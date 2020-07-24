В ожидании первого звонка. Как петербургских школьников будут защищать от заражения коронавирусом

Из-за эпидемии школьники остались без последнего звонка. Каким будет первый звонок и учеба в условиях, когда с началом возвращения детей в коллективы традиционно растет заболеваемость ОРВИ, и в любом «хлюпанье» носом или покашливании можно заподозрить ковид? Главный санврач страны выдал новые санитарные правила, но в школах их называют нереальными.

В школу - «по-человечески»

Пока предполагается, что новый учебный год начнется в обычном формате. Отвечая недавно на вопросы депутатов в Госдуме, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что окончательное решение будет приниматься 20 августа по каждому региону.

- По поводу конкретных мер: без сомнения, мы будем принимать решения в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации в субъекте Федерации. За это отвечает руководитель субъекта Федерации и главный санитарный врач, - сказал глава кабмина. - По-разному сейчас складывается ситуация, но в целом могу сказать: из докладов, которые я слышу, в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября. 20 августа будет приниматься окончательное решение по каждому из регионов. Я очень надеюсь на то, что мы минимизируем вынужденное дистанционное общение и нормально, по-человечески отправим своих детишек в школы.

Новый формат до конца года

Как будет проходить обучение школьников в «обычном» формате, следует из временных санитарных правил по организации работы образовательных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции (СП 3.1/2.4.3598-20). Они вышли в июле и, согласно документу, будут действовать до января 2021 года. Причем в дополнение к уже существующим обязательным требованиями и гигиеническим нормативам.

Итак, на входе в учебное заведение должна проводиться поголовная термометрия. Учеников «с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) надо «незамедлительно изолировать» до приезда скорой, родителей либо «самостоятельной самоизоляции в домашних условиях». В перечень противоэпидемических мероприятий входят, в частности, ежедневная влажная уборка помещений и всех контактных поверхностей с дезинфекторами и генеральная - не реже раза в неделю, кожные антисептики должны быть на входе в школу, столовую, в туалетах – в последних должно быть еще и мыло. Кроме того, необходимо проводить регулярное обеззараживание воздуха с использованием спецоборудования и проветривание помещений. Сотрудникам столовой предписано готовить еду в масках и перчатках. Конечно, как минимум на 4 месяца придется забыть о массовых мероприятиях с участием разных классов. Более лояльно отнеслись в надзорном ведомстве к занятиям в школьных бассейнах – они допускаются. Небольшими группами и с условием обработки помещений и обеззараживания воздуха в раздевалках после каждого посещения детей.

Один из главных пунктов новых СанПиНов касается собственно уроков и перемен. Цитата:

«В общеобразовательных организациях за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физкультура, ИЗО, трудовое обучение, технология, физика, химия). Общеобразовательной организацией должна осуществляться работа по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой)».

В этом же пункте уточняется, что проветривать рекреации и коридоры надо во время уроков, а кабинеты – во время перемен. При этом, как сказано выше, у разных классов они не должны совпадать: когда у одного перемена, в соседних идут занятия.

Разделяй и учи

В петербургских школах пока не понимают, как смогут выполнить требования главного санитарного врача. По словам педагогов, это практически нереально.

- Надо было начинать с главного документа, который на сегодня определяет санитарные нормы и правила для системы образования в целом. Это СанПиНы 2010 года, которые никто не отменял. Новые санитарные правила противоречат этому документу, исполнить их практически невозможно. Мы должны понимать, на что ориентироваться», - говорит директор лицея №369 Константин Тхостов.

Главный камень преткновения новых правил, по словам руководителей школ - необходимость «разводить» потоки учеников и минимизировать контакты.

- Как можно развести потоки учеников, если мы говорим о таких мегаполисах, как Москва, Петербург, где в образовательных учреждениях учится не по 500 учеников, а гораздо больше? В нашем лицее, например, две тысячи детей, 70 классов. И это не самая большая школа в городе. У нас есть лаборатории по химии, физике, есть кабинеты информатики, отдельные кабинеты иностранного языка, где дети занимаются по группам. Конечно, есть желание сделать мир максимально безопасным, но не за счет того, что исполнить, по большому счету, будет крайне сложно и, скорее всего, нецелесообразно. Все должно соответствовать здравому смыслу и техническим возможностям, - считает директор лицея.

Многие школы построены в советское время, поэтому найти для каждого класса собственный, закрепленный только за ним кабинет проблематично. В средней школе №176, где учится меньше учеников, чем в 369-м лицее, тоже не хватает площадей.

- В нашей школе 782 ученика, 26 классов. Пока мы еле-еле разместили по одному классу в кабинет. Помещений не хватает, поэтому нам придется отказаться от уроков химии и физики в специализированных кабинетах, - рассказала «Доктору Питеру» заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ №176 Наталья Баранова. - Отдельная проблема с расписанием. Как сделать так, чтобы уроки были в разное время и классы не пересекались на переменах? Получается, в одном классе будет идти урок, другие дети будут в это время шуметь в коридоре. А оставить их на перемене в классе нельзя, надо же его регулярно проветривать.

Константин Тхостов тоже не знает, как при новом графике занятий можно успевать убирать и проветривать коридоры и рекреации. Раньше это всегда делалось во время уроков, а теперь, когда у всех классов будут разные перемены, возможности для уборки резко уменьшаются.

- Чем чище, тем меньше вероятность, что ребенок заболеет. Так было всегда. Если я должен развести уроки, то когда я буду убирать места общего пользования, если в них попеременно будут заходить дети? Не создадим ли мы этим еще большую проблему? - недоумевает директор лицея.

«Дети болели всегда»

Отдельная история - утренний вход в школу. Не у всех учебных заведений на сегодня есть бесконтактные термометры, но даже в тех, где уже обзавелись таким прибором, сомневаются в действенности меры.

- Термометры есть, а что толку? Даже если медработник будет стоять в холле утром и всем измерять температуру, как только больной ребенок войдет в школу, значит, инфекция в здание занесена. Он только вошел, а дальше цепная реакция. Тем более, когда заходит поток, 30 или 300 человек - уже не имеет значения. Контакт все равно случился, - уверен Константин Тхостов. - С другой стороны, дети ведь могут заболеть не сразу после пробуждения, а через несколько часов. Пришел здоровым, а после первого урока поднялась температура. Дети болели всегда и в любой образовательной организации знают, как организовать безопасный процесс. Иначе мы бы не вылезали из карантинных мероприятий.

По словам завуча школы №176 Натальи Барановой, ко всему добавляется еще денежный вопрос – надо изыскивать средства для закупки дезинфекционных средств, термометров, масок и перчаток.

По словам педагогов, вопросов остается много, но конкретика появится не раньше августа. А пока у учителей начинается сезон отпусков.

- Чем лучше сейчас отдохнут учителя, тем будет лучше для всех, - говорит директор лицея №369. - Важно всем успокоиться и понять, что 1 сентября будет, действительно, праздником и все пройдет в штатном режиме, если мы все будем заинтересованы в благополучии собственных детей. Главное, соблюдать все меры предосторожности, не нарушать правила гигиены, не создавать лишних рисков.

Надежда Крылова

© Доктор Питер