Уролог рассказал, может ли коронавирус повлиять на сексуальное здоровье

После перенесенного коронавируса у мужчин может наблюдаться снижение сексуального влечения, говорит уролог-андролог Сергей Боголюбов. Согласно зарубежным научным работам, вирусемия (определение вируса в крови) встречается редко, поскольку ковиду трудно попасть в яичко. Если это все-таки происходит, вирус может снизить популяцию клеток Лейдига, которые вырабатывают тестостерон.

Коронавирусу трудно попасть в яичко мужчины - это возможно только через кровь, что может произойти только при выраженном поражении ткани легких, рассказал Сергей Боголюбов, ведущий научный сотрудник отдела вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) НМИЦ эндокринологии.

«Согласно работам китайских и американских ученых, в сперме у переболевших мужчин вирус может определяться, причем как в острый период болезни (около 15% обследованных), так и в стадии выздоровления (8% обследованных). Однако на сегодняшний день нет данных, как долго вирус может сохраняться в эякуляте после выздоровления», - приводят слова врача РИА Новости.

Чтобы понять, есть ли у пациента нарушения фертильной функции, ему нужно обследоваться. Врач советует сдавать анализы и делать УЗИ не ранее, чем через 3 месяца после выздоровления. О появлении проблем может говорить уменьшение объема эякулята, снижение уровня тестостерона в крови. Кроме того, астения после перенесенного ковида приводит к снижению сексуального влечения.

«Есть еще один момент. При выраженном поражении легочной ткани развивается ее фиброз, что снижает способность легких оксигенировать кровь. Известно, что у пациентов с хроническими обструктивными болезнями легких (ХОБЛ) имеются нарушения эрекции, причем они связанны именно с гипоксией и снижением функционального объема легких», - пояснил Боголюбов.

Если коронавирус поражает яичко, он может снизить популяцию клеток Лейдига, которые вырабатывают тестостерон, что приводит к сексуальным нарушениям, нарушению качества эрекции, метаболическим расстройствам и ожирению.