в медучреждениях для хирургов, потому что с их помощью они защищают операционное поле от дыхания. Маски надо использовать дома, если есть больной человек (он надевает маску). Тот ажиотаж, который наблюдается с масками, совершенно необоснован. С медицинской точки зрения они имеют минимальное значение.

По словам губернатора Петербурга, пик заболеваемости коронавирусом город еще не прошел. До него, по мнению специалистов, еще около 2-3 недель. По словам главы города, Петербург проходит коронавирусную эпидемию спокойно по сравнению с Москвой и другими регионами, но в случае необходимости готов полностью обеспечить безопасность горожан.

«Самое страшное — это паника, с ней бороться очень трудно», - добавил губернатор, призвав не поддаваться панике и не скупать массово продукты. По словам градоначальника, на складах достаточно запасов продовольствия.

Также Александр Беглов сообщил сегодня, что принял решение отменить и закрыть все оздоровительные лагеря в весенние каникулы.

Как ранее сообщал «Доктор Питер», ученые НИИ гриппа расшифровали геном «российского» коронавируса, выделенный у своей пациентки. По словам Дмитрия Лиознова, исследование подтвердило, что вирус имеет естественное происхождение — от животных, и все-таки, от летучих мышей.

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